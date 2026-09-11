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Red Bull ontdekt opvallend probleem in Madrid

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Red Bull ontdekt opvallend probleem in Madrid

Het team van Red Bull Racing heeft bij de kennismaking met de gloednieuwe Madring direct een probleem ontdekt. Tijdens de eerste twee vrije trainingen zagen ze er zeker niet slecht uit, maar volgens teambaas Laurent Mekies gaan de banden mogelijk een grote rol spelen tijdens dit weekend.

Voor het eerst kwamen de Formule 1-teams vandaag de gloednieuwe Madring op. Op het nieuwe circuit rondom het IFEMA-complex vlogen de coureurs in de Formule 3 en de Formule 2 vandaag aan alle kanten de muur in, maar in de Formule 1 was er slechts één crash. De teams en coureurs konden dus veel meters maken, en daarbij kwamen ook een aantal punten aan het licht. Volgens Mekies zijn er namelijk zaken die ervoor zorgen dat het lastig is om de juiste balans te vinden.

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Wat is het grootste probleem?

In de enorme paddock in Madrid maakte Mekies tijd om te analyseren tegen welke problemen ze zijn aangelopen. In gesprek met Sky Sports legt Mekies de stand van zaken uit: "Ik denk dat de banden het allereerste punt op de lijst zijn. Het is echt heel verraderlijk; ze raken tijdens een rondje ontzettend snel oververhit, en tegelijkertijd is iedereen bang voor graining. Je schommelt dus de hele tijd tussen twee problemen. Verder is iedereen nog zoekende."

'We zijn het nog aan het ontdekken'

Mekies denkt dan ook dat alle teams nog veel werk moeten verrichten: "Ik weet zeker dat niemand na de eerste vrije training al de beste afstelling heeft gevonden, want zoals je zegt moet je de juiste balans zien te vinden tussen het gebruiken van de kerbstones en wat je precies van de auto verlangt. We zijn dus allemaal nog aan het ontdekken. We hebben met onze twee auto's een paar verschillende dingen uitgeprobeerd."

Wat vormt er verder een uitdaging?

Ook het verkeer speelt dit weekend een grote rol: "Het team ondersteunt de coureur zo goed als kan. We laten de coureurs nog steeds via de boordradio weten wie er wel en niet aan komt rijden. Het is extra lastig, omdat de coureur op zichzelf is aangewezen en je door de lay-out van dit circuit amper iets in je spiegels kan zien."

"Maar nee, volgens mij gedroeg iedereen zich prima, en wij doen ons best. Wie goed doet, goed ontmoet. Het is dus in ons eigen belang om goed werk te doen en onze rijders op tijd te waarschuwen als er iemand met een snelle ronde bezig is. Hopelijk doet iedereen hetzelfde."

De Vogel is Geland

Posts: 1.192

Die in de muur stond bedoel je?

  • 6
  • 11 sep 2026 - 20:51
F1 Nieuws Max Verstappen Laurent Mekies Red Bull Racing GP Spanje 2026

Reacties (7)

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  • De Vogel is Geland

    Posts: 1.192

    Die auto is een grote box van pandora

    • + 0
    • 11 sep 2026 - 20:16
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 21.141

    "Red Bull ontdekt opvallend probleem in Madrid".

    "We zijn erachter gekomen dat Max helemaal niet zo goed is als we dachten en we zijn er zelfs achter gekomen dat ze bij ons in het b-team sneller zijn dan onze duur betaalde eerste rijder van het hoofdteam....en dat is 'n probleem waar we mee moeten handelen"..... aldus 'n zegsman van Redbull..

    • + 4
    • 11 sep 2026 - 20:42
    • De Vogel is Geland

      Posts: 1.192

      Die in de muur stond bedoel je?

      • + 6
      • 11 sep 2026 - 20:51
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 21.141

      Nee, die twee plaatsen boven Max staat.

      • + 2
      • 11 sep 2026 - 22:06
    • Beemerdude

      Posts: 8.470

      @Ouw; vandaag zijn er geloof ik geen punten uitgedeeld…?

      • + 1
      • 11 sep 2026 - 22:46
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 1.205

      "Nee, die twee plaatsen boven Max staat."

      Onze ouwe clown wíl zo graag!
      Hoe vaak heb je dit nu gepost?

      • + 0
      • 11 sep 2026 - 23:59

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
468
2
Ferrari
346
3
McLaren
285
4
Red Bull Racing
201
5
Alpine F1
74
6
Racing Bulls
68
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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