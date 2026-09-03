McLaren zou in 2027 opnieuw een poging kunnen wagen om Max Verstappen los te weken bij Red Bull Racing. Dat meldt de BBC. De timing is opvallend, want Verstappen heeft zijn toekomst juist net opnieuw aan de Oostenrijkse renstal verbonden met een verbeterd contract dat hem tot medio 2030 aan Red Bull bindt.

Toch sluiten de Britten een nieuwe toenadering niet uit. Volgens de BBC kan McLaren in 2027 opnieuw in de markt komen voor de viervoudig wereldkampioen, al moet er daarvoor wel het nodige veranderen. Verstappen zal immers niet zomaar zijn nieuwe contract opzijzetten.

McLaren ziet kansen bij tegenvallend Red Bull

Volgens de BBC moet Red Bull Racing in 2027 opnieuw een bijrol spelen in de Formule 1 voordat McLaren een serieuze kans maakt om Verstappen te verleiden. De Nederlander heeft dit seizoen met de RB22 moeite om structureel mee te doen om de zeges. Red Bull verwacht echter dat de technische problemen richting 2027 worden opgelost en dat de auto onder meer op het gebied van balans een flinke stap vooruit kan zetten.

Mocht die verbetering uitblijven, dan kan de situatie veranderen. Verstappen heeft weliswaar een langlopende verbintenis met Red Bull, maar in de Formule 1 bieden contracten niet altijd de zekerheid die op papier wordt gesuggereerd. McLaren zou daarom kunnen proberen toe te slaan als blijkt dat Red Bull ook in 2027 niet kan concurreren met de topteams.

Piastri onder druk door opmars van Verstappen

Ook de situatie bij McLaren zelf kan een rol spelen. Lando Norris ligt inmiddels tot eind 2030 vast en lijkt daarmee verzekerd van een langdurige toekomst bij de Britse renstal. Oscar Piastri bevindt zich in een andere positie. De Australiër verkeert in een mindere periode en staat de laatste tijd duidelijker in de schaduw van zijn teamgenoot.

McLaren-teambaas Andrea Stella wil niet spreken van een mentaal probleem bij Piastri, maar de druk kan wel toenemen als de Australiër er niet in slaagt om Norris structureel het vuur aan de schenen te leggen. Mocht dat anderhalf jaar later nog altijd het geval zijn, dan kan McLaren volgens de BBC naar een alternatief gaan kijken. Verstappen zou in dat geval een droomkandidaat zijn om Norris uit te dagen.

Voorlopig gaat het echter nadrukkelijk om speculatie. Verstappen heeft net een nieuw contract getekend bij Red Bull en heeft daarmee zijn toekomst opnieuw aan het team verbonden. Tegelijkertijd leert de Formule 1 dat contracten niet altijd onbreekbaar zijn. Als een team en coureur uiteindelijk uit elkaar willen, is er vrijwel altijd een financiële oplossing te vinden.