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Norris sluit toekomstige overstap naar Ferrari niet uit

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Norris sluit toekomstige overstap naar Ferrari niet uit

Regerend wereldkampioen Lando Norris durft niet uit te sluiten dat hij in de verre toekomst voor Ferrari gaat rijden. De Brit verlengde recent zijn contract bij McLaren, maar de toekomst is altijd dichterbij dan men denkt. Norris wil er nu nog niet over nadenken, en focust zich volledig op McLaren.

Norris rijdt al zijn hele loopbaan in de Formule 1 voor het team van McLaren. Hij debuteerde in 2019 voor de renstal in de koningsklasse, beleefde veel successen en werd vorig jaar voor het eerst wereldkampioen. Afgelopen weekend verlengde Norris zijn contract bij McLaren tot en met 2030, en hij heeft niet de ambitie om snel over te stappen. In het verleden stelde bijvoorbeeld Lewis Hamilton hetzelfde over Mercedes, maar toch zette hij vorig jaar de stap naar Ferrari.

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Norris naar Ferrari?

In een interview met Martin Brundle voor Sky Sports wordt Norris ook op dit feit gewezen. Vooralsnog blijft hij McLaren trouw: "Dat is niet iets waar ik nu over na wil denken. Al sinds ik een kind ben, probeer ik me in verschillende posities in te leven. Mijn droom was altijd om voor McLaren te rijden. Daarom voel ik me heel erg bevoorrecht. Maar je wil natuurlijk ook altijd de andere kant van het verhaal beleven, of dat nu Ferrari is, of andere teams zoals Mercedes."

Norris vindt het heel normaal dat deze gedachten soms rondspoken in zijn hoofd: "Dat is gewoon menselijk. Ik denk dat je wil ervaren hoe het is om je in de positie of in een andere positie te bevinden."

'Vraag me het in 2030 nog een keertje'

De regerend wereldkampioen gaat verder met zijn verhaal: "En ook de geschiedenis van andere teams. Het feit dat Lewis van McLaren naar Mercedes ging en daarna naar Ferrari, vind ik ook heel erg gaaf. Je probeert verschillende dingen uit en je hebt dan ook verschillende ervaringen."

"Het hangt er een beetje vanaf wat je in je loopbaan wil bereiken. Wil je elk jaar ultiem succes boeken? Of wil je ervaren hoe het is om voor een ander team te rijden zoals bijvoorbeeld Ferrari of Mercedes? Voor nu wil ik daar nog niet aandenken. Maar vraag het me nog een keertje eind 2030."

F1 Nieuws Lando Norris Ferrari McLaren GP Italië 2026

Reacties (1)

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    Posts: 1.975

    Waarom zou Ferrari Norris willen? Die willen Antonelli. En terecht. Als Italiaans team, wil je een italiaanse rijden indie die goed genoeg is voor het WK. En het lijkt erop dat dat zo is.

    Denk dat Norris net als Hamilton heeft gedaan bij Mercedes en Verstappen bij Red Bull doet: Super lang bij het team blijven rijden en daarna of 1 keer nog flink cashen. Of stoppen, dat is ook een optie.

    En heel eerlijk: ik vind dat een top idee. blijf als rijder zeer lang bij een team rijden. Denk dat dat op langere termijn altijd meer oplevert dan vaak switchen.

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    • 3 sep 2026 - 11:07

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Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
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Audi
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-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
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13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
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Japan
Circuit Suzuka
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17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
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Spanje
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26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.589
  • Podiums 48
  • Grand Prix 164
  • Land GB
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, GB
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
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Ferrari
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