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Verstappen vol vraagtekens richting nieuwe F1-race

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Verstappen vol vraagtekens richting nieuwe F1-race

Max Verstappen weet nog niet wat hij van het weekend in Madrid moet verwachten. De viervoudig wereldkampioen is trots op wat Red Bull heeft gepresteerd op Monza, maar focust zich nu volledig op de nieuwe uitdaging in de Spaanse hoofdstad. Hij hoopt dat ze er direct goed bij kunnen zitten.

Verstappen reed afgelopen weekend op het circuit van Monza een goede Italiaanse Grand Prix. Hij was het hele weekend niet tevreden over het gedrag van de auto, maar wist op zondag het resultaat te maximaliseren. Verstappen vocht kort mee voor de koppositie, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met de derde plaats. Hij kon de snelle Mercedessen niet bijhouden, maar mocht wel weer het podium beklimmen.

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'Het was een geweldig resultaat'

Enkele dagen later is Verstappen nog steeds tevreden met het resultaat. In de preview voor de Spaanse Grand Prix staat hij eerst kort stil bij de prestaties van afgelopen weekend: "Het was een geweldig resultaat voor ons in Monza. We hebben onze prestaties gemaximaliseerd door het podium te halen. Wat betreft Madrid deze week: het is lastig in te schatten hoe we daar zullen presteren."

Wat zijn de verwachtingen?

De Madring is voor iedereen onbekend terrein. Verstappen heeft zich in ieder geval zo goed mogelijk proberen voor te bereiden: "We hebben in de simulator geoefend en het lijkt een uitdagend circuit om op te rijden, vanwege zoals op de meeste stratencircuits de vele lastige bochten."

Verstappen weet waar de uitdagingen liggen: "We zullen ook moeten bekijken hoe het zit met de grip zodra we vrijdag de baan op gaan, en het vanaf daar verder opbouwen. De vrije trainingen worden belangrijk om zoveel mogelijk te leren voor de kwalificatie. Tegelijkertijd is het voor iedereen een nieuw circuit, dus hopelijk zitten we er vanaf het begin goed bij."

Spektakel gegarandeerd

De nieuwe Madring zorgde in de afgelopen weken al voor de nodige ophef. Zo is de lokale bevolking niet blij met de komst van de Grand Prix, en waren er recent bij een meerdaagse Formule 3-test negentien rode vlaggen.

f(1)orum

Posts: 10.390

"Zal glibberen en glijden worden"
Een makkie voor George dus? ;-)

  • 2
  • 9 sep 2026 - 13:07
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing Madring GP Spanje 2026

Reacties (5)

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  • NicoS

    Posts: 21.220

    Zal glibberen en glijden worden, zeker in de eerste trainingen.

    • + 0
    • 9 sep 2026 - 13:00
    • f(1)orum

      Posts: 10.391

      Gladring

      • + 0
      • 9 sep 2026 - 13:04
    • f(1)orum

      Posts: 10.391

      "Zal glibberen en glijden worden"
      Een makkie voor George dus? ;-)

      • + 2
      • 9 sep 2026 - 13:07
  • schwantz34

    Posts: 42.826

    Verstappen vol vraagtekens richting nieuwe F1-race


    Oei, hopelijk raakt hij niet aan de reeskak van al die dingen in zijn maag....

    • + 0
    • 9 sep 2026 - 13:41
  • Pietje Bell

    Posts: 36.639

    Max gisteren op Twitch over Madrid. Deze story is nog 11 uur te bekijken.

    urlr.me/x2jNTF

    • + 0
    • 9 sep 2026 - 15:23

ES Grand Prix van Spanje

Lokale tijd 

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  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

    Vrije training 3

    12:30 - 13:30

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

    Snelste ronde

    15:00 - 15:00

ESGrand Prix van Spanje

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    12:30 - 13:30

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  • Race

    15:00 - 17:00

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  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

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  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

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  • Snelste ronde

    15:00 - 15:00

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
468
2
Ferrari
346
3
McLaren
285
4
Red Bull Racing
201
5
Alpine F1
74
6
Racing Bulls
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Audi
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.572
  • Podiums 132
  • Grand Prix 246
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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