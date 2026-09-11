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Red Bull voert kleine updates door aan auto Verstappen

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Red Bull voert kleine updates door aan auto Verstappen

Het team van Red Bull Racing voert dit weekend in Madrid een aantal kleine updates door aan de auto van Max Verstappen. Weinig teams kiezen ervoor om op de Madring grote updatepakketten te introduceren, en veel veranderingen zijn vooral circuitspecifiek.

Na het spektakel op het circuit van Monza van afgelopen weekend, storten de teams en coureurs zich dit weekend in het grote onbekende. Het circuit rondom het IFEMA-complex is voor iedereen onbekend terrein, en de Madring lijkt een enorme uitdaging te worden. Het is dan ook geen ideale plek voor grote updates en de topteams houden zich rustig. Niemand wil hier immers een risico nemen, en de kans is groot dat de updates volgen in de komende races.

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Wat is Red Bull van plan?

Het team van Red Bull Racing voert dit weekend wel twee updates door met het oog op de betrouwbaarheid. Uit de documenten van de FIA blijkt dat Red Bull veranderingen doorvoert aan de achterkant van de auto en aan de floor bib. Aan de achterkant van de auto voeren ze updates door aan het bodywork rondom het achterwiel, en volgens Red Bull borduren ze hier voort op de updates die ze hebben doorgevoerd in Monza. Bij de verandering aan de floor bib gaat het volgens het team om een geometrische verandering tussen de vloer en het chassis.

Wat doet de concurrentie?

Bij de andere topteams zijn er andere keuzes gemaakt voor dit raceweekend. WK-leider Mercedes voert drie updates door, waarvan er twee circuitspecifiek zijn. Ze hebben ervoor gekozen om veranderingen door te voeren aan de achtervleugel en de uitlaat om de auto goed te laten presteren onder de speciale omstandigheden op de Madring. Alleen bij de front drum heeft Mercedes een op performance gerichte update doorgevoerd, want ze hebben hier de front lip opnieuw ontworpen.

Bij het team van McLaren voeren ze ook een kleine verandering door aan de achtervleugel, terwijl het team van Ferrari met het oog op de performance de achterwielophanging heeft aangepast. De teams van Williams, Racing Bulls, Aston Martin, Haas en Audi voeren dit weekend geen updates door.

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Spanje 2026

Reacties (2)

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  • f(1)orum

    Posts: 10.404

    Dit 'aero'-net op de foto lijkt mij toch geen kleine update.

    • + 0
    • 11 sep 2026 - 11:25
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 21.131

    Floor bib.
    Front drum.
    Front lip.
    Zulke woorden lees en zie ik meestal op de p*rnOsaits..

    • + 0
    • 11 sep 2026 - 11:28

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  • Race

    15:00 - 17:00

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
468
2
Ferrari
346
3
McLaren
285
4
Red Bull Racing
201
5
Alpine F1
74
6
Racing Bulls
68
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.572
  • Podiums 132
  • Grand Prix 246
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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