Ralf Schumacher geeft Max Verstappen gelijk bij het feit dat de coureurs in de Formule 1 niet meer op de limiet rijden zoals vroeger. Schumacher stelt dat het voor de coureurs veel makkelijker is om lange loopbanen te hebben, en wijst naar Fernando Alonso en Lewis Hamilton.

In de Formule 1 is in de afgelopen jaren veel veranderd, en dat zorgt er ook voor dat de coureurs anders moeten omgaan met hun auto's. Door de motorregels van dit jaar kunnen de coureurs niet langer vol pushen en alles uit hun auto persen. Ze moeten veel voorzichtiger te werk gaan, wat er ook voor zorgt dat de fysieke uitdaging veel minder groot is dan vroeger.

Wat is het probleem van de sport?

Oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher stipt het onderwerp aan als in de podcast Backstage Boxengasse de toekomst van Lewis Hamilton ter sprake komt: "Wat moet ik daar nu weer van zeggen? Nou ja... Dit jaar strijdt hij wel mee om de wereldtitel, daar twijfel ik niet aan. Maar op een gegeven moment zal hij zich toch af gaan vragen wat hij nou precies wil."

Coureurs blijven nu langer actief in de Formule 1, en dat is volgens Schumacher niet per se positief: "Daardoor kijk ik ook op een andere manier naar de toekomst. Het lijkt erop dat Fernando Alonso ook van plan is om bij te tekenen. Misschien hebben we binnenkort wel een 50-jarige in de Formule 1! Daar stoor ik me overigens wel aan met deze nieuwe regels, en de nieuwe banden overigens ook!"

'Daar klaagt Max ook over'

Hij gaat verder met zijn betoog: "De Formule 1 is niet meer zo op de limiet rijden zoals het vroeger was. Daar klaagt Max Verstappen natuurlijk ook over, omdat we tegenwoordig te maken hebben met energiemanagement en je daardoor niet meer voluit kan pushen in een kwalificatieronde. Je moet laat remmen en veel risico nemen; dat maakt tegenwoordig niet zo'n verschil. Management wel."

"En dan heb je de banden ook nog. Dat hadden wij vroeger niet, dat je de banden zo moest managen. Dat zorgt ook wel voor de nodige chaos, want je kan niet meer laat remmen. Het is allemaal niet zo zwaar meer. Kan je je nog herinneren dat de coureurs uitgeput waren na afloop van sprints, omdat die vol gas werden afgewerkt en dat ze dat niet meer gewend waren? Dan moest je van start tot finish vol gas."