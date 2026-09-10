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FIA negeert Verstappen in Madrid

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FIA negeert Verstappen in Madrid

Max Verstappen hoeft zich vandaag niet te melden op de FIA-persconferentie in Madrid. De viervoudig wereldkampioen is al vroeg afgereisd naar de Spaanse hoofdstad, maar hij hoeft zich niet in de perszaal te melden. De Spaanse helden Carlos Sainz en Fernando Alonso vanzelfsprekend wel.

Na het spannende raceweekend in Monza staat dit weekend de Spaanse Grand Prix op de gloednieuwe Madring op het programma. In de afgelopen maanden is er hard gewerkt om het circuit en de omgeving op tijd af te krijgen, en vandaag melden de coureurs zich voor het eerst in de paddock. Vandaag staat de traditionele mediadag op het programma, en zullen de coureurs perspraatjes voeren en zich melden bij bijvoorbeeld sponsoractiviteiten.

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Wie moeten zich melden?

Max Verstappen hoeft zich niet te melden op de persconferentie van de FIA. De autosportfederatie laat elk raceweekend twee groepjes van drie coureurs opdraven in de perszaal. Om 14:30 is het de beurt aan thuisheld Fernando Alonso. De tweevoudig wereldkampioen van Aston Martin krijgt gezelschap van Alpine-coureur Franco Colapinto en Haas-coureur Esteban Ocon.

Na een halfuurtje maakt dit drietal plaats voor de volgende groep, maar ook hier zitten geen coureurs van de topteams bij. Wel zal thuisrijder Carlos Sainz aanwezig zijn, en de Spaanse Williams-coureur zal op de sofa plaatsnemen naast Audi-coureur Gabriel Bortoleto en Cadillac-coureur Valtteri Bottas.

Welke teambazen moeten zich melden?

Op vrijdag schuiven tussen de twee vrije trainingen door vertegenwoordigers van de teams aan in de perszaal. Daar meldt Aston Martin-kopstuk Mike Krack zich, en hij krijgt gezelschap van Racing Bulls-teambaas Alan Permane. De nieuwe Cadillac-teambaas Marcin Budkowski zal voor het eerst in de perszaal verschijnen, hij nam in de zomerstop het roer over van de vertrokken Graeme Lowdon.

Verstappen al in Madrid

Verstappen hoeft zich vandaag nog niet te melden in de perszaal, maar hij is wel al aanwezig in Madrid. Normaal gesproken vliegt Verstappen bij Europese races pas op donderdagochtend naar de circuits, maar dit weekend is dat een ander liedje. Hij vloog gistermiddag naar Madrid, en landde later op de dag op het lokale vliegveld.

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Spanje 2026

Reacties (3)

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  • Need5Speed

    Posts: 4.471

    Er gaat weer iets mis met het reactiesysteem. Verversen en niks. Als het er dubbel staat - sorry.

    • + 0
    • 10 sep 2026 - 08:55
    • Pietje Bell

      Posts: 36.652

      Niet jouw schuld dat het dubbel gepost wordt.
      Heb dat vorige week twee keer gehad.
      Één keer op "reageer op deze reactie gedrukt" en het werd dubbel geplaatst.
      Kreeg er zelfs nog een verwijt voor dat ik mijn bericht wou benadrukken.

      • + 0
      • 10 sep 2026 - 09:42
  • RonHymer

    Posts: 354

    Waarom staan alle andere coureurs die niet opgeroepen worden niet in de titel? Idee: zet de namen van de coureurs die wèl opgeroepen worden in de titel.

    • + 0
    • 10 sep 2026 - 09:26

ES Grand Prix van Spanje

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    12:30 - 13:30

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

    Kwalificatie

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    Snelste ronde

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ESGrand Prix van Spanje

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    13:30 - 14:30

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  • Race

    15:00 - 17:00

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    17:00 - 18:00

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  • Kwalificatie

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WK standen 2026

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Ferrari
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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