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Verstappen wil alsnog race winnen: "Blijf het proberen!"

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Verstappen wil alsnog race winnen: "Blijf het proberen!"

Max Verstappen gaat zijn best doen om dit seizoen ten minste één race te winnen. Of dat dit weekend al kan gebeuren op de Madring, is nog maar de vraag. Verstappen weet dat het zwaar gaat worden, maar de viervoudig wereldkampioen weigert de strijd op te geven.

Verstappen en zijn team Red Bull Racing kennen een lastig seizoen in de Formule 1. De achterstand op de concurrentie van Mercedes, Ferrari en McLaren is nog altijd zeer groot, en het team kampt daarnaast ook met flinke problemen. Verstappen reageerde afgelopen weekend in Monza gefrustreerd, en wees naar de problemen met de achterkant van de auto. Op het Italiaanse circuit vocht hij kort mee om de zege, maar hij moest zijn meerdere erkennen in de Mercedessen van Andrea Kimi Antonelli en George Russell.

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'Ik blijf het proberen'

Dit weekend krijgt hij weer een nieuwe kans op de Madring, en Verstappen gaat alles geven. Voor de camera van F1 TV gaf Verstappen aan dat hij dit seizoen alsnog wil winnen: "Ik blijf het proberen. Ik doe mijn best om dit jaar ten minste nog één race te winnen, al zal dat zeker niet makkelijk gaan worden. Maar we gaan het zien. Omdat dit de eerste race hier is, wordt het misschien wel chaotisch. Je hebt wellicht een beetje geluk nodig, maar we blijven er in ieder geval vol voor gaan."

Wat is er mogelijk in Madrid?

Verstappen pakte in Monza een podiumplaats, en de vraag is wat hij hiervan kan meenemen naar Madrid: "Hopelijk hebben we wat meer begrip gekregen over de auto zoals we in Monza reden. Ik hoop dat we de auto in een vergelijkbaar window kunnen krijgen. Dit circuit is alleen heel erg anders en er valt nog heel veel te leren."

"De vrije trainingen worden hier daarom cruciaal, maar hopelijk krijgen we snel een goed gevoel in de auto. Als je vertrouwen in de auto hebt, ben je automatisch ook een stuk competitiever. Hopelijk brengt ons dat in een positie waarin we weer mee kunnen vechten om het podium."

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Spanje 2026

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    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

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    17:00 - 18:00

    Kwalificatie

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ESGrand Prix van Spanje

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

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  • Vrije training 3

    12:30 - 13:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
468
2
Ferrari
346
3
McLaren
285
4
Red Bull Racing
201
5
Alpine F1
74
6
Racing Bulls
68
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Williams
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.572
  • Podiums 132
  • Grand Prix 246
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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