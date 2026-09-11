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Verstappen waarschuwt 'rivaal': "Ram hem van de baan af!"

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Verstappen waarschuwt 'rivaal': "Ram hem van de baan af!"

Max Verstappen reist na het raceweekend in Madrid af naar het circuit van Silverstone, waar hij het tijdens een speciaal kartevenement opneemt tegen honderd karters. In de paddock in Madrid gaat het al over dit evenement, en Verstappen grapt dat hij zijn tegenstanders van de baan gaat duwen.

Red Bull kwam twee weken geleden met een opvallende aankondiging naar buiten. Verstappen zal het op Silverstone opnemen tegen een veld dat bestaat uit honderd karters, die hun best gaan doen om niet te worden ingehaald door de viervoudig wereldkampioen. Het veld bestaat niet uit professionele coureurs, maar uit Red Bull-atleten, journalisten, influencers en andere prominenten. Het evenement wordt live uitgezonden op Disney+ en voor Verstappen vormt het weer een nieuwe uitdaging.

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'Duw hem zo de muur in!'

In Madrid maakte Verstappen een ontspannen indruk, en toen een verslaggever hem bij de camera's van Sky Sports tegen hem zei dat een vriend van hem meedeed, moest de Nederlander lachen. Hij kwam direct met een gevat antwoord: "Hij kan maar beter opzij gaan, want anders duw ik hem zo de muur in!"

De desbetreffende verslaggever kon wel om de grap van Verstappen lachen, maar deed daarna zijn best om er een serieus antwoord uit te krijgen. Verstappen was los, en ging verder met zijn gegrap: "Hij kan echt maar beter ruimte gaan maken wanneer ik eraan kom!"

'Hoop dat hij achteraan start!'

Verstappen wordt door een andere verslaggever gevraagd hoe het veld er precies uitziet. Verstappen gaat er iets serieuzer op in, maar wijst al snel weer naar de vriend van de andere interviewer: "Volgens mij worden ze gewoon op basis van hun snelheid ingedeeld. Nou, ik hoop voor hem wel dat hij helemaal achteraan staat. Gaat hij er gelijk uit!"

Het doel van Verstappen

Het evenement staat op 16 september op het programma op het circuit van Silverstone. Het idee is dat Verstappen achteraan start, en dan de honderd karters gaat opjagen. Als Verstappen iemand weet in te halen, is deze karter uitgeschakeld. Voor Verstappen is het de uitdaging om ze allemaal in te halen.

Rick Nitros

Posts: 527

De Max wat Max maakt :) En er is geen woord gelogen. Hate him or love him....

  • 2
  • 11 sep 2026 - 10:40
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Spanje 2026

Reacties (1)

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  • Rick Nitros

    Posts: 527

    De Max wat Max maakt :) En er is geen woord gelogen. Hate him or love him....

    • + 2
    • 11 sep 2026 - 10:40

ES Grand Prix van Spanje

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    Kwalificatie

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ESGrand Prix van Spanje

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    12:30 - 13:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

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  • Kwalificatie

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Spanje
-
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-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.572
  • Podiums 132
  • Grand Prix 246
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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