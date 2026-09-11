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Red Bull geeft gezondheidsupdate over Hadjar

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Red Bull geeft gezondheidsupdate over Hadjar

Red Bull-teambaas Laurent Mekies heeft meer duidelijkheid gegeven over de situatie van Isack Hadjar. De Fransman kan ook dit weekend in Madrid niet rijden vanwege een polsblessure, en volgens Mekies is het nu vooral belangrijk dat hij weer voor honderd procent fit is.

Hadjar raakte vlak voor het raceweekend op het circuit van Zandvoort geblesseerd aan zijn pols. In eerste instantie leek het erop dat hij slechts één race zou missen, maar al snel werd duidelijk dat hij de Italiaanse Grand Prix op het circuit van Monza ook zou missen. Begin deze week werd aangekondigd dat Hadjar ook in Madrid ontbreekt. Hij is wel aanwezig op het circuit, maar zal vanaf de zijlijn toekijken. Net als in Zandvoort en Monza zit Liam Lawson in de tweede Red Bull naast Max Verstappen.

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Hoe gaat het met het herstel?

Na afloop van de eerste vrije training in Madrid sprak Red Bull-teambaas Laurent Mekies met Sky Sports, en werd hij gevraagd naar de situatie rondom Hadjar. Het is volgens hem niet zo moeilijk: "Het was een makkelijk besluit om hier niet te rijden. Hij had niet het gevoel dat hij voor honderd procent fit was, en dat is voor ons het enige criteria."

Red Bull wil geen enkel risico nemen: "We hebben altijd gezegd dat het onze prioriteit is dat hij pas weer terugkeert als hij op honderd procent is. Het heeft geen nut om hem hier weer achter het stuur te zetten, terwijl hij zich niet goed voelt en je op die manier zijn volledige herstel afremt."

Kan Hadjar weer rijden in Bakoe?

Na Madrid duurt het weer twee weken voordat het seizoen verdergaat met de race op het stratencircuit van Bakoe. Of Hadjar weer kan gaan rijden in de Azerbeidzjaanse hoofdstad, wil Mekies nog niet zeggen: "We hebben een beetje meer tijd voor Bakoe. Om eerlijk te zijn, er gaat niets mis met zijn herstel, het gaat zoals het is gepland. Sommige van deze dingen nemen tijd in beslag en we zullen de tijd nemen om alles te evalueren voor Bakoe en we zullen hem in de simulator zetten."

F1 Nieuws Isack Hadjar Laurent Mekies Red Bull Racing GP Spanje 2026

Reacties (2)

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  • Larry Perkins

    Posts: 67.759

    Maar stoeien met Hadjar in een buggy mag wel...

    (zie elders)

    • + 0
    • 11 sep 2026 - 16:24
  • Patrace

    Posts: 6.925

    Wel begrijpelijk.
    Het lijkt me ook geen goed idee om, als je niet fit bent, met meer dan 300km over een circuit te jagen.
    Zolang het goed gaat en je zelf de controle hebt, gaat dat wel, maar als je opeens een onverwachte uitwijkmanoeuvre moet uithalen, kunnen er andere krachten op je pols komen die een van een breuk herstellende pols wat anders verwerkt dat een gezonde pols.
    Beter de tijd nemen dus. Uiteindelijk maken die paar wedstrijden op je hele F1 carrière ook niet zoveel uit.

    • + 0
    • 11 sep 2026 - 16:38

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Team
Punten
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468
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Ferrari
346
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285
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201
5
Alpine F1
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
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Coureursprofiel

FR Isack Hadjar 6
  • Land Frankrijk
  • Geb. datum 28 sep 2004 (21)
  • Geb. plaats Parijs, Frankrijk
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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