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Vettel verliest F1-record graag aan Antonelli

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Vettel verliest F1-record graag aan Antonelli

Sebastian Vettel vindt het niet erg dat hij mogelijk één van zijn records verliest aan Andrea Kimi Antonelli. De Italiaanse Mercedes-coureur is bezig met een sterk seizoen en ligt op koers om de jongste wereldkampioen ooit te worden. Vettel heeft dat record nu nog op zijn naam staan, en is onder de indruk van Antonelli.

Antonelli stuntte afgelopen weekend met de zege in zijn thuisrace op het circuit van Monza. De Mercedes-coureur moest als negentiende starten na een motorwissel, maar wist zich binnen een mum van tijd naar de kopgroep te werken. Rondenlang vocht hij met zijn teamgenoot George Russell om de koppositie, en na een extra pitstop wist hij het gat weer dicht te rijden en Russell in te halen. Hij vierde een groots feest met de tienduizenden Italiaanse fans, en kwam weer een stapje dichterbij de wereldtitel.

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Hoe kijkt Vettel naar Antonelli?

Het record van de jongste wereldkampioen ooit, staat nog altijd op naam van Sebastian Vettel. De Duitse viervoudig wereldkampioen reed in Monza een demorun in de Ferrari F2002 van Michael Schumacher, en sprak daarna met de internationale media in de paddock. Daar werd hij gevraagd of het een bitterzoet gevoel is dat hij dit record mogelijk gaat verliezen: "Nee. Ik zou heel erg blij zijn voor hem zijn. Hij had een geweldig jaar, en het oude gezegde is dat er records bestaan om gebroken te worden. Hij heeft nog een paar jaar voor zich om dat te doen."

'Ik weet hoeveel werk erachter zit'

Vettel volgt de sport tegenwoordig vanaf een afstandje, maar hij geniet van wat Antonelli laat zien: "Ik ben dol op de sport, en als volger, is het heel spannend. Ik zou graag zien dat de anderen meer in de mix zitten, maar ik ben nu een soort van onafhankelijk en ik ben blij voor, ze want ik weet hoeveel werk erachter zit. En wie het ook wint, verdient het."

Antonelli heeft de tijd

Vettel veroverde in 2010 zijn eerste wereldtitel, en was toen 23 jaar, vier maanden en elf dagen oud. Antonelli heeft net zijn twintigste verjaardag gevierd, en kan dat record dit jaar dus uit de boeken rijden.

F1 Nieuws Sebastian Vettel Andrea Kimi Antonelli Mercedes

Reacties (1)

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  • snailer

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    • + 0
    • 9 sep 2026 - 19:24

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Japan
Circuit Suzuka
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Bahrein
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Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
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Spanje
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Oostenrijk
Red Bull Ring
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Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

DE Sebastian Vettel 5
Sebastian Vettel
  • Land Duitsland
  • Geb. datum 3 jul 1987 (39)
  • Geb. plaats Heppenheim, Duitsland
  • Gewicht 62 kg
  • Lengte 1,75 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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