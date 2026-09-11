De Formule 1 komt vandaag voor het eerst in actie op de gloednieuwe Madring. Veel coureurs verwachten chaos, maar in de Spaanse hoofdstad zijn ze vooral trots op wat ze hebben neergezet. Circuitontwerper Jarno Zaffelli is trots op zijn werk, maar is zelf niet welkom tijdens het raceweekend.

De Madring is in de afgelopen maanden uit de grond gestampt rondom het IFEMA-complex aan de rand van Madrid. Het gaat om een semistratencircuit met als grote blikvanger de kombocht 'La Monumental', die voor veel spektakel moet zorgen. De baan is ontworpen door het Italiaanse designerbureau Dromo onder leiding van Jarno Zaffelli. Hij was ook verantwoordelijk voor de verbouwing van het circuit van Zandvoort.

'Daar kan Max zijn ballen tonen'

Zaffelli is trots op het circuit, vooral op 'La Monumental' die een halve kilometer lang is en een hellingspercentage van 24 procent heeft. Bij De Telegraaf klinkt hij enthousiast: "In 2024 hadden we het nog over een percentage van 66 procent, maar dat is dus niet doorgegaan. De FIA en de Formule 1 waren destijds bezorgd of de auto's van nu dat aan zouden kunnen, óók omdat de regels voor 2026 nog niet helemaal waren vastgesteld."

Coureurs verwachten chaos, zoals recent ook het geval was tijdens een Formule 3-test. Zaffelli verwacht vooral een uitdaging: "Bocht 5-6 is het lastigst. Iets verderop heb je een snelle sectie. Daar kunnen coureurs zoals Max Verstappen hun ballen tonen, met de muren dichtbij. Ik heb met veel F3-coureurs gesproken na hun test en ze zeiden dat dit het meest uitdagende circuit op de kalender is."

Wat is er aan de hand?

Zaffelli moet de actie zelf volgen vanachter zijn televisie. Hij heeft het aan de stok met de lokale promotor en er lopen momenteel vier rechtszaken. Het contract van Dromo werd in september 2025 ontbonden na onenigheid, maar de bouwwerkzaamheden waren toen al gestart. De lokale ontwerper stapte van Dromo over naar Hermann Tilke, maar Zaffelli was van mening dat hij nog steeds de licentieovereenkomsten heeft. Dit is door een rechtbank in Keulen bevestigd.

'Ondervond ik recentelijk ook in Zandvoort'

Zaffelli is dan ook niet aanwezig in de paddock: "Ik ben helaas niet welkom, zoals ik recent ook ondervond toen ik in Zandvoort was voor de laatste Dutch Grand Prix. Het is voor mijn hele team, niet zozeer voor mij persoonlijk, erg lastig dat wij de credits voor het circuit niet meer krijgen. Terwijl wij de hele lay-out hebben gedaan."

"Los van alle rechtszaken en het gedoe is het wel geweldig wat ze in Madrid hebben neergezet en hoezeer ze in dit project hebben geïnvesteerd. Het wordt het grootste sportevenement van Spanje. Alleen voor ons heeft het een beetje een bittere nasmaak."