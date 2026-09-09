Sebastian Vettel vindt het niet erg dat hij mogelijk één van zijn records verliest aan Andrea Kimi Antonelli. De Italiaanse Mercedes-coureur is bezig met een sterk seizoen en ligt op koers om de jongste wereldkampioen ooit te worden. Vettel heeft dat record nu nog op zijn naam staan, en is onder de indruk van Antonelli.

Antonelli stuntte afgelopen weekend met de zege in zijn thuisrace op het circuit van Monza. De Mercedes-coureur moest als negentiende starten na een motorwissel, maar wist zich binnen een mum van tijd naar de kopgroep te werken. Rondenlang vocht hij met zijn teamgenoot George Russell om de koppositie, en na een extra pitstop wist hij het gat weer dicht te rijden en Russell in te halen. Hij vierde een groots feest met de tienduizenden Italiaanse fans, en kwam weer een stapje dichterbij de wereldtitel.

Hoe kijkt Vettel naar Antonelli?

Het record van de jongste wereldkampioen ooit, staat nog altijd op naam van Sebastian Vettel. De Duitse viervoudig wereldkampioen reed in Monza een demorun in de Ferrari F2002 van Michael Schumacher, en sprak daarna met de internationale media in de paddock. Daar werd hij gevraagd of het een bitterzoet gevoel is dat hij dit record mogelijk gaat verliezen: "Nee. Ik zou heel erg blij zijn voor hem zijn. Hij had een geweldig jaar, en het oude gezegde is dat er records bestaan om gebroken te worden. Hij heeft nog een paar jaar voor zich om dat te doen."

'Ik weet hoeveel werk erachter zit'

Vettel volgt de sport tegenwoordig vanaf een afstandje, maar hij geniet van wat Antonelli laat zien: "Ik ben dol op de sport, en als volger, is het heel spannend. Ik zou graag zien dat de anderen meer in de mix zitten, maar ik ben nu een soort van onafhankelijk en ik ben blij voor, ze want ik weet hoeveel werk erachter zit. En wie het ook wint, verdient het."

Antonelli heeft de tijd

Vettel veroverde in 2010 zijn eerste wereldtitel, en was toen 23 jaar, vier maanden en elf dagen oud. Antonelli heeft net zijn twintigste verjaardag gevierd, en kan dat record dit jaar dus uit de boeken rijden.