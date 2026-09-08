George Russell heeft bevestigd dat hij in de nabije toekomst een gridstraf zal incasseren. Het team van Mercedes wisselde afgelopen weekend de motor van Andrea Kimi Antonelli, die daardoor een gridstraf kreeg. Bij de auto van Russell zullen ze in de komende weken hetzelfde gaan doen.

Het team van Mercedes had eerder al aangekondigd dat Antonelli in Monza een nieuwe krachtbron zou krijgen. Hierdoor startte hij als negentiende, maar hij reed binnen een mum van tijd weer in de kopgroep. Hij verschalkte in de slotfase zijn teamgenoot Russell, en wist de race op sensationele wijze te winnen. Russell had nog geen verse motor ontvangen, maar de kans is groot dat dit in de komende weken ergens gaat gebeuren.

Hoe kijkt Russell hiernaar?

Voor Russell is het niet de vraag of hij een gridstraf gaat krijgen, maar eerder wanneer. In Monza maakte hij daar in gesprek met de internationale media geen geheim van: "Waarschijnlijk zal het in één van de komende races ergens gaan gebeuren."

Wanneer wil Russell de straf krijgen?

Russell hoopt dat Mercedes het tactisch gaat aanpakken: "Hopelijk gebeurt het zodra we de update op de auto hebben. Dan zou het weer iets makkelijker moeten worden dan dat het op dit moment is."

"Monza is natuurlijk een geweldige plek en normaal gesproken ook een logische gelegenheid om een gridstraf te incasseren, maar ik ben er eerlijk gezegd niet zo mee bezig. Ik denk niet aan de titel, ik ben alleen bezig met mijn eigen prestaties en in Monza hebben we een sterke prestatie geleverd."

Wanneer incasseert Mercedes de straf?

Wanneer Mercedes een nieuwe krachtbron in de bolide van Russell gaat schroeven, is niet helemaal duidelijk. Het zal gebeuren op een circuit waar het makkelijk is om in te halen, zoals ook op Monza het geval was. Aankomend weekend zal Mercedes waarschijnlijk niet voor een motorwissel kiezen, want de Madring is voor iedereen onbekend terrein. Het zou veel logischer zijn om de motor te wisselen in Bakoe, waar veel lange rechte stukken en genoeg punten om in te halen zijn.