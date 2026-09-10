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Verstappen maant FIA tot actie: "We moeten terug naar de V8-motor"

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Verstappen maant FIA tot actie: "We moeten terug naar de V8-motor"

Max Verstappen heeft de FIA tot actie gemaand. Het is algemeen bekend dat de Nederlander, die dit Formule 1-seizoen nog geen enkele race won, geen fan is van de huidige auto's. De viervoudig wereldkampioen vindt in ieder geval dat één specifiek onderdeel terug moet keren, wil hij tevreden gesteld worden. 

Met name de motor kan Verstappen maar niet bekoren. Vanwege het feit dat er meer geremd moet worden om de batterij op te laden is de Nederlander van mening dat de identiteit van de Formule 1, langzaam weggezogen wordt. Mogelijk keert in 2030 de felbegeerde V8-motor terug, waar Verstappen bijna naar begint te snakken. 

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'We moeten terug naar de V8-motor'

In gesprek met de BBC stak Verstappen niet onder stoelen of banken dat hij de gillende krachtbron terug wil in de Formule 1. "Het moet terug naar een V8, alleen al vanwege de rijeigenschappen", zo klonk het luid en duidelijk. Zelf heeft de Red Bull Racing-coureur altijd met de V6-motor gereden, al wil hij dolgraag met de krachtbron ervoor uit de voeten. 

Verstappen schroomde vervolgens niet om nog even wat sneren uit te delen aan de huidige motor in de koningsklasse van de autosport. "Als je in de oude auto's rijdt, kun je je het verschil in reactievermogen van de motor en de rijeigenschappen niet voorstellen. En hoe vreselijk of afschuwelijk het nu eigenlijk is vergeleken met een V8." 

Verstappen laakt ook de turbo hybride-motor

In 2014 moest de V8-motor plaatsmaken voor de V6 turbo hybride-krachtbron waarmee een einde aan een tijdperk kwam. Als het aan Verstappen ligt, had die aardverschuiving eigenlijk nooit plaats moeten vinden. "Ook vreselijk, het gevoel in vergelijking met een V8. De V8 is zoveel beter. Hij voelt zoveel vrijer aan, is zoveel lichter. Auto's zijn tegenwoordig zo zwaar." 

De Nederlander, die dolgraag de V8 wil zien terugkeren, had op geheel eigen wijze wat oplossingen voor de FIA. "Het is beter om gewoon een kleinere, veel lichtere V8-motor te hebben. Probeer de accugrootte echt te beperken tot bijvoorbeeld een startaccu. Maar die moet verder geen rol spelen bij de normale werking van de motor." 

Joon

Posts: 72

Ik denk dat F1 nu veel minder afhankelijk is van de autofabrikanten dan zeg 10 jaar geleden. Destijds hing de toekomst van de hele sport aan een paar grote automerken die samen alles bepaalden.
Hoezeer ik de commercialisering door Liberty ook verafschuw, het heeft wel tot gevolg gehad dat de toek... [Lees verder]

  • 5
  • 10 sep 2026 - 08:44
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (5)

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  • Joeppp

    Posts: 8.797

    Als raceliefhebber zou ik dat ook graag hebben maar ik denk niet dat de fabrikanten hierin meegaan. Een V8 zal nog wel kunnen maar zonder hybride techniek hebben de huidige OEM's er niks meer te zoeken.

    • + 0
    • 10 sep 2026 - 08:23
    • Joon

      Posts: 72

      Ik denk dat F1 nu veel minder afhankelijk is van de autofabrikanten dan zeg 10 jaar geleden. Destijds hing de toekomst van de hele sport aan een paar grote automerken die samen alles bepaalden.
      Hoezeer ik de commercialisering door Liberty ook verafschuw, het heeft wel tot gevolg gehad dat de toekomst van de sport veel minder afhankelijk is geworden van geld van de automerken. De inkomsten zijn nu veel diverser. De interesse van nieuwe teams om bij dit geldcircus te komen is veel groter. Een team als Williams is sinds de overname (200 miljoen geloof ik?) inmiddels ruim 2 miljard waard, ondanks dat het geen eigen motor heeft en geen hoogvlieger is qua performance. Het geld komt nu meer uit andere bronnen.
      Tel daarbij op dat er geluiden zijn om een onafhankelijke motorleverancier aan te trekken (denk aan zoiets als Cosworth vroeger). Een V8 is vrij makkelijk te bouwen voor vrijwel iedere motorbouwer en met de ADUO-achtige regels is het ook nog vrij eenvoudig om zo een onafhankelijke leverancier competitief te maken.
      De macht van de autofabrikanten als dragers van de sport is niet meer wat die geweest is. Bovendien zijn de autofabrikanten zelf ook in zwaar weer aan het raken met de concurrentie uit China. De FIA en Liberty sorteren mogelijk ook voor op een exit van een aantal fabrikanten (zoals bijvoorbeeld Renault al gedaan heeft). Als je dan een simpele motorformule hebt kunnen anderen veel makkelijker in het gat springen.
      Het is niet voor niks dat we niet wekelijks meer berichten lezen over min-of-meer chantage door een fabrikant met dreigementen om te vertrekken. Dat maakt gewoon minder indruk nu.
      Ik zie die V8 wel gebeuren op termijn.

      • + 5
      • 10 sep 2026 - 08:44
    • RonHymer

      Posts: 354

      Het moet best mogelijk zijn om goed klinkende NA v8 motoren te koppelen aan een hybride systeem. Bijvoorbeeld met het kers systeem.

      • + 0
      • 10 sep 2026 - 09:28
    • RonHymer

      Posts: 354

      Maarja eigenlijk wil je dat helemaal niet. Al die extra kilos. Dat handjevol mensen die dit fantastisch vinden gaan maar mooi FE kijken. Gelukkig is de woke era bijna voorbij.

      • + 0
      • 10 sep 2026 - 09:31
  • meister

    Posts: 4.374

    Dan rijdt ie tenminste met een dikke V8 in het middenveld.
    Hij kan beter zijn team aansporen meer uit deze formule te halen,
    Hij klinkt nu meer als een boomer.

    • + 0
    • 10 sep 2026 - 09:28

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Japan
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Bahrein
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Saoedi-Arabië
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Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
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Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
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Oostenrijk
Red Bull Ring
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Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
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Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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