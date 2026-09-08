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Russell lijkt hoop op wereldtitel op te geven: "Wordt ontzettend moeilijk"

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Russell lijkt hoop op wereldtitel op te geven: "Wordt ontzettend moeilijk"

George Russell lijkt de hoop op de wereldtitel voorlopig te hebben opgegeven. De Mercedes-coureur zag teamgenoot Andrea Kimi Antonelli de Grand Prix van Italië winnen en uitlopen naar een voorsprong van 66 punten. Russell beseft dat het een loodzware opdracht wordt om dat gat nog te dichten.

Russell moest op Monza genoegen nemen met de tweede plaats, nadat hij lange tijd aan de leiding had gereden. Antonelli kwam vanaf de negentiende startplek terug en passeerde zijn teamgenoot in de slotfase voor zijn zevende overwinning van het seizoen. Daarmee verstevigde de Italiaan zijn koppositie in het kampioenschap.

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Russell berust in grote achterstand op Antonelli

De Brit is duidelijk over zijn huidige situatie in het kampioenschap. Russell wil zich niet meer blindstaren op een comeback en ziet dat Antonelli op dit moment simpelweg de betere papieren heeft. "Kimi heeft de controle over het kampioenschap en hij verdient dat ook. Ik denk zelf niet eens aan een comeback of aan de titelstrijd. Ik wil gewoon race per race bekijken en ieder weekend het maximale eruit halen."

Russell erkent bovendien dat Antonelli momenteel op een uitzonderlijk hoog niveau presteert. De Italiaan won in Monza na een sensationele inhaalrace vanaf P19 en heeft daardoor een voorsprong van 66 punten op zijn Mercedes-teamgenoot. "Hij presteert ongelooflijk goed. Het wordt ontzettend moeilijk om dat gat nog te dichten. Ik accepteer gewoon dat dit de situatie is en probeer er vanaf nu vooral van te genieten."

'Ik wil zoveel mogelijk races winnen'

Daarmee lijkt Russell zijn focus volledig te verleggen. In plaats van te rekenen aan het kampioenschap, wil de Mercedes-coureur vooral zoveel mogelijk races winnen en de druk op Antonelli blijven opvoeren. De komende races moeten uitwijzen of de achterstand daadwerkelijk onoverbrugbaar blijkt.

"Ik ga vanaf nu gewoon genieten en proberen zoveel mogelijk races te winnen", besluit Russell. De volgende kans krijgt hij in Madrid, waar de Formule 1 later deze week neerstrijkt. Antonelli begint daar met een ruime marge, terwijl Russell vooral zal hopen dat zijn teamgenoot eindelijk een keer punten laat liggen.

F1 Nieuws Formule 1 F1 George Russell Mercedes

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
468
2
Ferrari
346
3
McLaren
285
4
Red Bull Racing
201
5
Alpine F1
74
6
Racing Bulls
68
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
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Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.233
  • Podiums 31
  • Grand Prix 165
  • Land GB
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, GB
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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