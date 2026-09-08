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Verstappen geeft niet op: "Maar dit seizoen een race winnen wordt moeilijk"

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Verstappen geeft niet op: "Maar dit seizoen een race winnen wordt moeilijk"

Max Verstappen wacht in 2026 nog altijd op zijn eerste Grand Prix-zege van het seizoen. De Nederlander wist sinds 2016 ieder jaar minimaal één race te winnen, maar die indrukwekkende reeks staat dit seizoen zwaar onder druk. Toch weigert Verstappen de handdoek in de ring te gooien.

Na dertien Grands Prix staat de teller bij Verstappen nog altijd op nul. Met nog minimaal tien races op de kalender krijgt Red Bull Racing nog voldoende kansen, maar de RB22 lijkt voorlopig niet sterk genoeg om structureel mee te doen om de overwinning. Verstappen eindigde in Monza wel als derde, maar kampte tijdens het weekend opnieuw met problemen aan de achterkant van zijn auto.

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Verstappen blijft hopen op eerste zege

Verstappen wil dan ook absoluut niet zeggen dat hij zich al heeft neergelegd bij een zegeloos seizoen. "Dat ga ik natuurlijk nooit zeggen. Anders word ik elk weekend alleen maar teleurgesteld. Zodra ik in de auto stap, ga ik er maximaal voor. Als er een kans is om te winnen, dan ga ik ervoor. Alleen is die kans op dit moment niet heel groot", vertelt hij aan diverse media.

De problemen met de achterkant van de RB22 waren ook in Italië opnieuw duidelijk merkbaar. Verstappen klaagde tijdens het weekend meerdere keren over de balans van zijn Red Bull en liep ook tijdens de race tegen dezelfde problemen aan. Volgens de Nederlander werkt het team voortdurend aan een oplossing. "We zijn daar constant mee bezig. Sommige weekenden gaat het iets beter dan andere weekenden. Soms is het ook belangrijker om het probleem goed op te lossen. Als dat niet lukt, merk je dat meteen."

Red Bull verlegt focus steeds meer naar 2027

De grote vraag is ondertussen hoeveel Red Bull nog van plan is om aan de RB22 te veranderen. Met het einde van het seizoen in zicht lijkt de focus steeds meer richting de auto voor 2027 te verschuiven. Verstappen bevestigt dat er nog enkele updates op komst zijn, maar verwacht geen grote vernieuwingsslag.

"Er komt nog wel wat aan, maar niet heel veel", laat Verstappen weten. Op de vraag of de focus inmiddels nadrukkelijker op 2027 ligt, hoeft de Nederlander niet lang na te denken. "Ja, absoluut." Daarmee lijkt Red Bull voorzichtig afscheid te nemen van de ontwikkelingsstrijd rond de RB22, terwijl Verstappen ondertussen blijft hopen op een kans om zijn zegereeks alsnog in leven te houden.

Ouw-sjagerijn

Posts: 21.110

Beetje damp op de baan is al te link voor 'de regenrijder'..... Zandvoort!!!

  • 6
  • 8 sep 2026 - 18:12
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (12)

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  • Dale U

    Posts: 2.015

    Max heeft mazzel nodig, 2016 Barcelona, en dan nog een beetje.......

    • + 0
    • 8 sep 2026 - 17:28
    • snailer

      Posts: 34.696

      Regen. Hoewel eigelijk de auto te instabiel is voor de regen. In de regen is het beter een tragere stabiele auto te hebben.

      • + 0
      • 8 sep 2026 - 18:11
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 21.110

      Beetje damp op de baan is al te link voor 'de regenrijder'..... Zandvoort!!!

      • + 6
      • 8 sep 2026 - 18:12
    • Flexwing

      Posts: 556

      Ouw weer een kansloze reactie .

      • + 1
      • 8 sep 2026 - 19:45
    • Soapy

      Posts: 9

      @Flexwing

      Neem het die geriatrische demente ouwe vleespet maar niet kwalijk. Hij herinnert zich waarschijnlijk z’n laatste luierverschoning niet eens. Laat staan bv Brazilië. Laat gaan man. Eigenlijk is het humor met die ouwe Troll ben ik in gaan zien. Kijk niet naar de boodschap maar naar de boodschapper en lach.

      • + 1
      • 8 sep 2026 - 19:58
    • snailer

      Posts: 34.696

      Je weet toch hoe vaak Russell in 2024 er af vloog en zo een zekere overwinning weggaf, Ouw.

      Ze zijn allemaal gecrasht in de regen alle grote regenrijders. Nu dus ook Verstappen een keer.

      • + 1
      • 8 sep 2026 - 21:02
    • Larry Perkins

      Posts: 67.696

      Raymond Vermeulen moet Mercedes, McLaren en Ferrari zover krijgen dat ze het allemaal tegelijk bij één en dezelfde GP verkloten, en niet bij de ene GP het ene team en bij de volgende GP een ander team.
      Als de vermaledijde knakenbak van Max dan heel blijft, horen we na de race het prachtige volkslied: "Tu-tu-tu-du Max Verstappen..."

      • + 0
      • 8 sep 2026 - 21:36
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 21.110

      Hé, daar heb je Soapy ook weer!

      Helder moment zeker dat je dacht....ik kan weer 'n woordje typen...laat ik het maar weer snel doen voordat ik weer 'n terugval krijg en niets meer begrijp of herinner...

      • + 1
      • 8 sep 2026 - 22:34
  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.441

    Nee Max heeft regen nodig, een zogenaamde "knotsgekke race", en zijn skills, benieuwd hoe die snip-snap auto's zich gedragen tijdens het inhalen op een natte baan (met intermediates) en wat dan de verhoudingen zijn.

    • + 1
    • 8 sep 2026 - 17:52
  • meister

    Posts: 4.372

    Hij staat inmiddels al een tijdje droog, ik hoop niet bij Kel.

    • + 0
    • 8 sep 2026 - 19:23
    • Pietje Bell

      Posts: 36.633

      Kel zit sinds gisteren in NY voor de New York Fashion Week.

      • + 2
      • 8 sep 2026 - 21:24
    • meister

      Posts: 4.372

      Ah zo begint het en navolgend girlsnight.

      • + 0
      • 8 sep 2026 - 21:39

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
468
2
Ferrari
346
3
McLaren
285
4
Red Bull Racing
201
5
Alpine F1
74
6
Racing Bulls
68
7
Haas F1
21
8
Audi
16
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Williams
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-
Bahrein
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China
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Japan
Circuit Suzuka
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Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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België
Spa-Francorchamps
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Hongarije
Hungaroring
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Nederland
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4 - 6 sep
Italië
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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