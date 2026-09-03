user icon
icon

Ferrari deelt 'financiële zorgen' van Mercedes niet

<< Naar nieuwsoverzicht
Ferrari deelt 'financiële zorgen' van Mercedes niet

Bij het team van Ferrari maken ze zich geen zorgen over de budgetcap, zo stelt teambaas Frédéric Vasseur. Zijn Mercedes-collega Toto Wolff stelde recent dat deze financiële situatie ervoor zorgde dat zijn team geen grote updates door kon voeren, maar bij Ferrari speelt dit geen rol.

Het team van Mercedes begon sterk aan het seizoen, maar de concurrentie heeft het gat in de afgelopen maanden flink gedicht. In tegenstelling tot de andere topteams heeft Mercedes nog geen grote updates doorgevoerd, en dat heeft volgens Wolff een duidelijke reden. Ze moeten namelijk rekening houden met de budgetcap, en dat betekent dat ze minder financiële ruimte hebben om update na update door te voeren.

Meer over Mercedes Antonelli kan genadeklap uitdelen op Monza: "Dan is hij wereldkampioen"

Antonelli kan genadeklap uitdelen op Monza: "Dan is hij wereldkampioen"

31 aug
 'Mercedes verrast en voert geen ADUO-update door in Monza'

'Mercedes verrast en voert geen ADUO-update door in Monza'

2 sep

'Het is zeker een stap vooruit'

Bij Ferrari lijken ze daar veel minder problemen mee te hebben. Dit weekend introduceren ze in Monza een geüpdatete motor, en teambaas Frédéric Vasseur legt dat uit in een interview met La Gazzetta dello Sport: "Het is zeker een stap vooruit, maar het ontwikkelen van de motor tijdens het seizoen, binnen de beperkingen van het budget, is echt complex. In die zin boeken we vooruitgang, hoewel we niet verwachten dat we Mercedes in Monza kunnen inhalen, omdat het verschil aanzienlijk is. Maar het doel is duidelijk: vooruit blijven gaan en ons concentreren op onszelf."

Maakt Ferrari zich ook zorgen?

Als Vasseur wordt gevraagd of hij zich net als Wolff zorgen maakt, haalt hij zijn schouders op: "Eerlijk gezegd, nee. We zijn heel relaxed, net als de andere teams denk ik. We zijn niet de enigen die veel updates doorvoeren, kijk bijvoorbeeld maar naar McLaren. Er is geen groot verschil met voorgaande seizoenen, het is dezelfde oefening, met dezelfde budgetposten."

Vasseur weet echter wel dat ze altijd rekening moeten houden met ongeplande zaken: "Wat de plannen natuurlijk kan veranderen, zijn grote crashes, zoals die van Verstappen in de eerste helft van het seizoen. Als er drie of vier van die situaties zich voordoen, wordt de totale last die je daardoor hebt aanzienlijk groter. Maar dit geldt voor iedereen, en dat was in de voorgaande seizoenen ook de situatie."

F1 Nieuws Frédéric Vasseur Mercedes Ferrari GP Italië 2026

Reacties (1)

Login om te reageren
  • Pietje Bell

    Posts: 36.544

    Maar even hier.
    Ferrari coureurs krijgen dit weekend de behoorlijk geupgrade ADUO 2 PU en HAAS
    gaat deze ook inzetten echter krijgt enkel Bearman deze nieuwe PU
    en daardoor zal Ocon een stuk slechter gaan lijken.

    • + 0
    • 3 sep 2026 - 14:49

IT Grand Prix van Italië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    12:30 - 13:30

    Vrije training 3

    12:30 - 13:30

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Vrije training 2

    16:00 - 17:00

    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

    Snelste ronde

    15:00 - 15:00

ITGrand Prix van Italië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    12:30 - 13:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    12:30 - 13:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    16:00 - 17:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    15:00 - 15:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

FR Frédéric Vasseur -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Frankrijk
  • Geb. datum 1 jan 1968 (58)
  • Geb. plaats Draveil, Île-de-France, France, Frankrijk
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar