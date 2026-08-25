Vandaag dient in Parijs het beroep van Red Bull en McLaren tegen het terugdraaien van de tijdstraf van Pierre Gasly na de Grand Prix van Monaco. Twee maanden na de race kan de uitslag wéér over de kop worden gegooid, en dat is precies wat de twee teams willen.

De Grand Prix van Monaco kende in juni een chaotische nasleep. De race werd gekenmerkt door de vele, minimale overschrijdingen van de maximumsnelheid in de pitlane. Dit zorgde ervoor dat Pierre Gasly, die als derde over de streep was gekomen, zijn podiumplaats verloor door een tijdstraf. Door zijn straf schoven Isack Hadjar en Oscar Piastri een plekje op, maar bij Alpine lieten ze het er niet bijzitten. Ze dienden een right to review in, en kregen tot verrassing van velen gelijk. Ze konden namelijk aantonen dat er iets niet klopte met het meetsysteem, waardoor Gasly zijn podiumplek terugkreeg.

Het besluit van de FIA-stewards zorgde voor verbazing, want dit zou betekenen dat de andere tijdstraffen óók verkeerd waren. Veel coureurs waren namelijk 0,1 kilometer per uur over de maximumsnelheid gegaan, en dat was al opvallend. Bij Red Bull en McLaren waren ze zeer ontevreden, want hun coureurs (Hadjar en Piastri, red.) verloren hierdoor een positie. Beide teams gingen in beroep en dienden een zaak in bij de International Court of Appeal. Dit beroep dient vandaag in Parijs, en kan de uitslag dus op zijn kop zetten.

Waar draait de zaak om?

De zaak gaat om het terugdraaien van de straf van Gasly, en dus niet om alle andere straffen die werden uitgedeeld in Monaco. McLaren en Red Bull zijn het niet eens met het feit dat de right to review van Alpine werd geaccepteerd en dat de zaak werd heropend. Ze willen dan ook dat het terugdraaien van de straf, wordt teruggedraaid. Oftewel, ze willen dat de uitslag weer is zoals deze was na de race.

Hoe is het verhoor te volgen?

De zaak dient vandaag bij de International Court of Appeal op het hoofdkantoor van de FIA in Parijs. Het verhoor gaat om 09:00 van start, maar is niet openbaar te volgen. Dit is opvallend, want volgens de FIA-regels zijn zaken bij de International Court of Appeal altijd openbaar, behalve als deze over een budgetcap-zaak gaan. Toch blijven de deuren gesloten voor media en publiek.

In de regels staat namelijk ook dat als één van de partijen verzoekt om het verhoor achter gesloten deuren te houden, er kan worden besloten dit te doen. De FIA schrijft dat dit het geval is, en dat het besluit zal worden gepubliceerd zodra dit kan.

Wat wordt de uitkomst?

De kans is dus aanwezig dat morgen de Grand Prix van Monaco alsnog een andere uitslag kent. Of Red Bull en McLaren een kans maken, valt te bezien. Het extra bewijs dat Alpine aanleverde bij hun right to review na de race, was zeer overtuigend.