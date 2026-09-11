Het team van Red Bull Racing heeft bij de kennismaking met de gloednieuwe Madring direct een probleem ontdekt. Tijdens de eerste twee vrije trainingen zagen ze er zeker niet slecht uit, maar volgens teambaas Laurent Mekies gaan de banden mogelijk een grote rol spelen tijdens dit weekend.

Voor het eerst kwamen de Formule 1-teams vandaag de gloednieuwe Madring op. Op het nieuwe circuit rondom het IFEMA-complex vlogen de coureurs in de Formule 3 en de Formule 2 vandaag aan alle kanten de muur in, maar in de Formule 1 was er slechts één crash. De teams en coureurs konden dus veel meters maken, en daarbij kwamen ook een aantal punten aan het licht. Volgens Mekies zijn er namelijk zaken die ervoor zorgen dat het lastig is om de juiste balans te vinden.

Wat is het grootste probleem?

In de enorme paddock in Madrid maakte Mekies tijd om te analyseren tegen welke problemen ze zijn aangelopen. In gesprek met Sky Sports legt Mekies de stand van zaken uit: "Ik denk dat de banden het allereerste punt op de lijst zijn. Het is echt heel verraderlijk; ze raken tijdens een rondje ontzettend snel oververhit, en tegelijkertijd is iedereen bang voor graining. Je schommelt dus de hele tijd tussen twee problemen. Verder is iedereen nog zoekende."

'We zijn het nog aan het ontdekken'

Mekies denkt dan ook dat alle teams nog veel werk moeten verrichten: "Ik weet zeker dat niemand na de eerste vrije training al de beste afstelling heeft gevonden, want zoals je zegt moet je de juiste balans zien te vinden tussen het gebruiken van de kerbstones en wat je precies van de auto verlangt. We zijn dus allemaal nog aan het ontdekken. We hebben met onze twee auto's een paar verschillende dingen uitgeprobeerd."

Wat vormt er verder een uitdaging?

Ook het verkeer speelt dit weekend een grote rol: "Het team ondersteunt de coureur zo goed als kan. We laten de coureurs nog steeds via de boordradio weten wie er wel en niet aan komt rijden. Het is extra lastig, omdat de coureur op zichzelf is aangewezen en je door de lay-out van dit circuit amper iets in je spiegels kan zien."

"Maar nee, volgens mij gedroeg iedereen zich prima, en wij doen ons best. Wie goed doet, goed ontmoet. Het is dus in ons eigen belang om goed werk te doen en onze rijders op tijd te waarschuwen als er iemand met een snelle ronde bezig is. Hopelijk doet iedereen hetzelfde."