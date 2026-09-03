Max Verstappen en Red Bull Racing zijn dit Formule 1-seizoen nog altijd zoekende naar de eerste overwinning. Mercedes, McLaren en Ferrari bleken onder de nieuwe reglementen voorlopig een maatje te groot voor de Oostenrijkse renstal. Uitgerekend op Monza kan daar komend weekend zomaar verandering in komen.

Op papier lijken de kansen voor Verstappen namelijk groter dan tijdens veel van de voorgaande raceweekenden. De Nederlander beschikt volgens de recente metingen van de FIA over de krachtigste verbrandingsmotor van het veld en komt terecht op een circuit waar topsnelheid een enorm belangrijke rol speelt. Toch betekent dat niet automatisch dat Red Bull op de Italiaanse hogesnelheidsbaan ineens de te kloppen ploeg is.

Red Bull beschikt over krachtigste verbrandingsmotor

De FIA zorgde onlangs voor de nodige verbazing door de resultaten van het zogeheten ADUO-systeem naar buiten te brengen. Additional Development and Upgrade Opportunities is in het leven geroepen om motorfabrikanten die onder de nieuwe reglementen een achterstand hebben opgelopen, extra mogelijkheden te geven om zich te ontwikkelen.

Daaruit kwam een opvallend beeld naar voren. Red Bull Ford Powertrains geldt volgens de berekeningen als de maatstaf als het gaat om de interne verbrandingsmotor. Mercedes zat tijdens de eerste meetperiode tussen de twee en vier procent achter de benchmark, terwijl Ferrari, Audi en Honda meer dan vier procent tekortkwamen. Zij kregen daardoor extra mogelijkheden om hun krachtbron verder te ontwikkelen. Red Bull kreeg die mogelijkheid juist niet.

Dat resultaat is opvallend, aangezien het op de baan een totaal ander beeld lijkt te schetsen. Mercedes voert beide wereldkampioenschappen aan en ook McLaren en Ferrari hebben dit seizoen races gewonnen, terwijl Red Bull nog altijd droog staat. Zelfs Verstappen reageerde eerder verbaasd toen duidelijk werd dat de zelfontwikkelde krachtbron van Red Bull volgens de FIA als beste uit de bus kwam.

Daarbij moet wel een belangrijke kanttekening worden geplaatst. De ADUO-beoordeling richt zich specifiek op de interne verbrandingsmotor en zegt daarmee niet dat Red Bull automatisch over de beste volledige power unit beschikt. Onder de nieuwe motorreglementen is het elektrische gedeelte van de krachtbron veel belangrijker geworden. Juist daar kan een groot gedeelte van het verschil met bijvoorbeeld Mercedes vandaan komen.

Toch kan Monza een circuit zijn waar Red Bull meer voordeel haalt uit de kracht van de verbrandingsmotor. De Temple of Speed staat bekend om zijn ellenlange rechte stukken, terwijl teams met de laagste hoeveelheid luchtweerstand van het gehele seizoen rijden. Grote achtervleugels maken plaats voor extreem platte exemplaren en alles wordt in het werk gesteld om zoveel mogelijk snelheid op het rechte stuk te genereren.

Nieuwe reglementen maken Monza extra interessant

Maar juist de nieuwe Formule 1-reglementen maken de Grand Prix van Italië dit jaar technisch gezien een stuk ingewikkelder. Alleen een krachtige verbrandingsmotor is niet langer voldoende om op Monza de dienst uit te maken. Het goed gebruiken en terugwinnen van elektrische energie kan misschien wel net zo belangrijk worden.

Het probleem zit hem vooral in de lay-out van het circuit. Monza telt veel lange rechte stukken en relatief weinig zware remmomenten. Daardoor hebben de nieuwe auto's minder mogelijkheden om elektrische energie terug te winnen. Williams verwacht zelfs dat de gevoeligheid voor energiemanagement dit weekend tot de hoogste van het hele seizoen behoort. Coureurs en teams moeten daardoor nauwkeurig bepalen waar ze hun beschikbare elektrische vermogen inzetten.

