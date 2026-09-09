Mercedes-teambaas Toto Wolff verwacht een lastig weekend op de nieuwe Madring. Het team van Mercedes was afgelopen weekend oppermachtig op het circuit van Monza, waar ze wonnen met Andrea Kimi Antonelli. Wolff denkt dat het een ander verhaal zal zijn in Madrid.

Het team van Mercedes scoorde afgelopen weekend een prachtig 1-2tje op het circuit van Monza. Antonelli startte de race vanaf de negentiende plaats na een motorwissel, en werkte zich op sterke wijze naar voren. Hij vocht samen met zijn teamgenoot George Russell om de zege, en verschalkte hem uiteindelijk in de absolute slotfase van de race. Er barstte een volksfeest los in Monza, met Antonelli en Mercedes als stralend middelpunt.

'Belangrijk voor iedereen in ons team'

Mercedes-teambaas Wolff kan er nog steeds van genieten, en hij klinkt tevreden in de preview voor de Spaanse Grand Prix: "Monza was één van onze sterkste weekenden van het seizoen en het was een belangrijk resultaat voor iedereen in Brackley en Brixworth."

Hij is trots: "Het team heeft alles goed uitgevoerd, de coureurs hebben geleverd en we hebben het maximum uit ons pakket gehaald. We kunnen er tevreden mee zijn, maar het ligt nu achter ons. Onze focus is naar Madrid verschoven zodra we Italië verlieten."

Wat moet Mercedes gaan doen?

In de Spaanse hoofdstad wordt er gereden op de gloednieuwe Madring, en niemand weet wat ze kunnen verwachten: "Dit weekend presenteert een compleet andere uitdaging. De karakteristieken liggen meer in de buurt van Boedapest of Zandvoort. We verwachten dat ook een heel close weekend. Het is onze taak om zo snel mogelijk te begrijpen wat dit circuit van ons vraagt en dat we onze performance zo snel mogelijk gaan maximaliseren vanaf de eerste sessie. Nieuwe circuits creëren nieuwe kansen en onbekende factoren."

Stap naar Madrid

Dat de Formule 1 nu in Madrid gaat rijden, vindt Wolff in ieder geval goed nieuws: "Madrid is een wereldstad van formaat, en dat we daar mogen racen is opnieuw een belangrijke stap voor onze sport. Het feit dat een iconische hoofdstad zoals Madrid onderdeel wil uitmaken van de kalender, onderstreept de kracht van onze sport en het momentum dat we nu wereldwijd opbouwen."