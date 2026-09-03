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Britse media: 'McLaren wil Verstappen naast Norris in 2028'

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Britse media: 'McLaren wil Verstappen naast Norris in 2028'

McLaren zou in 2027 opnieuw een poging kunnen wagen om Max Verstappen los te weken bij Red Bull Racing. Dat meldt de BBC. De timing is opvallend, want Verstappen heeft zijn toekomst juist net opnieuw aan de Oostenrijkse renstal verbonden met een verbeterd contract dat hem tot medio 2030 aan Red Bull bindt.

Toch sluiten de Britten een nieuwe toenadering niet uit. Volgens de BBC kan McLaren in 2027 opnieuw in de markt komen voor de viervoudig wereldkampioen, al moet er daarvoor wel het nodige veranderen. Verstappen zal immers niet zomaar zijn nieuwe contract opzijzetten.

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McLaren ziet kansen bij tegenvallend Red Bull

Volgens de BBC moet Red Bull Racing in 2027 opnieuw een bijrol spelen in de Formule 1 voordat McLaren een serieuze kans maakt om Verstappen te verleiden. De Nederlander heeft dit seizoen met de RB22 moeite om structureel mee te doen om de zeges. Red Bull verwacht echter dat de technische problemen richting 2027 worden opgelost en dat de auto onder meer op het gebied van balans een flinke stap vooruit kan zetten.

Mocht die verbetering uitblijven, dan kan de situatie veranderen. Verstappen heeft weliswaar een langlopende verbintenis met Red Bull, maar in de Formule 1 bieden contracten niet altijd de zekerheid die op papier wordt gesuggereerd. McLaren zou daarom kunnen proberen toe te slaan als blijkt dat Red Bull ook in 2027 niet kan concurreren met de topteams.

Piastri onder druk door opmars van Verstappen

Ook de situatie bij McLaren zelf kan een rol spelen. Lando Norris ligt inmiddels tot eind 2030 vast en lijkt daarmee verzekerd van een langdurige toekomst bij de Britse renstal. Oscar Piastri bevindt zich in een andere positie. De Australiër verkeert in een mindere periode en staat de laatste tijd duidelijker in de schaduw van zijn teamgenoot.

McLaren-teambaas Andrea Stella wil niet spreken van een mentaal probleem bij Piastri, maar de druk kan wel toenemen als de Australiër er niet in slaagt om Norris structureel het vuur aan de schenen te leggen. Mocht dat anderhalf jaar later nog altijd het geval zijn, dan kan McLaren volgens de BBC naar een alternatief gaan kijken. Verstappen zou in dat geval een droomkandidaat zijn om Norris uit te dagen.

Voorlopig gaat het echter nadrukkelijk om speculatie. Verstappen heeft net een nieuw contract getekend bij Red Bull en heeft daarmee zijn toekomst opnieuw aan het team verbonden. Tegelijkertijd leert de Formule 1 dat contracten niet altijd onbreekbaar zijn. Als een team en coureur uiteindelijk uit elkaar willen, is er vrijwel altijd een financiële oplossing te vinden.

schwantz34

Posts: 42.758

Ding dong dienstmededeling!

"Kan iemand die nieuw aangevoerde dozen met speculaas even netjes opstapelen in de McLaren hoek svp, ik heb verdomme geen zin om daar binnen nu en 28 mijn nek over te breken hé!


Dank u, einde bericht.

  • 4
  • 3 sep 2026 - 13:03
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen McLaren Red Bull Racing

Reacties (12)

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  • Cicero

    Posts: 1.683

    En uiteindelijk verlengd verstappen z'n contract dan weet opnieuw, voor tig miljoenen meer

    • + 0
    • 3 sep 2026 - 12:14
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 21.064

    "Nondeju, na alle tijd die ik heb moeten investeren in de gesprekken met Redbull om voor mij, huh, Max het beste eruit te halen voor 'n nieuw en lucratief contract waar veel geld mee gemoeid is kan ik nu weer helemaal opnieuw beginnen".....aldus 'n gedesillusioneerde Raymond Vermeulen die het beu is om te leuren voor de Verstappen-Clan.

    • + 0
    • 3 sep 2026 - 12:15
  • shakedown

    Posts: 1.977

    Why? Eerst maar eens zien of McLaren uberhaupt dit niveau kan volhouden. Het is een goed team wat goed werk aflevert. De terug val van dit jaar is opvallend terwijl er amper iets veranderd is in het technische team. De terugval is groot. (ten opzichte van vorige jaren).

    Toen Mercedes terugviel, had dat een duidelijke oorzaak in het feit dat er team leden vertrokken. Toen Red Bull terug viel dat dat een gelijke oorzaak belangrijke technische mensen vertrokken. De organisaties hebben dan tijd nodig om terug te komen. Mercedes heeft dat laten zien, Red Bull heeft alle potentie om dat te doen.

