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Dag van de waarheid voor Red Bull: FIA-zaak kan voor chaos zorgen

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Dag van de waarheid voor Red Bull: FIA-zaak kan voor chaos zorgen

Vandaag dient in Parijs het beroep van Red Bull en McLaren tegen het terugdraaien van de tijdstraf van Pierre Gasly na de Grand Prix van Monaco. Twee maanden na de race kan de uitslag wéér over de kop worden gegooid, en dat is precies wat de twee teams willen.

De Grand Prix van Monaco kende in juni een chaotische nasleep. De race werd gekenmerkt door de vele, minimale overschrijdingen van de maximumsnelheid in de pitlane. Dit zorgde ervoor dat Pierre Gasly, die als derde over de streep was gekomen, zijn podiumplaats verloor door een tijdstraf. Door zijn straf schoven Isack Hadjar en Oscar Piastri een plekje op, maar bij Alpine lieten ze het er niet bijzitten. Ze dienden een right to review in, en kregen tot verrassing van velen gelijk. Ze konden namelijk aantonen dat er iets niet klopte met het meetsysteem, waardoor Gasly zijn podiumplek terugkreeg.

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Het besluit van de FIA-stewards zorgde voor verbazing, want dit zou betekenen dat de andere tijdstraffen óók verkeerd waren. Veel coureurs waren namelijk 0,1 kilometer per uur over de maximumsnelheid gegaan, en dat was al opvallend. Bij Red Bull en McLaren waren ze zeer ontevreden, want hun coureurs (Hadjar en Piastri, red.) verloren hierdoor een positie. Beide teams gingen in beroep en dienden een zaak in bij de International Court of Appeal. Dit beroep dient vandaag in Parijs, en kan de uitslag dus op zijn kop zetten.

Waar draait de zaak om?

De zaak gaat om het terugdraaien van de straf van Gasly, en dus niet om alle andere straffen die werden uitgedeeld in Monaco. McLaren en Red Bull zijn het niet eens met het feit dat de right to review van Alpine werd geaccepteerd en dat de zaak werd heropend. Ze willen dan ook dat het terugdraaien van de straf, wordt teruggedraaid. Oftewel, ze willen dat de uitslag weer is zoals deze was na de race.

Hoe is het verhoor te volgen?

De zaak dient vandaag bij de International Court of Appeal op het hoofdkantoor van de FIA in Parijs. Het verhoor gaat om 09:00 van start, maar is niet openbaar te volgen. Dit is opvallend, want volgens de FIA-regels zijn zaken bij de International Court of Appeal altijd openbaar, behalve als deze over een budgetcap-zaak gaan. Toch blijven de deuren gesloten voor media en publiek.

In de regels staat namelijk ook dat als één van de partijen verzoekt om het verhoor achter gesloten deuren te houden, er kan worden besloten dit te doen. De FIA schrijft dat dit het geval is, en dat het besluit zal worden gepubliceerd zodra dit kan.

Wat wordt de uitkomst?

De kans is dus aanwezig dat morgen de Grand Prix van Monaco alsnog een andere uitslag kent. Of Red Bull en McLaren een kans maken, valt te bezien. Het extra bewijs dat Alpine aanleverde bij hun right to review na de race, was zeer overtuigend.

Regenrace

Posts: 2.898

Hohoho. Eerst nog de zaak van Massa.

  • 4
  • 25 aug 2026 - 09:03
F1 Nieuws McLaren Red Bull Racing GP Monaco 2026

Reacties (6)

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  • Regenrace

    Posts: 2.898

    Hohoho. Eerst nog de zaak van Massa.

    • + 4
    • 25 aug 2026 - 09:03
    • butch3225

      Posts: 82

      IS al geschikt toch met een zak geld en een paar sloffen shag

      • + 1
      • 25 aug 2026 - 11:41
  • De Vogel is Geland

    Posts: 1.175

    Spannonddddd hier leven we het hele seizoen al naartoe!

    • + 3
    • 25 aug 2026 - 09:07
  • Pietje Bell

    Posts: 36.383

    Voor ADUO 2 zou de FIA de ICE's in Hongarije meen ik vergelijken.

    Weet iemand hier iets meer over?

    • + 0
    • 25 aug 2026 - 09:19
  • butch3225

    Posts: 82

    Het bewijs van alpine was zeer overtuigend..... maar dan moeten alle andere straffen teruggedraaid worden.... en dat kan niet want iedeeen had zijn straf ingelost.... Komt hier een typisch FIA momentje... ( oh is het al )

    • + 0
    • 25 aug 2026 - 11:41
  • DenniSNL1980

    Posts: 477

    Lang gesprek wel als ze al vanaf 9:00u bezig zijn er nog steeds niks te melden is

    • + 0
    • 25 aug 2026 - 12:34

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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