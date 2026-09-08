Max Verstappen wacht in 2026 nog altijd op zijn eerste Grand Prix-zege van het seizoen. De Nederlander wist sinds 2016 ieder jaar minimaal één race te winnen, maar die indrukwekkende reeks staat dit seizoen zwaar onder druk. Toch weigert Verstappen de handdoek in de ring te gooien.

Na dertien Grands Prix staat de teller bij Verstappen nog altijd op nul. Met nog minimaal tien races op de kalender krijgt Red Bull Racing nog voldoende kansen, maar de RB22 lijkt voorlopig niet sterk genoeg om structureel mee te doen om de overwinning. Verstappen eindigde in Monza wel als derde, maar kampte tijdens het weekend opnieuw met problemen aan de achterkant van zijn auto.

Verstappen blijft hopen op eerste zege

Verstappen wil dan ook absoluut niet zeggen dat hij zich al heeft neergelegd bij een zegeloos seizoen. "Dat ga ik natuurlijk nooit zeggen. Anders word ik elk weekend alleen maar teleurgesteld. Zodra ik in de auto stap, ga ik er maximaal voor. Als er een kans is om te winnen, dan ga ik ervoor. Alleen is die kans op dit moment niet heel groot", vertelt hij aan diverse media.

De problemen met de achterkant van de RB22 waren ook in Italië opnieuw duidelijk merkbaar. Verstappen klaagde tijdens het weekend meerdere keren over de balans van zijn Red Bull en liep ook tijdens de race tegen dezelfde problemen aan. Volgens de Nederlander werkt het team voortdurend aan een oplossing. "We zijn daar constant mee bezig. Sommige weekenden gaat het iets beter dan andere weekenden. Soms is het ook belangrijker om het probleem goed op te lossen. Als dat niet lukt, merk je dat meteen."

Red Bull verlegt focus steeds meer naar 2027

De grote vraag is ondertussen hoeveel Red Bull nog van plan is om aan de RB22 te veranderen. Met het einde van het seizoen in zicht lijkt de focus steeds meer richting de auto voor 2027 te verschuiven. Verstappen bevestigt dat er nog enkele updates op komst zijn, maar verwacht geen grote vernieuwingsslag.

"Er komt nog wel wat aan, maar niet heel veel", laat Verstappen weten. Op de vraag of de focus inmiddels nadrukkelijker op 2027 ligt, hoeft de Nederlander niet lang na te denken. "Ja, absoluut." Daarmee lijkt Red Bull voorzichtig afscheid te nemen van de ontwikkelingsstrijd rond de RB22, terwijl Verstappen ondertussen blijft hopen op een kans om zijn zegereeks alsnog in leven te houden.