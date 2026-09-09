user icon
icon

Wolff tempert de verwachtingen na zegetocht Antonelli

<< Naar nieuwsoverzicht
Wolff tempert de verwachtingen na zegetocht Antonelli

Mercedes-teambaas Toto Wolff verwacht een lastig weekend op de nieuwe Madring. Het team van Mercedes was afgelopen weekend oppermachtig op het circuit van Monza, waar ze wonnen met Andrea Kimi Antonelli. Wolff denkt dat het een ander verhaal zal zijn in Madrid.

Het team van Mercedes scoorde afgelopen weekend een prachtig 1-2tje op het circuit van Monza. Antonelli startte de race vanaf de negentiende plaats na een motorwissel, en werkte zich op sterke wijze naar voren. Hij vocht samen met zijn teamgenoot George Russell om de zege, en verschalkte hem uiteindelijk in de absolute slotfase van de race. Er barstte een volksfeest los in Monza, met Antonelli en Mercedes als stralend middelpunt.

Meer over Toto Wolff Wolff gefileerd na sneer richting Verstappen: "Domme uitleg"

Wolff gefileerd na sneer richting Verstappen: "Domme uitleg"

8 sep
 Verstappen haalt schouders op over beschuldigingen van Wolff

Verstappen haalt schouders op over beschuldigingen van Wolff

5 sep

'Belangrijk voor iedereen in ons team'

Mercedes-teambaas Wolff kan er nog steeds van genieten, en hij klinkt tevreden in de preview voor de Spaanse Grand Prix: "Monza was één van onze sterkste weekenden van het seizoen en het was een belangrijk resultaat voor iedereen in Brackley en Brixworth."

Hij is trots: "Het team heeft alles goed uitgevoerd, de coureurs hebben geleverd en we hebben het maximum uit ons pakket gehaald. We kunnen er tevreden mee zijn, maar het ligt nu achter ons. Onze focus is naar Madrid verschoven zodra we Italië verlieten."

Wat moet Mercedes gaan doen?

In de Spaanse hoofdstad wordt er gereden op de gloednieuwe Madring, en niemand weet wat ze kunnen verwachten: "Dit weekend presenteert een compleet andere uitdaging. De karakteristieken liggen meer in de buurt van Boedapest of Zandvoort. We verwachten dat ook een heel close weekend. Het is onze taak om zo snel mogelijk te begrijpen wat dit circuit van ons vraagt en dat we onze performance zo snel mogelijk gaan maximaliseren vanaf de eerste sessie. Nieuwe circuits creëren nieuwe kansen en onbekende factoren."

Stap naar Madrid

Dat de Formule 1 nu in Madrid gaat rijden, vindt Wolff in ieder geval goed nieuws: "Madrid is een wereldstad van formaat, en dat we daar mogen racen is opnieuw een belangrijke stap voor onze sport. Het feit dat een iconische hoofdstad zoals Madrid onderdeel wil uitmaken van de kalender, onderstreept de kracht van onze sport en het momentum dat we nu wereldwijd opbouwen."

F1 Nieuws Toto Wolff Andrea Kimi Antonelli Mercedes GP Spanje 2026

Reacties (1)

Login om te reageren
  • Flexwing

    Posts: 557

    Als je de beste auto hebt moet je hier ook kunnen winnen.

    • + 0
    • 9 sep 2026 - 20:35

ES Grand Prix van Spanje

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

    Vrije training 3

    12:30 - 13:30

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

    Snelste ronde

    15:00 - 15:00

ESGrand Prix van Spanje

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    12:30 - 13:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    15:00 - 15:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
468
2
Ferrari
346
3
McLaren
285
4
Red Bull Racing
201
5
Alpine F1
74
6
Racing Bulls
68
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

AT Toto Wolff -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Oostenrijk
  • Geb. datum 12 jan 1972 (54)
  • Geb. plaats Vienne, Austria, Oostenrijk
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar