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Ferrari hint op teamorders en wijst naar Verstappen

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Ferrari hint op teamorders en wijst naar Verstappen

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur sluit niet uit dat ze teamorders gaan doorvoeren na de Italiaanse Grand Prix. Op het circuit van Monza raakten Lewis Hamilton en Charles Leclerc elkaar, wat voor frustratie bij de eerstgenoemde zorgde. Vasseur wijst naar de situatie van vorig jaar bij McLaren.

Hamilton en Leclerc hebben bij Ferrari dezelfde rechten, en ze mogen dan ook met elkaar vechten. In de afgelopen maanden zorgde dit echter voor de nodige frustratie, vooral bij Hamilton. Op momenten dat hij het gevoel had dat hij sneller was, twijfelde Ferrari of ze een teamorder moesten doorvoeren. In Monza ging het afgelopen weekend vlak na de start mis, en duwde Leclerc Hamilton in de eerste bocht in het grind. Leclerc viel uiteindelijk uit na een zware crash, maar bij Hamilton ging het vooral om het incident bij de start.

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Hoe kijkt Vasseur naar het incident?

De vraag is of Ferrari nu serieus werk moet maken van teamorders. Na afloop van de teleurstellend verlopen thuisrace op Monza, werd teambaas Frédéric Vasseur hiernaar gevraagd: "De gevolgen van wat er in bocht één en twee is gebeurd, zijn niet goed voor het team. Of we nu teamorders gaan doorvoeren of iets anders gaan doen, ik denk dat de vergelijking die ik eerder met vorig seizoen maakte wel duidelijk is."

'Dan was Verstappen wereldkampioen geworden'

Vorig jaar wilde McLaren ook geen teamorders doorvoeren, waardoor Lando Norris en Oscar Piastri het elkaar heel lastig maakten. Hun onderlinge duels zorgden ervoor dat Max Verstappen het gat kon dichtrijden, en ze bijna van de wereldtitel hield.

Vasseur zit hier niet op te wachten, en legt zijn standpunt uit: "Op dit moment leidde Piastri het wereldkampioenschap met McLaren. Als McLaren vorig jaar voor hem had gekozen, was Verstappen waarschijnlijk wereldkampioen geworden."

Gaat Ferrari nu ingrijpen?

Vasseur vindt het nu te vroeg om echt teamorders te gaan doorvoeren: "Op een bepaald moment moet je natuurlijk een knoop doorhakken, maar ik denk dat het vóór Monza nog te vroeg was om die beslissing te nemen. Nu hebben we de tijd om daar met de jongens over te praten."

Cherokee

Posts: 5.412

Hamilton was naïef. Hij dacht kennelijk dat Leclerc hem wel ruimte zou geven. Nu had hij letterlijk in diezelfde bocht Verstappen al eens op zijn helm gehad en je zou zeggen dat hij daar iets van geleerd had. Maar niet dus. Leclerc verschilt in het man tegen man racen niet veel van Verstappen. H... [Lees verder]

  • 3
  • 8 sep 2026 - 16:09
F1 Nieuws Max Verstappen Lewis Hamilton Charles Leclerc Frédéric Vasseur Red Bull Racing Ferrari GP Italië 2026

Reacties (9)

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  • shakedown

    Posts: 1.996

    Eeehm ff een reminder aan Vasseur: Ferrari rijd voor overwinningen, niet voor het kampioenschap... Team orders zijn totaal niet van toepassing...


    Alleen als je duidelijk een voorkeur heb voor rijder welke je wil laten winnen...

    • + 0
    • 8 sep 2026 - 15:40
  • Mr Marly

    Posts: 8.078

    Teamorders zijn ook niet nodig maar de simpele afspraak dat je ruimte laat voor je teamgenoot lijkt mij vrij simpel. Lees hier dat vele Hamilton als schuldige zien maar persoonlijk vind ik de fout bij Leclerc liggen. Prima actie op een concurrent, niet op je teamgenoot.
    Denk dat Ferrari beter kan bespreken hoe ze situaties aanpakken op de baan zodra ze elkaar tegenkomen (Miami, Zandvoort als voorbeeld) en niet op dezelfde strategie zitten, sowieso is het tactisch ondermaats ze blijven rare keuzes maken.

    • + 1
    • 8 sep 2026 - 15:48
    • Cherokee

      Posts: 5.412

      Hamilton was naïef. Hij dacht kennelijk dat Leclerc hem wel ruimte zou geven. Nu had hij letterlijk in diezelfde bocht Verstappen al eens op zijn helm gehad en je zou zeggen dat hij daar iets van geleerd had. Maar niet dus. Leclerc verschilt in het man tegen man racen niet veel van Verstappen. Hij geeft niets cadeau, maakt niet uit wie het is.

      • + 3
      • 8 sep 2026 - 16:09
    • Mr Marly

      Posts: 8.078

      Dat mag zo zijn, denk alleen dat ze er bij Ferrari anders over denken. Dit kost ze gewoon punten en daar kun je duidelijke afspraken over maken.

      • + 0
      • 8 sep 2026 - 16:38
    • NicoS

      Posts: 21.209

      Nou zoveel punten zal dit niet gekost hebben, na de herstart lag Lewis al snel op de derde plek, maar kon dat niet vasthouden.
      Je kunt je ook afvragen of het het risico waard is om in dat gaatje te wurmen bij bocht één….
      Daar begint het eigenlijk….

      • + 2
      • 8 sep 2026 - 16:47
    • hupholland

      Posts: 10.213

      het is toch Hamilton die het hele gebeuren in gang zet, met zn uitremactie in bocht 1? Leclerc heeft m duidelijk in beeld, maar laat bewust een gat om bocht 1 zo ruim mogelijk te kunnen nemen. En dan denkt teamgenoot van 'ik ga m daar toch mooi ingooien'. Als je zo racet met een concurrent is het helemaal prima, maar dan de volgende bocht verwacht hij van Leclerc wel de teamgenoot behandeling? totaal gestoord. En m er dan ook nog via de boordradio bijlappen bij de FIA.
      Vasseur heeft het ook heel duidelijk over bocht 1 en bocht 2.
      Voor de duidelijkheid, van mij mag dit allemaal prima, laat teamgenoten gewoon lekker racen, maar dan wel beide kanten op. En graag alleen op de baan, niet via de boordradio of achteraf in de media proberen je positie in het team te verstevigen. Hij heeft met zn hele trukendoos Leclerc dit jaar al flink uit balans gebracht, ik zou als team ook gewoon zeggen, tot hier en niet verder.

      • + 2
      • 8 sep 2026 - 17:11
    • Mr Marly

      Posts: 8.078

      Hamilton duikt in een gat die er gewoon is en Leclerc drukt hem vervolgens buiten de baan, zo simpel is het. Dat het uiteindelijk niet zoveel punten heeft gekost weet je op voorhand niet Nicos ze hadden ook kunnen crashen.
      Lets agree to disagree.

      • + 1
      • 8 sep 2026 - 17:17
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.601

      Hij zat er toch gewoon volledig naast? Er was een gat. Die actie van Leclerc vond ik verder ook wel “prima”. Maar feitelijk, is het iemand buiten de baan drukken. Niet zo spannend.

      • + 0
      • 8 sep 2026 - 17:55
  • Need5Speed

    Posts: 4.464

    Beetje overdreven, de kans dat Max dit jaar kampioen wordt is niet zo groot.
    De kans dat Kimi geen kampioen wordt is ook niet groot.

    • + 0
    • 8 sep 2026 - 16:03

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-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
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13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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