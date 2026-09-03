Regerend wereldkampioen Lando Norris durft niet uit te sluiten dat hij in de verre toekomst voor Ferrari gaat rijden. De Brit verlengde recent zijn contract bij McLaren, maar de toekomst is altijd dichterbij dan men denkt. Norris wil er nu nog niet over nadenken, en focust zich volledig op McLaren.

Norris rijdt al zijn hele loopbaan in de Formule 1 voor het team van McLaren. Hij debuteerde in 2019 voor de renstal in de koningsklasse, beleefde veel successen en werd vorig jaar voor het eerst wereldkampioen. Afgelopen weekend verlengde Norris zijn contract bij McLaren tot en met 2030, en hij heeft niet de ambitie om snel over te stappen. In het verleden stelde bijvoorbeeld Lewis Hamilton hetzelfde over Mercedes, maar toch zette hij vorig jaar de stap naar Ferrari.

Norris naar Ferrari?

In een interview met Martin Brundle voor Sky Sports wordt Norris ook op dit feit gewezen. Vooralsnog blijft hij McLaren trouw: "Dat is niet iets waar ik nu over na wil denken. Al sinds ik een kind ben, probeer ik me in verschillende posities in te leven. Mijn droom was altijd om voor McLaren te rijden. Daarom voel ik me heel erg bevoorrecht. Maar je wil natuurlijk ook altijd de andere kant van het verhaal beleven, of dat nu Ferrari is, of andere teams zoals Mercedes."

Norris vindt het heel normaal dat deze gedachten soms rondspoken in zijn hoofd: "Dat is gewoon menselijk. Ik denk dat je wil ervaren hoe het is om je in de positie of in een andere positie te bevinden."

'Vraag me het in 2030 nog een keertje'

De regerend wereldkampioen gaat verder met zijn verhaal: "En ook de geschiedenis van andere teams. Het feit dat Lewis van McLaren naar Mercedes ging en daarna naar Ferrari, vind ik ook heel erg gaaf. Je probeert verschillende dingen uit en je hebt dan ook verschillende ervaringen."

"Het hangt er een beetje vanaf wat je in je loopbaan wil bereiken. Wil je elk jaar ultiem succes boeken? Of wil je ervaren hoe het is om voor een ander team te rijden zoals bijvoorbeeld Ferrari of Mercedes? Voor nu wil ik daar nog niet aandenken. Maar vraag het me nog een keertje eind 2030."