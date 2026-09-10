Max Verstappen heeft de FIA tot actie gemaand. Het is algemeen bekend dat de Nederlander, die dit Formule 1-seizoen nog geen enkele race won, geen fan is van de huidige auto's. De viervoudig wereldkampioen vindt in ieder geval dat één specifiek onderdeel terug moet keren, wil hij tevreden gesteld worden.

Met name de motor kan Verstappen maar niet bekoren. Vanwege het feit dat er meer geremd moet worden om de batterij op te laden is de Nederlander van mening dat de identiteit van de Formule 1, langzaam weggezogen wordt. Mogelijk keert in 2030 de felbegeerde V8-motor terug, waar Verstappen bijna naar begint te snakken.

'We moeten terug naar de V8-motor'

In gesprek met de BBC stak Verstappen niet onder stoelen of banken dat hij de gillende krachtbron terug wil in de Formule 1. "Het moet terug naar een V8, alleen al vanwege de rijeigenschappen", zo klonk het luid en duidelijk. Zelf heeft de Red Bull Racing-coureur altijd met de V6-motor gereden, al wil hij dolgraag met de krachtbron ervoor uit de voeten.

Verstappen schroomde vervolgens niet om nog even wat sneren uit te delen aan de huidige motor in de koningsklasse van de autosport. "Als je in de oude auto's rijdt, kun je je het verschil in reactievermogen van de motor en de rijeigenschappen niet voorstellen. En hoe vreselijk of afschuwelijk het nu eigenlijk is vergeleken met een V8."

Verstappen laakt ook de turbo hybride-motor

In 2014 moest de V8-motor plaatsmaken voor de V6 turbo hybride-krachtbron waarmee een einde aan een tijdperk kwam. Als het aan Verstappen ligt, had die aardverschuiving eigenlijk nooit plaats moeten vinden. "Ook vreselijk, het gevoel in vergelijking met een V8. De V8 is zoveel beter. Hij voelt zoveel vrijer aan, is zoveel lichter. Auto's zijn tegenwoordig zo zwaar."

De Nederlander, die dolgraag de V8 wil zien terugkeren, had op geheel eigen wijze wat oplossingen voor de FIA. "Het is beter om gewoon een kleinere, veel lichtere V8-motor te hebben. Probeer de accugrootte echt te beperken tot bijvoorbeeld een startaccu. Maar die moet verder geen rol spelen bij de normale werking van de motor."