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Verstappen denkt serieus aan gezamenlijk project met Alonso

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Verstappen denkt serieus aan gezamenlijk project met Alonso

Max Verstappen stelt dat hij serieus nadenkt over een Le Mans-avontuur met Fernando Alonso. Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij in de toekomst meer enduranceraces wil rijden, en hij stelt dat het zeker niet uitgesloten is dat hij samen met Alonso op succes gaat jagen.

Verstappen is een groot fan van de langeafstandsracerij, en maakte eerder dit jaar zijn debuut in de 24 uur van de Nürburgring. Verstappen maakte direct veel indruk, en technische problemen zorgden ervoor dat de overwinning uit zijn vingers glipte. Of Verstappen volgend jaar weer aan de start staat van de autosportklassieker, is nog niet bekend. Verstappen heeft er veel zin in, en hoopt in de toekomst nog meer van dit soort races te kunnen rijden.

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'Ik wil wel competitief zijn'

Het is zeker niet uitgesloten dat Verstappen in de toekomst aan de start verschijnt van andere, grote 24-uursraces. In een uitgebreid interview met BBC Sport krijgt hij de vraag of er naast de 24 uur van de Nürburgring nog meer op zijn bucketlist staat: "Alle enduranceraces. Uiteindelijk, natuurlijk ook met de Hypercars. Ik wil dat echter niet haasten. Ik wil dat in de juiste omgeving doen. Ik wil het op mijn voorwaarden doen en ik wil ook competitief kunnen zijn."

Nieuw avontuur met Alonso?

In het verleden stelde Verstappen dat hij het wel ziet zitten om samen met Fernando Alonso deel te nemen aan de 24 uur van Le Mans. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen nam in 2018 en 2019 met Toyota deel aan Le Mans, en wist beide keren te winnen.

Als Verstappen wordt gevraagd of het klopt dat hij met Alonso op Le Mans wil rijden, geeft hij een duidelijk antwoord: "We hebben erover gesproken. Ik bedoel, kijk naar Fernando. Hij is 45 en hij vliegt nog steeds. Vooral voor Le Mans, met zijn ervaring, kan het een goede optie zijn. Maar het moet wel in onze schema's passen. Het moet ergens opslaan. Het moet wel op mijn voorwaarden. En er moet een echte kans zijn om daarheen te gaan en te winnen."

Ouw-sjagerijn

Posts: 21.123

Ik snap dit niet hè, waarom wèl met Fernando en niet met vriend?

  • 2
  • 10 sep 2026 - 11:51
F1 Nieuws Max Verstappen Fernando Alonso Red Bull Racing Aston Martin

Reacties (6)

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  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 21.122

    Ik snap dit niet hè, waarom wèl met Fernando en niet met vriend?

    • + 2
    • 10 sep 2026 - 11:51
    • Rocks

      Posts: 1.141

      Omdat die bij de zieleknijper zit 😎

      • + 1
      • 10 sep 2026 - 12:23
    • Flexwing

      Posts: 559

      Je snap er ook niks van he ouwe-sjagerijn

      • + 0
      • 10 sep 2026 - 12:50
    • Larry Perkins

      Posts: 67.719

      Lees hier altijd de laatste alinea @Ouw-hoerenlopert, daar zegt Max in de laatste zin: "En er moet een echte kans zijn om daarheen te gaan en te winnen."

      Dat verklaart alles...

      • + 0
      • 10 sep 2026 - 12:59
    • schwantz34

      Posts: 42.833

      Mijn moeder zei altijd dat domme vragen niet bstaan, nou mooi wel dus!

      • + 1
      • 10 sep 2026 - 13:11
  • Larry Perkins

    Posts: 67.719

    Dat Max Le Mans met Alonso wil rijden weten we al jaaaaaren, de vraag was interessanter of leuker geweest of hij Le Mans ook met Stroll zou willen rijden...

    • + 0
    • 10 sep 2026 - 12:44

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Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
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Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
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Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
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Datum
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-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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