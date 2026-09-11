Verstappen waarschuwt 'rivaal': "Ram hem van de baan af!"

Max Verstappen reist na het raceweekend in Madrid af naar het circuit van Silverstone, waar hij het tijdens een speciaal kartevenement opneemt tegen honderd karters. In de paddock in Madrid gaat het al over dit evenement, en Verstappen grapt dat hij zijn tegenstanders van de baan gaat duwen.

Red Bull kwam twee weken geleden met een opvallende aankondiging naar buiten. Verstappen zal het op Silverstone opnemen tegen een veld dat bestaat uit honderd karters, die hun best gaan doen om niet te worden ingehaald door de viervoudig wereldkampioen. Het veld bestaat niet uit professionele coureurs, maar uit Red Bull-atleten, journalisten, influencers en andere prominenten. Het evenement wordt live uitgezonden op Disney+ en voor Verstappen vormt het weer een nieuwe uitdaging.

'Duw hem zo de muur in!'

In Madrid maakte Verstappen een ontspannen indruk, en toen een verslaggever hem bij de camera's van Sky Sports tegen hem zei dat een vriend van hem meedeed, moest de Nederlander lachen. Hij kwam direct met een gevat antwoord: "Hij kan maar beter opzij gaan, want anders duw ik hem zo de muur in!"

De desbetreffende verslaggever kon wel om de grap van Verstappen lachen, maar deed daarna zijn best om er een serieus antwoord uit te krijgen. Verstappen was los, en ging verder met zijn gegrap: "Hij kan echt maar beter ruimte gaan maken wanneer ik eraan kom!"

'Hoop dat hij achteraan start!'

Verstappen wordt door een andere verslaggever gevraagd hoe het veld er precies uitziet. Verstappen gaat er iets serieuzer op in, maar wijst al snel weer naar de vriend van de andere interviewer: "Volgens mij worden ze gewoon op basis van hun snelheid ingedeeld. Nou, ik hoop voor hem wel dat hij helemaal achteraan staat. Gaat hij er gelijk uit!"

Het doel van Verstappen

Het evenement staat op 16 september op het programma op het circuit van Silverstone. Het idee is dat Verstappen achteraan start, en dan de honderd karters gaat opjagen. Als Verstappen iemand weet in te halen, is deze karter uitgeschakeld. Voor Verstappen is het de uitdaging om ze allemaal in te halen.