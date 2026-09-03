user icon
icon

Hamilton door het stof bij Ferrari na tirade in Zandvoort

<< Naar nieuwsoverzicht
Hamilton door het stof bij Ferrari na tirade in Zandvoort

Lewis Hamilton zou na de Grand Prix van Nederland zijn excuses hebben aangeboden aan Ferrari, maar volgens Britse media zit daar mogelijk meer achter. De zevenvoudig wereldkampioen was op Zandvoort woedend over de manier waarop Ferrari omging met de teamorders rond Charles Leclerc. Volgens nieuwe berichtgeving werd Hamilton na zijn terugkeer in Maranello op het matje geroepen.

Hamilton zag zijn kansen op een podiumplaats in Nederland slinken doordat Ferrari lange tijd weigerde om Leclerc aan de kant te laten gaan. De Monegask reed op een andere strategie en verloor op zijn mediumbanden tijd ten opzichte van Hamilton, die op de harde compound juist sneller was. Ferrari besloot Leclerc uiteindelijk naar binnen te halen, maar deed dat een ronde later dan Hamilton had gehoopt.

Meer over Ferrari 'Ferrari komt met belangrijke aankondiging over Hamilton'

'Ferrari komt met belangrijke aankondiging over Hamilton'

31 aug
 Dit zijn de grootverdieners in de Formule 1 na megadeals Verstappen en Norris

Dit zijn de grootverdieners in de Formule 1 na megadeals Verstappen en Norris

2 sep

Ferrari zou Hamilton hebben aangepakt na felle kritiek

Hamilton liet via de boordradio duidelijk merken dat hij niet blij was met de gang van zaken. Toen Leclerc nog een ronde voor hem bleef rijden, reageerde de Brit geïrriteerd. "Dit is echt een geweldige manier om tijd weg te gooien. Goed gedaan, jongens", klonk het vanuit de Ferrari-cockpit.

Later uitte Hamilton opnieuw zijn frustratie. De Brit stelde dat hij zich tijdens de race soms voelde als een "proefkonijn", omdat Ferrari hem volgens hem niet voldoende informatie gaf over de gekozen strategie. Teambaas Fred Vasseur verklaarde na afloop dat de renstal er bewust voor had gekozen om bepaalde strategische informatie niet via de radio te delen, uit angst dat Mercedes zou meeluisteren.

Hamilton bood na de race zijn excuses aan voor zijn uitspraken. Volgens Autosport WEB kwam die verontschuldiging echter niet volledig uit eigen beweging. Ferrari zou Hamilton achter de schermen hebben berispt vanwege zijn publieke kritiek op het team. Binnen de Italiaanse renstal zou men er weinig begrip voor hebben dat coureurs Ferrari publiekelijk bekritiseren.

Hamilton opnieuw kritisch op teamorders Ferrari

De irritatie van Hamilton was begrijpelijk vanuit zijn eigen perspectief. Hij vocht in de slotfase om de derde plaats met George Russell, maar verloor door het oponthoud achter Leclerc kostbare tijd. Uiteindelijk kwam Hamilton slechts 0,849 seconde tekort op de Mercedes-coureur. Leclerc finishte op zijn beurt nog eens 0,503 seconde achter Hamilton als vijfde.

Het incident is bovendien niet de eerste keer dat Hamilton problemen heeft met de manier waarop Ferrari met teamorders omgaat. Ook tijdens de Grand Prix van Miami in 2025 liet de Brit via de boordradio geregeld zijn onvrede blijken. Destijds verweet hij Ferrari onder meer dat het team veel te lang wachtte voordat Leclerc gehoor gaf aan een teamorder.

Voormalig Ferrari-coureur Jean Alesi liet eerder al weten dat Hamilton volgens hem meer respect moet tonen voor de Italiaanse renstal. Ferrari zou bovendien niet de enige reden zijn geweest dat Hamilton naast het podium greep. Toch zal de Brit na zijn vermeende reprimande in Maranello waarschijnlijk twee keer nadenken voordat hij opnieuw publiekelijk zijn frustraties over de Scuderia uit.

Ferrari412T1

Posts: 543

Ferrari kan gewoon niet tegen kritiek. Dat is ook het probleem. Zolang het overgrote deel Italiaans is komen ze niet aan de top. Kijk destijds toen Schumi ging en half Benetton meenam naar Ferrari. Daarom gaat Verstappen ook never nooit naar Ferrari, want hij houdt zijn mond niet dicht als de aut... [Lees verder]

  • 2
  • 3 sep 2026 - 14:13
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Ferrari

Reacties (6)

Login om te reageren
  • f(1)orum

    Posts: 10.370

    Ik vind zijn opmerkingen eigenlijk reuze meevallen; ik bedoel, hij heeft niet iets geroepen als dat "zijn auto zo reed als een verschrikkelijke truck"

    • + 1
    • 3 sep 2026 - 13:47
  • Ferrari412T1

    Posts: 543

    Ferrari kan gewoon niet tegen kritiek. Dat is ook het probleem. Zolang het overgrote deel Italiaans is komen ze niet aan de top. Kijk destijds toen Schumi ging en half Benetton meenam naar Ferrari. Daarom gaat Verstappen ook never nooit naar Ferrari, want hij houdt zijn mond niet dicht als de auto of strategie niet goed is. En terecht natuurlijk....

    • + 2
    • 3 sep 2026 - 14:13
    • GetInThereLewis

      Posts: 1.056

      Om even advocaat van de duivel te spelen, Ferarri heeft toch ook gewonnen voordat Schumacher er kwam?

      • + 1
      • 3 sep 2026 - 15:25
  • schwantz34

    Posts: 42.758

    De kritiek van Lewis was gewwoon terecht, want de tijd die hij achter Charles verloor heeft Ham op Zandvoort gewoon het podium gekost. Bovendien zal Ferrari nooit groeien als ze zulke kritiek op de tactiek niet ter harte nemen om er van te leren, en zullen ze gewoon vol trots lekker eigenwijs aan een dood peerd blijven trekken zoals we gewend zijn van ze.

    • + 1
    • 3 sep 2026 - 14:44
  • SennaS

    Posts: 12.601

    En mede foor dit slappe hap beleid de afgelopen 19 jr geen wk geworden

    • + 0
    • 3 sep 2026 - 15:37
    • SennaS

      Posts: 12.601

      In 2017 en 18 hadden ze de beste auto met o.a. vettel aan boord die een potje kon sturen. Ondanks Lewis de beste coureur was hadden ze iig 1 x wk moeten worden in 1 van die 2 jaren.

      • + 0
      • 3 sep 2026 - 15:42

IT Grand Prix van Italië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    12:30 - 13:30

    Vrije training 3

    12:30 - 13:30

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Vrije training 2

    16:00 - 17:00

    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

    Snelste ronde

    15:00 - 15:00

ITGrand Prix van Italië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    12:30 - 13:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    12:30 - 13:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    16:00 - 17:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    15:00 - 15:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.716
  • Podiums 137
  • Grand Prix 244
  • Land GB
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, GB
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar