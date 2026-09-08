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Russell verwacht gridstraf door Mercedes-besluit

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Russell verwacht gridstraf door Mercedes-besluit

George Russell heeft bevestigd dat hij in de nabije toekomst een gridstraf zal incasseren. Het team van Mercedes wisselde afgelopen weekend de motor van Andrea Kimi Antonelli, die daardoor een gridstraf kreeg. Bij de auto van Russell zullen ze in de komende weken hetzelfde gaan doen.

Het team van Mercedes had eerder al aangekondigd dat Antonelli in Monza een nieuwe krachtbron zou krijgen. Hierdoor startte hij als negentiende, maar hij reed binnen een mum van tijd weer in de kopgroep. Hij verschalkte in de slotfase zijn teamgenoot Russell, en wist de race op sensationele wijze te winnen. Russell had nog geen verse motor ontvangen, maar de kans is groot dat dit in de komende weken ergens gaat gebeuren.

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Hoe kijkt Russell hiernaar?

Voor Russell is het niet de vraag of hij een gridstraf gaat krijgen, maar eerder wanneer. In Monza maakte hij daar in gesprek met de internationale media geen geheim van: "Waarschijnlijk zal het in één van de komende races ergens gaan gebeuren."

Wanneer wil Russell de straf krijgen?

Russell hoopt dat Mercedes het tactisch gaat aanpakken: "Hopelijk gebeurt het zodra we de update op de auto hebben. Dan zou het weer iets makkelijker moeten worden dan dat het op dit moment is."

"Monza is natuurlijk een geweldige plek en normaal gesproken ook een logische gelegenheid om een gridstraf te incasseren, maar ik ben er eerlijk gezegd niet zo mee bezig. Ik denk niet aan de titel, ik ben alleen bezig met mijn eigen prestaties en in Monza hebben we een sterke prestatie geleverd."

Wanneer incasseert Mercedes de straf?

Wanneer Mercedes een nieuwe krachtbron in de bolide van Russell gaat schroeven, is niet helemaal duidelijk. Het zal gebeuren op een circuit waar het makkelijk is om in te halen, zoals ook op Monza het geval was. Aankomend weekend zal Mercedes waarschijnlijk niet voor een motorwissel kiezen, want de Madring is voor iedereen onbekend terrein. Het zou veel logischer zijn om de motor te wisselen in Bakoe, waar veel lange rechte stukken en genoeg punten om in te halen zijn.

Ouw-sjagerijn

Posts: 21.108

Britse humor....beter is er niet.
Behalve Nederlandsche grapjes over Jos.

  • 1
  • 8 sep 2026 - 18:11
F1 Nieuws George Russell Mercedes GP Italië 2026

Reacties (3)

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  • Snork

    Posts: 23.052

    "Ik denk niet aan de titel".
    Gnuif en giechel, onze Sjors heeft wel humor, malle Sjors.

    • + 0
    • 8 sep 2026 - 16:50
    • f(1)orum

      Posts: 10.381

      Ik denk inderdaad dat het nog ietsiepietsie te vroeg is voor 'm om te denken aan de titel Sir.

      • + 0
      • 8 sep 2026 - 17:17
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 21.107

      Britse humor....beter is er niet.
      Behalve Nederlandsche grapjes over Jos.

      • + 1
      • 8 sep 2026 - 18:11

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Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
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13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
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Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.233
  • Podiums 31
  • Grand Prix 165
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, Groot Brittannië
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
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Mercedes
Mercedes
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