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Eerste megacrash op Madring: F2-coureur ontsnapt uit brandende auto

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Eerste megacrash op Madring: F2-coureur ontsnapt uit brandende auto

Het eerste zware ongeval van het raceweekend op de gloednieuwe Madring is een feit. Tijdens de vrije training van de Formule 2 ging het zojuist flink mis, en vloog de auto in de brand. De coureur kon op tijd uitstappen en lijkt in orde te zijn.

Het Formule 1-circus zet dit weekend voor het eerst voet op de gloednieuwe Madring rondom het IFEMA-complex. Tijdens een F3-test van enkele weken geleden regende het al rode vlaggen, en het was dan ook de verwachting dat er veel incidenten zouden zijn tijdens het raceweekend. In het voorprogramma van de Formule 1 ging het zojuist al flink mis tijdens de vrije training van de Formule 2. 

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Wat ging er mis?

De Thaise ART-coureur Tasanapol Inthraphuvasak verloor de macht over het stuur van zijn auto in bocht 19 en klapte achterwaarts de muur in. De wagen van Inthraphuvasak vatte vrijwel direct vlam, en er werd met de rode vlag gezwaaid. De coureur kon op tijd uit zijn auto springen en lijkt in orde te zijn. De hulpdiensten arriveerden vrij laat op de plek van de crash, en de marshalls en de lokale brandweer wisten het wrak uiteindelijk te blussen. De opruimwerkzaamheden nemen veel tijd in beslag, waardoor de F2-coureurs weinig minuten overhouden om te rijden.

Verwachtingen komen direct uit

Het is de verwachting dat dit niet de laatste zware crash is van het raceweekend. Veel Formule 1-coureurs voorspelden tijdens de mediadag al dat er veel rode vlaggen zouden zijn, en onder meer Max Verstappen gaf aan dat het op de simulator een enorme uitdaging was om een foutloos rondje te kunnen neerzetten op het circuit. De eerste vrije training van de Formule 1 gaat vanmiddag om 13:30 van start, waarna de tweede training om 17:00 begint. Of het programma vertraging oploopt door deze crash, is nog niet bekend. Het is niet duidelijk of de vangrail beschadigd is geraakt.

schwantz34

Posts: 42.843

Wtf, geen Loek to the rescjoe?

  • 2
  • 11 sep 2026 - 11:52
F1 Nieuws Madring GP Spanje 2026

Reacties (10)

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  • Sander

    Posts: 2.000

    Goed begin is het halve werk

    • + 1
    • 11 sep 2026 - 11:40
  • Joeppp

    Posts: 8.799

    Ik ben wel benieuwd waarom dit circuit nu juist zo gevaarlijk is. We hebben toch ook Baku, Miami, SA en Las Vegas waar het hard gaat door de straten. Misschien is de buzz van hoe gevaarlijk het is wel de manier om veel kijkers te trekken en is het in werkelijkheid gewoon weer een stratencircuit.

    • + 1
    • 11 sep 2026 - 11:50
  • schwantz34

    Posts: 42.843

    Wtf, geen Loek to the rescjoe?

    • + 2
    • 11 sep 2026 - 11:52
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 21.134

    Mss Loek Hartog maar invliegen komende weekend.
    Die heeft hier ervaring mee om bij ongelukken adequaat te reageren.

    • + 0
    • 11 sep 2026 - 11:52
  • f(1)orum

    Posts: 10.406

    'mad'ring is gewoon een 'bad'ring

    • + 2
    • 11 sep 2026 - 11:59
  • gridiron

    Posts: 3.749

    Als dat een megacrash moet ik toch nog eens opzoeken hoe de crash van Grosjean werd omschreven.

    • + 1
    • 11 sep 2026 - 12:16
    • Polleken

      Posts: 1.054

      De crash was misschien mega maar de brand niet.
      Die brand bij Grosjean was heftig en de crash ook .

      • + 0
      • 11 sep 2026 - 12:19

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  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

    Vrije training 3

    12:30 - 13:30

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

    Snelste ronde

    15:00 - 15:00

ESGrand Prix van Spanje

Lokale tijd 

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    13:30 - 14:30

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  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
468
2
Ferrari
346
3
McLaren
285
4
Red Bull Racing
201
5
Alpine F1
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Racing Bulls
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
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