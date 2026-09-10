Max Verstappen hoeft zich vandaag niet te melden op de FIA-persconferentie in Madrid. De viervoudig wereldkampioen is al vroeg afgereisd naar de Spaanse hoofdstad, maar hij hoeft zich niet in de perszaal te melden. De Spaanse helden Carlos Sainz en Fernando Alonso vanzelfsprekend wel.

Na het spannende raceweekend in Monza staat dit weekend de Spaanse Grand Prix op de gloednieuwe Madring op het programma. In de afgelopen maanden is er hard gewerkt om het circuit en de omgeving op tijd af te krijgen, en vandaag melden de coureurs zich voor het eerst in de paddock. Vandaag staat de traditionele mediadag op het programma, en zullen de coureurs perspraatjes voeren en zich melden bij bijvoorbeeld sponsoractiviteiten.

Wie moeten zich melden?

Max Verstappen hoeft zich niet te melden op de persconferentie van de FIA. De autosportfederatie laat elk raceweekend twee groepjes van drie coureurs opdraven in de perszaal. Om 14:30 is het de beurt aan thuisheld Fernando Alonso. De tweevoudig wereldkampioen van Aston Martin krijgt gezelschap van Alpine-coureur Franco Colapinto en Haas-coureur Esteban Ocon.

Na een halfuurtje maakt dit drietal plaats voor de volgende groep, maar ook hier zitten geen coureurs van de topteams bij. Wel zal thuisrijder Carlos Sainz aanwezig zijn, en de Spaanse Williams-coureur zal op de sofa plaatsnemen naast Audi-coureur Gabriel Bortoleto en Cadillac-coureur Valtteri Bottas.

Welke teambazen moeten zich melden?

Op vrijdag schuiven tussen de twee vrije trainingen door vertegenwoordigers van de teams aan in de perszaal. Daar meldt Aston Martin-kopstuk Mike Krack zich, en hij krijgt gezelschap van Racing Bulls-teambaas Alan Permane. De nieuwe Cadillac-teambaas Marcin Budkowski zal voor het eerst in de perszaal verschijnen, hij nam in de zomerstop het roer over van de vertrokken Graeme Lowdon.

Verstappen al in Madrid

Verstappen hoeft zich vandaag nog niet te melden in de perszaal, maar hij is wel al aanwezig in Madrid. Normaal gesproken vliegt Verstappen bij Europese races pas op donderdagochtend naar de circuits, maar dit weekend is dat een ander liedje. Hij vloog gistermiddag naar Madrid, en landde later op de dag op het lokale vliegveld.