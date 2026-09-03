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FIA laat Verstappen links liggen in Italië

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FIA laat Verstappen links liggen in Italië

Max Verstappen hoeft zich vandaag niet te melden op de officiële persconferentie van de FIA in Monza. De autosportfederatie heeft andere keuzes gemaakt, maar dat betekent niet dat Verstappen vandaag niet met de media praat. Hij zal naar verwachting later in de middag op het circuit arriveren.

Verstappen moest zich twee weken geleden wél in de perszaal melden in Zandvoort. Daar was hij ziekjes, en moest hij veel vragen beantwoorden over zijn contractverlenging bij Red Bull. De viervoudig wereldkampioen kende daarna een tegenvallend weekend, en aast dit weekend op sportieve revanche. Verstappen zal weer veel vragen moeten beantwoorden, maar zal dat dus niet doen in de perszaal. Red Bull organiseert dan zelf een persmoment, zoals veel teams doen.

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Wie worden er opgeroepen?

De FIA roept zoals gebruikelijk zes coureurs op voor de persconferentie, die zich in groepjes van drie zullen melden. Om 13:30 is het de beurt aan Ferrari-coureur Lewis Hamilton, die zal worden geflankeerd door de in Italië woonachtige Alpine-coureur Pierre Gasly en Haas-coureur Oliver Bearman.

Na een halfuurtje zullen deze coureurs plaatsmaken voor een volgend drietal coureurs. Het is dan de beurt aan Aston Martin-coureur Lance Stroll, de veelbesproken Liam Lawson én thuisheld en WK-leider Andrea Kimi Antonelli. De Italiaan weet nu al dat hij de race vanuit het achterveld zal starten, omdat Mercedes heeft besloten zijn motor te wisselen.

Verstappen arriveert pas laat

Verstappen zal vandaag wel bij de media verschijnen, maar zal naar verwachting pas laat op het circuit arriveren. Hij vliegt aan het einde van de ochtend vanaf het vliegveld van Nice naar Milaan, waar hij aan het begin van de middag zal landen.

Welke teambazen moeten zich melden?

Morgen zullen er drie vertegenwoordigers van de teams aanschuiven. Tussen de twee vrije trainingen door zullen Alpine-baas Flavio Briatore en Mercedes-teambaas Andrea Stella zich melden. De twee Italianen zullen gezelschap krijgen van Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur, die een druk weekend voor de boeg heeft met zijn team.

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Italië 2026

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  • Race

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Bahrein
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Datum
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-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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