Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur sluit niet uit dat ze teamorders gaan doorvoeren na de Italiaanse Grand Prix. Op het circuit van Monza raakten Lewis Hamilton en Charles Leclerc elkaar, wat voor frustratie bij de eerstgenoemde zorgde. Vasseur wijst naar de situatie van vorig jaar bij McLaren.

Hamilton en Leclerc hebben bij Ferrari dezelfde rechten, en ze mogen dan ook met elkaar vechten. In de afgelopen maanden zorgde dit echter voor de nodige frustratie, vooral bij Hamilton. Op momenten dat hij het gevoel had dat hij sneller was, twijfelde Ferrari of ze een teamorder moesten doorvoeren. In Monza ging het afgelopen weekend vlak na de start mis, en duwde Leclerc Hamilton in de eerste bocht in het grind. Leclerc viel uiteindelijk uit na een zware crash, maar bij Hamilton ging het vooral om het incident bij de start.

Hoe kijkt Vasseur naar het incident?

De vraag is of Ferrari nu serieus werk moet maken van teamorders. Na afloop van de teleurstellend verlopen thuisrace op Monza, werd teambaas Frédéric Vasseur hiernaar gevraagd: "De gevolgen van wat er in bocht één en twee is gebeurd, zijn niet goed voor het team. Of we nu teamorders gaan doorvoeren of iets anders gaan doen, ik denk dat de vergelijking die ik eerder met vorig seizoen maakte wel duidelijk is."

'Dan was Verstappen wereldkampioen geworden'

Vorig jaar wilde McLaren ook geen teamorders doorvoeren, waardoor Lando Norris en Oscar Piastri het elkaar heel lastig maakten. Hun onderlinge duels zorgden ervoor dat Max Verstappen het gat kon dichtrijden, en ze bijna van de wereldtitel hield.

Vasseur zit hier niet op te wachten, en legt zijn standpunt uit: "Op dit moment leidde Piastri het wereldkampioenschap met McLaren. Als McLaren vorig jaar voor hem had gekozen, was Verstappen waarschijnlijk wereldkampioen geworden."

Gaat Ferrari nu ingrijpen?

Vasseur vindt het nu te vroeg om echt teamorders te gaan doorvoeren: "Op een bepaald moment moet je natuurlijk een knoop doorhakken, maar ik denk dat het vóór Monza nog te vroeg was om die beslissing te nemen. Nu hebben we de tijd om daar met de jongens over te praten."