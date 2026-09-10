Max Verstappen stelt dat hij serieus nadenkt over een Le Mans-avontuur met Fernando Alonso. Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij in de toekomst meer enduranceraces wil rijden, en hij stelt dat het zeker niet uitgesloten is dat hij samen met Alonso op succes gaat jagen.

Verstappen is een groot fan van de langeafstandsracerij, en maakte eerder dit jaar zijn debuut in de 24 uur van de Nürburgring. Verstappen maakte direct veel indruk, en technische problemen zorgden ervoor dat de overwinning uit zijn vingers glipte. Of Verstappen volgend jaar weer aan de start staat van de autosportklassieker, is nog niet bekend. Verstappen heeft er veel zin in, en hoopt in de toekomst nog meer van dit soort races te kunnen rijden.

'Ik wil wel competitief zijn'

Het is zeker niet uitgesloten dat Verstappen in de toekomst aan de start verschijnt van andere, grote 24-uursraces. In een uitgebreid interview met BBC Sport krijgt hij de vraag of er naast de 24 uur van de Nürburgring nog meer op zijn bucketlist staat: "Alle enduranceraces. Uiteindelijk, natuurlijk ook met de Hypercars. Ik wil dat echter niet haasten. Ik wil dat in de juiste omgeving doen. Ik wil het op mijn voorwaarden doen en ik wil ook competitief kunnen zijn."

Nieuw avontuur met Alonso?

In het verleden stelde Verstappen dat hij het wel ziet zitten om samen met Fernando Alonso deel te nemen aan de 24 uur van Le Mans. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen nam in 2018 en 2019 met Toyota deel aan Le Mans, en wist beide keren te winnen.

Als Verstappen wordt gevraagd of het klopt dat hij met Alonso op Le Mans wil rijden, geeft hij een duidelijk antwoord: "We hebben erover gesproken. Ik bedoel, kijk naar Fernando. Hij is 45 en hij vliegt nog steeds. Vooral voor Le Mans, met zijn ervaring, kan het een goede optie zijn. Maar het moet wel in onze schema's passen. Het moet ergens opslaan. Het moet wel op mijn voorwaarden. En er moet een echte kans zijn om daarheen te gaan en te winnen."