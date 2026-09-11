Het team van Red Bull Racing voert dit weekend in Madrid een aantal kleine updates door aan de auto van Max Verstappen. Weinig teams kiezen ervoor om op de Madring grote updatepakketten te introduceren, en veel veranderingen zijn vooral circuitspecifiek.

Na het spektakel op het circuit van Monza van afgelopen weekend, storten de teams en coureurs zich dit weekend in het grote onbekende. Het circuit rondom het IFEMA-complex is voor iedereen onbekend terrein, en de Madring lijkt een enorme uitdaging te worden. Het is dan ook geen ideale plek voor grote updates en de topteams houden zich rustig. Niemand wil hier immers een risico nemen, en de kans is groot dat de updates volgen in de komende races.

Wat is Red Bull van plan?

Het team van Red Bull Racing voert dit weekend wel twee updates door met het oog op de betrouwbaarheid. Uit de documenten van de FIA blijkt dat Red Bull veranderingen doorvoert aan de achterkant van de auto en aan de floor bib. Aan de achterkant van de auto voeren ze updates door aan het bodywork rondom het achterwiel, en volgens Red Bull borduren ze hier voort op de updates die ze hebben doorgevoerd in Monza. Bij de verandering aan de floor bib gaat het volgens het team om een geometrische verandering tussen de vloer en het chassis.

Wat doet de concurrentie?

Bij de andere topteams zijn er andere keuzes gemaakt voor dit raceweekend. WK-leider Mercedes voert drie updates door, waarvan er twee circuitspecifiek zijn. Ze hebben ervoor gekozen om veranderingen door te voeren aan de achtervleugel en de uitlaat om de auto goed te laten presteren onder de speciale omstandigheden op de Madring. Alleen bij de front drum heeft Mercedes een op performance gerichte update doorgevoerd, want ze hebben hier de front lip opnieuw ontworpen.

Bij het team van McLaren voeren ze ook een kleine verandering door aan de achtervleugel, terwijl het team van Ferrari met het oog op de performance de achterwielophanging heeft aangepast. De teams van Williams, Racing Bulls, Aston Martin, Haas en Audi voeren dit weekend geen updates door.