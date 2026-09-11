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Verstappen eerlijk over Red Bull en Madring: "Dit is waar we staan"

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Verstappen eerlijk over Red Bull en Madring: "Dit is waar we staan"

Max Verstappen lijkt na de eerste dag op de Madring weinig reden te zien om de situatie bij Red Bull mooier voor te stellen dan die is. Mercedes en Ferrari maakten tijdens de eerste twee vrije trainingen een sterke indruk, terwijl Red Bull opnieuw werk aan de winkel lijkt te hebben. Verstappen weet dan ook waar hij staat.

De viervoudig wereldkampioen eindigde beide trainingen in de top zes, maar kon zich niet mengen in de strijd om de snelste tijden. Mercedes en Ferrari leken vrijdag over één ronde meer snelheid te beschikken. Ook Racing Bulls liet bij momenten een goede pace zien, al wil Verstappen daar nog geen conclusies aan verbinden.

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Verstappen ziet ruimte voor verbetering bij Red Bull

"Ik rijd niet in die auto, dus ik weet niet hoe snel die is. Maar vanuit onze kant bekeken is dit min of meer waar we staan", vertelt Verstappen na afloop van VT2. De Nederlander ziet zelf nog ruimte voor verbetering in de RB22. "Ik moet nog wat aan de balans werken en proberen er over één ronde meer uit te halen. Daarna moeten we kijken hoe de banden zich houden tijdens de long runs. Ik denk dat iedereen min of meer in hetzelfde schuitje zit."

De bandenslijtage is op het nieuwe asfalt in Madrid een belangrijk vraagstuk. Daardoor is het nog lastig om de krachtsverhoudingen volledig in kaart te brengen. Toch maakte Mercedes een sterke indruk en was ook Ferrari zowel tijdens de kwalificatie- als racesimulaties goed vooraan te vinden. Red Bull lijkt richting zaterdag dan ook nog stappen te moeten zetten als Verstappen een gooi wil doen naar poleposition.

Verstappen kort over zwaar stuur en Madring

Na de rode vlag in VT2 werd ook een boordradio van Verstappen met Gianpiero Lambiase uitgezonden. Daarin klaagde de Nederlander over een zwaar aanvoelend stuur. Het probleem was niet ernstig genoeg om terug te keren naar de garage, maar Verstappen wilde wel dat zijn team het na de sessie zou bekijken. "Het viel gewoon mee te rijden, maar het voelde niet hetzelfde. Ze zullen het oplossen", houdt hij het kort.

Ook over het circuit zelf is Verstappen duidelijk. De Red Bull-coureur is geen liefhebber van stratencircuits en dat is op de Madring niet veranderd. "Ik ben geen fan van stratencircuits, dus dat zal ook niet veranderen. Ik rijd altijd liever op een circuit als Spa. Maar wat ze hier hebben gebouwd en de manier waarop ze alles hebben aangepakt, vind ik wel erg goed. Ze hebben volgens mij uitstekend werk geleverd. Alleen ben ik gewoon geen fan van stratencircuits."

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing GP Spanje 2026

Reacties (1)

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  • Flexwing

    Posts: 562

    Zo als altijd het is een training.
    Je weet niet hoe veel brandstof en motor geknepen is.

    • + 0
    • 11 sep 2026 - 19:34

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
468
2
Ferrari
346
3
McLaren
285
4
Red Bull Racing
201
5
Alpine F1
74
6
Racing Bulls
68
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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