Verstappen vol vraagtekens richting nieuwe F1-race

Max Verstappen weet nog niet wat hij van het weekend in Madrid moet verwachten. De viervoudig wereldkampioen is trots op wat Red Bull heeft gepresteerd op Monza, maar focust zich nu volledig op de nieuwe uitdaging in de Spaanse hoofdstad. Hij hoopt dat ze er direct goed bij kunnen zitten.

Verstappen reed afgelopen weekend op het circuit van Monza een goede Italiaanse Grand Prix. Hij was het hele weekend niet tevreden over het gedrag van de auto, maar wist op zondag het resultaat te maximaliseren. Verstappen vocht kort mee voor de koppositie, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met de derde plaats. Hij kon de snelle Mercedessen niet bijhouden, maar mocht wel weer het podium beklimmen.

'Het was een geweldig resultaat'

Enkele dagen later is Verstappen nog steeds tevreden met het resultaat. In de preview voor de Spaanse Grand Prix staat hij eerst kort stil bij de prestaties van afgelopen weekend: "Het was een geweldig resultaat voor ons in Monza. We hebben onze prestaties gemaximaliseerd door het podium te halen. Wat betreft Madrid deze week: het is lastig in te schatten hoe we daar zullen presteren."

Wat zijn de verwachtingen?

De Madring is voor iedereen onbekend terrein. Verstappen heeft zich in ieder geval zo goed mogelijk proberen voor te bereiden: "We hebben in de simulator geoefend en het lijkt een uitdagend circuit om op te rijden, vanwege zoals op de meeste stratencircuits de vele lastige bochten."

Verstappen weet waar de uitdagingen liggen: "We zullen ook moeten bekijken hoe het zit met de grip zodra we vrijdag de baan op gaan, en het vanaf daar verder opbouwen. De vrije trainingen worden belangrijk om zoveel mogelijk te leren voor de kwalificatie. Tegelijkertijd is het voor iedereen een nieuw circuit, dus hopelijk zitten we er vanaf het begin goed bij."

Spektakel gegarandeerd

De nieuwe Madring zorgde in de afgelopen weken al voor de nodige ophef. Zo is de lokale bevolking niet blij met de komst van de Grand Prix, en waren er recent bij een meerdaagse Formule 3-test negentien rode vlaggen.