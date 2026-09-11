Red Bull-teambaas Laurent Mekies heeft meer duidelijkheid gegeven over de situatie van Isack Hadjar. De Fransman kan ook dit weekend in Madrid niet rijden vanwege een polsblessure, en volgens Mekies is het nu vooral belangrijk dat hij weer voor honderd procent fit is.

Hadjar raakte vlak voor het raceweekend op het circuit van Zandvoort geblesseerd aan zijn pols. In eerste instantie leek het erop dat hij slechts één race zou missen, maar al snel werd duidelijk dat hij de Italiaanse Grand Prix op het circuit van Monza ook zou missen. Begin deze week werd aangekondigd dat Hadjar ook in Madrid ontbreekt. Hij is wel aanwezig op het circuit, maar zal vanaf de zijlijn toekijken. Net als in Zandvoort en Monza zit Liam Lawson in de tweede Red Bull naast Max Verstappen.

Hoe gaat het met het herstel?

Na afloop van de eerste vrije training in Madrid sprak Red Bull-teambaas Laurent Mekies met Sky Sports, en werd hij gevraagd naar de situatie rondom Hadjar. Het is volgens hem niet zo moeilijk: "Het was een makkelijk besluit om hier niet te rijden. Hij had niet het gevoel dat hij voor honderd procent fit was, en dat is voor ons het enige criteria."

Red Bull wil geen enkel risico nemen: "We hebben altijd gezegd dat het onze prioriteit is dat hij pas weer terugkeert als hij op honderd procent is. Het heeft geen nut om hem hier weer achter het stuur te zetten, terwijl hij zich niet goed voelt en je op die manier zijn volledige herstel afremt."

Kan Hadjar weer rijden in Bakoe?

Na Madrid duurt het weer twee weken voordat het seizoen verdergaat met de race op het stratencircuit van Bakoe. Of Hadjar weer kan gaan rijden in de Azerbeidzjaanse hoofdstad, wil Mekies nog niet zeggen: "We hebben een beetje meer tijd voor Bakoe. Om eerlijk te zijn, er gaat niets mis met zijn herstel, het gaat zoals het is gepland. Sommige van deze dingen nemen tijd in beslag en we zullen de tijd nemen om alles te evalueren voor Bakoe en we zullen hem in de simulator zetten."