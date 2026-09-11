Het eerste zware ongeval van het raceweekend op de gloednieuwe Madring is een feit. Tijdens de vrije training van de Formule 2 ging het zojuist flink mis, en vloog de auto in de brand. De coureur kon op tijd uitstappen en lijkt in orde te zijn.

Het Formule 1-circus zet dit weekend voor het eerst voet op de gloednieuwe Madring rondom het IFEMA-complex. Tijdens een F3-test van enkele weken geleden regende het al rode vlaggen, en het was dan ook de verwachting dat er veel incidenten zouden zijn tijdens het raceweekend. In het voorprogramma van de Formule 1 ging het zojuist al flink mis tijdens de vrije training van de Formule 2.

Wat ging er mis?

De Thaise ART-coureur Tasanapol Inthraphuvasak verloor de macht over het stuur van zijn auto in bocht 19 en klapte achterwaarts de muur in. De wagen van Inthraphuvasak vatte vrijwel direct vlam, en er werd met de rode vlag gezwaaid. De coureur kon op tijd uit zijn auto springen en lijkt in orde te zijn. De hulpdiensten arriveerden vrij laat op de plek van de crash, en de marshalls en de lokale brandweer wisten het wrak uiteindelijk te blussen. De opruimwerkzaamheden nemen veel tijd in beslag, waardoor de F2-coureurs weinig minuten overhouden om te rijden.

Verwachtingen komen direct uit

Het is de verwachting dat dit niet de laatste zware crash is van het raceweekend. Veel Formule 1-coureurs voorspelden tijdens de mediadag al dat er veel rode vlaggen zouden zijn, en onder meer Max Verstappen gaf aan dat het op de simulator een enorme uitdaging was om een foutloos rondje te kunnen neerzetten op het circuit. De eerste vrije training van de Formule 1 gaat vanmiddag om 13:30 van start, waarna de tweede training om 17:00 begint. Of het programma vertraging oploopt door deze crash, is nog niet bekend. Het is niet duidelijk of de vangrail beschadigd is geraakt.