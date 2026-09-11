Max Verstappen lijkt na de eerste dag op de Madring weinig reden te zien om de situatie bij Red Bull mooier voor te stellen dan die is. Mercedes en Ferrari maakten tijdens de eerste twee vrije trainingen een sterke indruk, terwijl Red Bull opnieuw werk aan de winkel lijkt te hebben. Verstappen weet dan ook waar hij staat.

De viervoudig wereldkampioen eindigde beide trainingen in de top zes, maar kon zich niet mengen in de strijd om de snelste tijden. Mercedes en Ferrari leken vrijdag over één ronde meer snelheid te beschikken. Ook Racing Bulls liet bij momenten een goede pace zien, al wil Verstappen daar nog geen conclusies aan verbinden.

Verstappen ziet ruimte voor verbetering bij Red Bull

"Ik rijd niet in die auto, dus ik weet niet hoe snel die is. Maar vanuit onze kant bekeken is dit min of meer waar we staan", vertelt Verstappen na afloop van VT2. De Nederlander ziet zelf nog ruimte voor verbetering in de RB22. "Ik moet nog wat aan de balans werken en proberen er over één ronde meer uit te halen. Daarna moeten we kijken hoe de banden zich houden tijdens de long runs. Ik denk dat iedereen min of meer in hetzelfde schuitje zit."

De bandenslijtage is op het nieuwe asfalt in Madrid een belangrijk vraagstuk. Daardoor is het nog lastig om de krachtsverhoudingen volledig in kaart te brengen. Toch maakte Mercedes een sterke indruk en was ook Ferrari zowel tijdens de kwalificatie- als racesimulaties goed vooraan te vinden. Red Bull lijkt richting zaterdag dan ook nog stappen te moeten zetten als Verstappen een gooi wil doen naar poleposition.

Verstappen kort over zwaar stuur en Madring

Na de rode vlag in VT2 werd ook een boordradio van Verstappen met Gianpiero Lambiase uitgezonden. Daarin klaagde de Nederlander over een zwaar aanvoelend stuur. Het probleem was niet ernstig genoeg om terug te keren naar de garage, maar Verstappen wilde wel dat zijn team het na de sessie zou bekijken. "Het viel gewoon mee te rijden, maar het voelde niet hetzelfde. Ze zullen het oplossen", houdt hij het kort.

Ook over het circuit zelf is Verstappen duidelijk. De Red Bull-coureur is geen liefhebber van stratencircuits en dat is op de Madring niet veranderd. "Ik ben geen fan van stratencircuits, dus dat zal ook niet veranderen. Ik rijd altijd liever op een circuit als Spa. Maar wat ze hier hebben gebouwd en de manier waarop ze alles hebben aangepakt, vind ik wel erg goed. Ze hebben volgens mij uitstekend werk geleverd. Alleen ben ik gewoon geen fan van stratencircuits."