Dat kan een bijzondere situatie opleveren. Een auto kan aan het begin van een recht stuk enorm snel accelereren, maar later snelheid tekortkomen wanneer de beschikbare elektrische energie niet optimaal wordt ingezet. Onder de nieuwe regels wordt daarmee niet alleen belangrijk hoeveel vermogen een motor kan leveren, maar vooral wanneer dat vermogen beschikbaar is.

Monza dé ultieme test voor Verstappen en Red Bull

Voor Red Bull vormt dat een belangrijke test. De Oostenrijkse renstal heeft samen met Ford voor het eerst volledig zelf een Formule 1-krachtbron ontwikkeld. Dat de verbrandingsmotor volgens de FIA direct als benchmark wordt gezien, is een indrukwekkende prestatie. Op Monza zal echter moeten blijken hoe goed het complete pakket functioneert wanneer energiemanagement een hoofdrol gaat spelen.

Bovendien draait een snelle ronde op Monza om meer dan alleen pure snelheid. De coureurs moeten vanaf hoge snelheid extreem hard afremmen voor onder meer de eerste chicane. Een stabiele auto tijdens het remmen is daarom cruciaal. Vervolgens moet de wagen agressief over de kerbstones kunnen rijden en voldoende tractie hebben om zo snel mogelijk weer snelheid op te bouwen.

Juist daar kunnen de zwakke plekken van de RB22 opnieuw aan het licht komen. Red Bull heeft dit seizoen moeite gehad om Verstappen onder verschillende omstandigheden een voorspelbare balans te geven. Op Monza kan de Nederlander op de rechte stukken tijd winnen, maar wanneer hij die winst tijdens het remmen en in de langzame chicanes weer moet inleveren, verdwijnt een belangrijk gedeelte van het voordeel.

Daar staat tegenover dat het circuit een aantal zwakke punten van Red Bull mogelijk minder zwaar afstraft. Monza bevat weinig lange bochtencombinaties waarin een auto langdurig veel downforce nodig heeft. Voormalig Formule 1-coureur Christijan Albers verwacht om die reden dat de RB22 in Italië aanzienlijk beter voor de dag kan komen dan tijdens de afgelopen Grand Prix van Nederland. Volgens hem is Red Bull juist bijzonder sterk op circuits waar met weinig luchtweerstand wordt gereden.

Dat maakt het raceweekend in Italië misschien wel een van de interessantste graadmeters van het seizoen voor Red Bull. Op weinig andere circuits komen motorvermogen, aerodynamische efficiëntie en topsnelheid zo nadrukkelijk naar voren als op Monza.

Verstappen zorgde in 2025 voor ommekeer op Monza

Verstappen weet bovendien als geen ander hoe snel de verhoudingen in Italië kunnen omslaan. Vorig seizoen reisde hij eveneens niet als uitgesproken favoriet af naar Monza, maar wist hij uiteindelijk op dominante wijze te winnen. Die overwinning bleek vervolgens het startschot voor een sterke tweede seizoenshelft waarin hij alsnog tot de laatste wedstrijd meedeed om de wereldtitel.

Een herhaling van dat kunststukje zou in 2026 bijzonder welkom zijn. De ingrediënten lijken op papier in ieder geval aanwezig. Red Bull beschikt volgens de FIA over de krachtigste verbrandingsmotor en de RB22 lijkt beter tot zijn recht te komen wanneer luchtweerstand een belangrijke rol speelt.

Toch wordt Monza tegelijkertijd de ultieme lakmoesproef. Als Red Bull zelfs met de sterkste verbrandingsmotor op het snelste circuit van het seizoen niet in de buurt kan komen van Mercedes, McLaren en Ferrari, wordt pijnlijk duidelijk dat de problemen van de RB22 veel verder gaan dan alleen de krachtbron. Komend weekend zal blijken of Monza, net als in 2025, opnieuw het kantelpunt kan worden voor Verstappen.