    De weg die McLaren moet afleggen zie ik niet gebreuren. Ja, ze hebben twee aparte races (hongarije en Zandvoort) gewonnen. Dat zijn geen races die te boek staan als "normale" circuits. ik zie ze echt als derde team nog, achter Mercedes en Ferrari.

    In mijn ogen heeft Red Bull veel meer potentie op de langere termijn. (richting 2030 en verder). Goed team van technische mensen, nieuwe windtunnel, eigen motor, alles zelf in de hand. De door ontwikkeling en integratie van motor in het chassis is iets wat nog heel veel voordeel gaat opleveren in de aankomende jaren. Verstappen doe er goed aan om tot einde van zijn carrière daar te blijven.

    • + 0
    • 3 sep 2026 - 12:17
    • Mr Marly

      Posts: 8.068

      Je hebt het er maar druk mee met het downplayen van McLaren, maar ja eens een hater…
      Een nieuwe PU en daar op het laatst pas de nieuwe congregatie van krijgen en betrouwbaarheid issues (die Mercedes ook heeft), zelfs niet kunnen starten. Suzuka en Miami hadden ze ook kunnen winnen als het kwartje hun kant op viel. Maar Max moet inderdaad bij Red Bull blijven, zeker zolang McLaren zelf geen PU ontwikkeld.

      • + 0
      • 3 sep 2026 - 14:35
    • bvonk2

      Posts: 288

      Is een nieuw seizoen met nieuwe regels, die "terug val" is dan helemaal niet raar. Helemaal niet als je het bijvoorbeeld vergelijk met Williams die in een vergelijkbare situatie zit als McLaren. Daarnaast heeft McLaren al twee jaar minder tijd in de windtunnel en was de snelheid niet het grootste probleem aan het begin van het seizoen. Doordat ze niet konden rijden was er ook minder data om de wagen verder te ontwikkelen.

      Verder mooi dat Red Bull een "eigen" motor heeft maar dat kan ook opeens veranderen. Hebben we de afgelopen jaren bij Honda gezien.

      • + 0
      • 3 sep 2026 - 14:55
    • Mr Marly

      Posts: 8.068

      congregatie = configuratie

      • + 0
      • 3 sep 2026 - 15:04
    • SennaS

      Posts: 12.603

      Alles al gewonnen hebt, dan je toch ook zoiets als een uitdaging of avontuur boj een ander team?
      Zie Lewis

      • + 0
      • 3 sep 2026 - 15:48
  • Snorremans

    Posts: 378

    Gelukkig hoeven we deze leuter verhalen dan ook maar weer minimaal een jaar aan te horen...

    • + 2
    • 3 sep 2026 - 12:53
  • schwantz34

    Posts: 42.758

    Ding dong dienstmededeling!

    "Kan iemand die nieuw aangevoerde dozen met speculaas even netjes opstapelen in de McLaren hoek svp, ik heb verdomme geen zin om daar binnen nu en 28 mijn nek over te breken hé!


    Dank u, einde bericht.

    • + 4
    • 3 sep 2026 - 13:03
  • Larry Perkins

    Posts: 67.603

    1. "Britse media" kopt niet het is alleen (iemand van ) de BBC die dat roeptoetert. Dat is maar één medium.

    2. Het lijkt alsof dit bericht over Verstappen gaat maar het doel van de hypocriete eilandbewoners is om Piastri te downplayen en onzeker te maken ten faveure van landgenoot Lando Norris.
    "Je gaat het pas zien als je het doorhebt", Johan Cruijff.

    • + 1
    • 3 sep 2026 - 13:40
    • Larry Perkins

      Posts: 67.603

      Heb het originele stuk nu ook gelezen en daaruit blijkt dat punt 2 klopt. Klik op de link urlr.me/6RVB2X
      Het gaat daarin over de omgang van Piastri met de nieuwe auto, zijn mentale weerbaarheid en vertrouwen, Stella komt daarover aan het woord.
      BBC grapjas Andrew Benson voegt daar nog zijn speculaas over Verstappen aan toe om de problemen van Piastri nog ff aan te dikken...

      • + 1
      • 3 sep 2026 - 13:54
  • SennaS

    Posts: 12.603

    Iedereen wil Verstappen voor een goede prijs, echter Verstappen wil niet, dan wordt het lastig.
    Hopelijk maken we het nog een keer mee dat Max naast een wk of topcoureur met dezelfde kansen gaat rijden.
    Dan krijgen we een bevestiging van alle aannames.

    • + 1
    • 3 sep 2026 - 15:46

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Bahrein Bahrain International Circuit
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Bahrein Bahrain International Circuit
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Australië Albert Park
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China Shanghai International Circuit
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Japan Circuit Suzuka
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

McLaren
McLaren
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