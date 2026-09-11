Max Verstappen gaat zijn best doen om dit seizoen ten minste één race te winnen. Of dat dit weekend al kan gebeuren op de Madring, is nog maar de vraag. Verstappen weet dat het zwaar gaat worden, maar de viervoudig wereldkampioen weigert de strijd op te geven.

Verstappen en zijn team Red Bull Racing kennen een lastig seizoen in de Formule 1. De achterstand op de concurrentie van Mercedes, Ferrari en McLaren is nog altijd zeer groot, en het team kampt daarnaast ook met flinke problemen. Verstappen reageerde afgelopen weekend in Monza gefrustreerd, en wees naar de problemen met de achterkant van de auto. Op het Italiaanse circuit vocht hij kort mee om de zege, maar hij moest zijn meerdere erkennen in de Mercedessen van Andrea Kimi Antonelli en George Russell.

'Ik blijf het proberen'

Dit weekend krijgt hij weer een nieuwe kans op de Madring, en Verstappen gaat alles geven. Voor de camera van F1 TV gaf Verstappen aan dat hij dit seizoen alsnog wil winnen: "Ik blijf het proberen. Ik doe mijn best om dit jaar ten minste nog één race te winnen, al zal dat zeker niet makkelijk gaan worden. Maar we gaan het zien. Omdat dit de eerste race hier is, wordt het misschien wel chaotisch. Je hebt wellicht een beetje geluk nodig, maar we blijven er in ieder geval vol voor gaan."

Wat is er mogelijk in Madrid?

Verstappen pakte in Monza een podiumplaats, en de vraag is wat hij hiervan kan meenemen naar Madrid: "Hopelijk hebben we wat meer begrip gekregen over de auto zoals we in Monza reden. Ik hoop dat we de auto in een vergelijkbaar window kunnen krijgen. Dit circuit is alleen heel erg anders en er valt nog heel veel te leren."

"De vrije trainingen worden hier daarom cruciaal, maar hopelijk krijgen we snel een goed gevoel in de auto. Als je vertrouwen in de auto hebt, ben je automatisch ook een stuk competitiever. Hopelijk brengt ons dat in een positie waarin we weer mee kunnen vechten om het podium."