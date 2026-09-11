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Circuitdesigner verbannen van Madring na ruzie

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Circuitdesigner verbannen van Madring na ruzie

De Formule 1 komt vandaag voor het eerst in actie op de gloednieuwe Madring. Veel coureurs verwachten chaos, maar in de Spaanse hoofdstad zijn ze vooral trots op wat ze hebben neergezet. Circuitontwerper Jarno Zaffelli is trots op zijn werk, maar is zelf niet welkom tijdens het raceweekend.

De Madring is in de afgelopen maanden uit de grond gestampt rondom het IFEMA-complex aan de rand van Madrid. Het gaat om een semistratencircuit met als grote blikvanger de kombocht 'La Monumental', die voor veel spektakel moet zorgen. De baan is ontworpen door het Italiaanse designerbureau Dromo onder leiding van Jarno Zaffelli. Hij was ook verantwoordelijk voor de verbouwing van het circuit van Zandvoort.

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'Daar kan Max zijn ballen tonen'

Zaffelli is trots op het circuit, vooral op 'La Monumental' die een halve kilometer lang is en een hellingspercentage van 24 procent heeft. Bij De Telegraaf klinkt hij enthousiast: "In 2024 hadden we het nog over een percentage van 66 procent, maar dat is dus niet doorgegaan. De FIA en de Formule 1 waren destijds bezorgd of de auto's van nu dat aan zouden kunnen, óók omdat de regels voor 2026 nog niet helemaal waren vastgesteld."

Coureurs verwachten chaos, zoals recent ook het geval was tijdens een Formule 3-test. Zaffelli verwacht vooral een uitdaging: "Bocht 5-6 is het lastigst. Iets verderop heb je een snelle sectie. Daar kunnen coureurs zoals Max Verstappen hun ballen tonen, met de muren dichtbij. Ik heb met veel F3-coureurs gesproken na hun test en ze zeiden dat dit het meest uitdagende circuit op de kalender is."

Wat is er aan de hand?

Zaffelli moet de actie zelf volgen vanachter zijn televisie. Hij heeft het aan de stok met de lokale promotor en er lopen momenteel vier rechtszaken. Het contract van Dromo werd in september 2025 ontbonden na onenigheid, maar de bouwwerkzaamheden waren toen al gestart. De lokale ontwerper stapte van Dromo over naar Hermann Tilke, maar Zaffelli was van mening dat hij nog steeds de licentieovereenkomsten heeft. Dit is door een rechtbank in Keulen bevestigd.

'Ondervond ik recentelijk ook in Zandvoort'

Zaffelli is dan ook niet aanwezig in de paddock: "Ik ben helaas niet welkom, zoals ik recent ook ondervond toen ik in Zandvoort was voor de laatste Dutch Grand Prix. Het is voor mijn hele team, niet zozeer voor mij persoonlijk, erg lastig dat wij de credits voor het circuit niet meer krijgen. Terwijl wij de hele lay-out hebben gedaan."

"Los van alle rechtszaken en het gedoe is het wel geweldig wat ze in Madrid hebben neergezet en hoezeer ze in dit project hebben geïnvesteerd. Het wordt het grootste sportevenement van Spanje. Alleen voor ons heeft het een beetje een bittere nasmaak."

Carloth

Posts: 186

Bocht 5 en 5a is geen lastigheid of uitdaging maar een absouluut gedrocht die veel erger is dan de Singapore Sling.

  • 2
  • 11 sep 2026 - 10:14
F1 Nieuws Madring GP Spanje 2026

Reacties (3)

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  • Carloth

    Posts: 186

    Bocht 5 en 5a is geen lastigheid of uitdaging maar een absouluut gedrocht die veel erger is dan de Singapore Sling.

    • + 2
    • 11 sep 2026 - 10:14
  • Pietje Bell

    Posts: 36.670

    Max vertelde dat het geheel zo ontworpen is dat alles heel ver uit elkaar ligt en ze
    de afstanden in buggy's af moeten leggen. Van de paddock naar de hospitality
    bijvoorbeeld.
    Er staan overal enorm veel buggy's. Hier een foto van Max in zo'n buggy:

    ibb.co/dsqF9HDV

    • + 2
    • 11 sep 2026 - 10:26
  • Pietje Bell

    Posts: 36.670

    De veelbelovende Nikola Tsolov over de baan:

    urlr.me/ZTTxte

    • + 2
    • 11 sep 2026 - 11:49

ES Grand Prix van Spanje

Lokale tijd 

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  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

    Vrije training 3

    12:30 - 13:30

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

    Snelste ronde

    15:00 - 15:00

ESGrand Prix van Spanje

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    12:30 - 13:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

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  • Snelste ronde

    15:00 - 15:00

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
468
2
Ferrari
346
3
McLaren
285
4
Red Bull Racing
201
5
Alpine F1
74
6
Racing Bulls
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7
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Audi
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Williams
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
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