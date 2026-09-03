Bij het team van Ferrari maken ze zich geen zorgen over de budgetcap, zo stelt teambaas Frédéric Vasseur. Zijn Mercedes-collega Toto Wolff stelde recent dat deze financiële situatie ervoor zorgde dat zijn team geen grote updates door kon voeren, maar bij Ferrari speelt dit geen rol.

Het team van Mercedes begon sterk aan het seizoen, maar de concurrentie heeft het gat in de afgelopen maanden flink gedicht. In tegenstelling tot de andere topteams heeft Mercedes nog geen grote updates doorgevoerd, en dat heeft volgens Wolff een duidelijke reden. Ze moeten namelijk rekening houden met de budgetcap, en dat betekent dat ze minder financiële ruimte hebben om update na update door te voeren.

'Het is zeker een stap vooruit'

Bij Ferrari lijken ze daar veel minder problemen mee te hebben. Dit weekend introduceren ze in Monza een geüpdatete motor, en teambaas Frédéric Vasseur legt dat uit in een interview met La Gazzetta dello Sport: "Het is zeker een stap vooruit, maar het ontwikkelen van de motor tijdens het seizoen, binnen de beperkingen van het budget, is echt complex. In die zin boeken we vooruitgang, hoewel we niet verwachten dat we Mercedes in Monza kunnen inhalen, omdat het verschil aanzienlijk is. Maar het doel is duidelijk: vooruit blijven gaan en ons concentreren op onszelf."

Maakt Ferrari zich ook zorgen?

Als Vasseur wordt gevraagd of hij zich net als Wolff zorgen maakt, haalt hij zijn schouders op: "Eerlijk gezegd, nee. We zijn heel relaxed, net als de andere teams denk ik. We zijn niet de enigen die veel updates doorvoeren, kijk bijvoorbeeld maar naar McLaren. Er is geen groot verschil met voorgaande seizoenen, het is dezelfde oefening, met dezelfde budgetposten."

Vasseur weet echter wel dat ze altijd rekening moeten houden met ongeplande zaken: "Wat de plannen natuurlijk kan veranderen, zijn grote crashes, zoals die van Verstappen in de eerste helft van het seizoen. Als er drie of vier van die situaties zich voordoen, wordt de totale last die je daardoor hebt aanzienlijk groter. Maar dit geldt voor iedereen, en dat was in de voorgaande seizoenen ook de situatie."