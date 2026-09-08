George Russell lijkt de hoop op de wereldtitel voorlopig te hebben opgegeven. De Mercedes-coureur zag teamgenoot Andrea Kimi Antonelli de Grand Prix van Italië winnen en uitlopen naar een voorsprong van 66 punten. Russell beseft dat het een loodzware opdracht wordt om dat gat nog te dichten.

Russell moest op Monza genoegen nemen met de tweede plaats, nadat hij lange tijd aan de leiding had gereden. Antonelli kwam vanaf de negentiende startplek terug en passeerde zijn teamgenoot in de slotfase voor zijn zevende overwinning van het seizoen. Daarmee verstevigde de Italiaan zijn koppositie in het kampioenschap.

Russell berust in grote achterstand op Antonelli

De Brit is duidelijk over zijn huidige situatie in het kampioenschap. Russell wil zich niet meer blindstaren op een comeback en ziet dat Antonelli op dit moment simpelweg de betere papieren heeft. "Kimi heeft de controle over het kampioenschap en hij verdient dat ook. Ik denk zelf niet eens aan een comeback of aan de titelstrijd. Ik wil gewoon race per race bekijken en ieder weekend het maximale eruit halen."

Russell erkent bovendien dat Antonelli momenteel op een uitzonderlijk hoog niveau presteert. De Italiaan won in Monza na een sensationele inhaalrace vanaf P19 en heeft daardoor een voorsprong van 66 punten op zijn Mercedes-teamgenoot. "Hij presteert ongelooflijk goed. Het wordt ontzettend moeilijk om dat gat nog te dichten. Ik accepteer gewoon dat dit de situatie is en probeer er vanaf nu vooral van te genieten."

'Ik wil zoveel mogelijk races winnen'

Daarmee lijkt Russell zijn focus volledig te verleggen. In plaats van te rekenen aan het kampioenschap, wil de Mercedes-coureur vooral zoveel mogelijk races winnen en de druk op Antonelli blijven opvoeren. De komende races moeten uitwijzen of de achterstand daadwerkelijk onoverbrugbaar blijkt.

"Ik ga vanaf nu gewoon genieten en proberen zoveel mogelijk races te winnen", besluit Russell. De volgende kans krijgt hij in Madrid, waar de Formule 1 later deze week neerstrijkt. Antonelli begint daar met een ruime marge, terwijl Russell vooral zal hopen dat zijn teamgenoot eindelijk een keer punten laat liggen.