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Verstappen krijgt gelijk: "Ze kunnen niet meer op de limiet kijken"

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Verstappen krijgt gelijk: "Ze kunnen niet meer op de limiet kijken"

Ralf Schumacher geeft Max Verstappen gelijk bij het feit dat de coureurs in de Formule 1 niet meer op de limiet rijden zoals vroeger. Schumacher stelt dat het voor de coureurs veel makkelijker is om lange loopbanen te hebben, en wijst naar Fernando Alonso en Lewis Hamilton.

In de Formule 1 is in de afgelopen jaren veel veranderd, en dat zorgt er ook voor dat de coureurs anders moeten omgaan met hun auto's. Door de motorregels van dit jaar kunnen de coureurs niet langer vol pushen en alles uit hun auto persen. Ze moeten veel voorzichtiger te werk gaan, wat er ook voor zorgt dat de fysieke uitdaging veel minder groot is dan vroeger.

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Oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher stipt het onderwerp aan als in de podcast Backstage Boxengasse de toekomst van Lewis Hamilton ter sprake komt: "Wat moet ik daar nu weer van zeggen? Nou ja... Dit jaar strijdt hij wel mee om de wereldtitel, daar twijfel ik niet aan. Maar op een gegeven moment zal hij zich toch af gaan vragen wat hij nou precies wil."

Coureurs blijven nu langer actief in de Formule 1, en dat is volgens Schumacher niet per se positief: "Daardoor kijk ik ook op een andere manier naar de toekomst. Het lijkt erop dat Fernando Alonso ook van plan is om bij te tekenen. Misschien hebben we binnenkort wel een 50-jarige in de Formule 1! Daar stoor ik me overigens wel aan met deze nieuwe regels, en de nieuwe banden overigens ook!"

'Daar klaagt Max ook over'

Hij gaat verder met zijn betoog: "De Formule 1 is niet meer zo op de limiet rijden zoals het vroeger was. Daar klaagt Max Verstappen natuurlijk ook over, omdat we tegenwoordig te maken hebben met energiemanagement en je daardoor niet meer voluit kan pushen in een kwalificatieronde. Je moet laat remmen en veel risico nemen; dat maakt tegenwoordig niet zo'n verschil. Management wel."

"En dan heb je de banden ook nog. Dat hadden wij vroeger niet, dat je de banden zo moest managen. Dat zorgt ook wel voor de nodige chaos, want je kan niet meer laat remmen. Het is allemaal niet zo zwaar meer. Kan je je nog herinneren dat de coureurs uitgeput waren na afloop van sprints, omdat die vol gas werden afgewerkt en dat ze dat niet meer gewend waren? Dan moest je van start tot finish vol gas."

Ouw-sjagerijn

Posts: 21.064

Verstappen krijgt gelijk: "We kunnen niet meer op de limiet rijden"

Nou, ik heb Max anderhalve week geleden nog op de limiet zien rijden hoor....was wel heeeeeel even, maar toch.

  • 6
  • 3 sep 2026 - 11:31
F1 Nieuws Max Verstappen Ralf Schumacher Red Bull Racing GP Italië 2026

Reacties (14)

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  • Need5Speed

    Posts: 4.415

    Ik kijk wel steeds op de limiet en ik zag niks. Waar zijn ze nou?
    Maar nu snap ik het.

    • + 5
    • 3 sep 2026 - 11:28
    • arone

      Posts: 1.216

      Daarom raken ze misschien ook baan de baan?

      • + 0
      • 3 sep 2026 - 11:30
  • UserEvO

    Posts: 188

    op de limiet KIJKEN???

    • + 5
    • 3 sep 2026 - 11:28
    • schwantz34

      Posts: 42.758

      "Looking on the Edge"

      There's something wrong with F1 today
      I don't know what it is
      Something's wrong with our eyes
      We're seeing F1 in a different way
      And God knows it ain't His
      It sure ain't no surprise, yeah

      Aerosmith

      • + 2
      • 3 sep 2026 - 12:19
    • walteij

      Posts: 2.127

      @schwantz34 Ik dacht Weird al
      www.youtube.com/watch?v=wH3UncRagXY

      • + 0
      • 3 sep 2026 - 13:37
  • 919

    Posts: 4.451

    De Formule 1 is verworden tot een slap excuus wat men met de beste bedoeling geen racen meer kan noemen. Het is kapot en blijft voor de voorzienbare tijd kapot, of het ooit nog goed komt is de twijfelachtig.

    • + 4
    • 3 sep 2026 - 11:29
  • The Wolf

    Posts: 1.476

    elk nadeel heb zijn voordeel... voor mij als kijker is het ook minder vermoeiend, daar waar ik vroeger op het puntje van de stoel zat anderhalf uur lang kijk ik tegenwoordig met 1 oog half open en het andere dicht

    • + 2
    • 3 sep 2026 - 11:31
    • The Wolf

      Posts: 1.476

      F1 is een sport van li-mietjes

      • + 3
      • 3 sep 2026 - 11:32
    • HarryLam

      Posts: 5.711

      Meestal val ik zo rond ronde 30 in slaap.

      • + 0
      • 3 sep 2026 - 15:57
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 21.064

    Verstappen krijgt gelijk: "We kunnen niet meer op de limiet rijden"

    Nou, ik heb Max anderhalve week geleden nog op de limiet zien rijden hoor....was wel heeeeeel even, maar toch.

    • + 6
    • 3 sep 2026 - 11:31
    • Larry Perkins

      Posts: 67.603

      Bijna goed, Max reed op de witte lijn en ging daarmee over de limiet...

      • + 0
      • 3 sep 2026 - 14:03
  • jd2000

    Posts: 7.899

    Tja, iedereen weet het,behalve de FIA. Ben van mening als je 40 plus bent en competitief op het hoogste niveau in jouw sport er iets niet klopt. Of de sport deugt niet of het niveau is te laag. In het geval van de F1 is het wel duidelijk, de sport deugt niet.

    • + 2
    • 3 sep 2026 - 12:17
    • schwantz34

      Posts: 42.758

      Ach, en om de huidige F1 voor de bühne nog een beetje zwaar te doen lijken gooit de FIA er doodleuk nog ff een hitteprotocolletje tegenaan want ow ow ow wat hebben die jongens het toch allemaal zwaar tegenwoordig.

      • + 4
      • 3 sep 2026 - 12:33
    • Larry Perkins

      Posts: 67.603

      Tante Agaath uit Warmetuut heeft DJ ome Joop op je afgestuurd om jou te vragen wat er mis is aan kantklossen als topsport @jd2000.
      Ome Joop is gewapend met de knuppels van Jos The Boss en ging kokend van woede de deur uit.
      Trage Tineke uit Damme (West-Vlaanderen) - de 'Gluiperige George van het kantklossen’ - heeft het vuurtje nog ff opgestookt door de woedende DJ mee te geven: "Vertel die gast maar ff dat je bij het kantklossen pas op je 65e in je prime zit, [i]nondeju!"

      • + 1
      • 3 sep 2026 - 14:14

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China
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Japan
Circuit Suzuka
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Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
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Spanje
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Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
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Silverstone
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België
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Hongarije
Hungaroring
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Nederland
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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