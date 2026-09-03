Lewis Hamilton zou na de Grand Prix van Nederland zijn excuses hebben aangeboden aan Ferrari, maar volgens Britse media zit daar mogelijk meer achter. De zevenvoudig wereldkampioen was op Zandvoort woedend over de manier waarop Ferrari omging met de teamorders rond Charles Leclerc. Volgens nieuwe berichtgeving werd Hamilton na zijn terugkeer in Maranello op het matje geroepen.

Hamilton zag zijn kansen op een podiumplaats in Nederland slinken doordat Ferrari lange tijd weigerde om Leclerc aan de kant te laten gaan. De Monegask reed op een andere strategie en verloor op zijn mediumbanden tijd ten opzichte van Hamilton, die op de harde compound juist sneller was. Ferrari besloot Leclerc uiteindelijk naar binnen te halen, maar deed dat een ronde later dan Hamilton had gehoopt.

Ferrari zou Hamilton hebben aangepakt na felle kritiek

Hamilton liet via de boordradio duidelijk merken dat hij niet blij was met de gang van zaken. Toen Leclerc nog een ronde voor hem bleef rijden, reageerde de Brit geïrriteerd. "Dit is echt een geweldige manier om tijd weg te gooien. Goed gedaan, jongens", klonk het vanuit de Ferrari-cockpit.

Later uitte Hamilton opnieuw zijn frustratie. De Brit stelde dat hij zich tijdens de race soms voelde als een "proefkonijn", omdat Ferrari hem volgens hem niet voldoende informatie gaf over de gekozen strategie. Teambaas Fred Vasseur verklaarde na afloop dat de renstal er bewust voor had gekozen om bepaalde strategische informatie niet via de radio te delen, uit angst dat Mercedes zou meeluisteren.

Hamilton bood na de race zijn excuses aan voor zijn uitspraken. Volgens Autosport WEB kwam die verontschuldiging echter niet volledig uit eigen beweging. Ferrari zou Hamilton achter de schermen hebben berispt vanwege zijn publieke kritiek op het team. Binnen de Italiaanse renstal zou men er weinig begrip voor hebben dat coureurs Ferrari publiekelijk bekritiseren.

Hamilton opnieuw kritisch op teamorders Ferrari

De irritatie van Hamilton was begrijpelijk vanuit zijn eigen perspectief. Hij vocht in de slotfase om de derde plaats met George Russell, maar verloor door het oponthoud achter Leclerc kostbare tijd. Uiteindelijk kwam Hamilton slechts 0,849 seconde tekort op de Mercedes-coureur. Leclerc finishte op zijn beurt nog eens 0,503 seconde achter Hamilton als vijfde.

Het incident is bovendien niet de eerste keer dat Hamilton problemen heeft met de manier waarop Ferrari met teamorders omgaat. Ook tijdens de Grand Prix van Miami in 2025 liet de Brit via de boordradio geregeld zijn onvrede blijken. Destijds verweet hij Ferrari onder meer dat het team veel te lang wachtte voordat Leclerc gehoor gaf aan een teamorder.

Voormalig Ferrari-coureur Jean Alesi liet eerder al weten dat Hamilton volgens hem meer respect moet tonen voor de Italiaanse renstal. Ferrari zou bovendien niet de enige reden zijn geweest dat Hamilton naast het podium greep. Toch zal de Brit na zijn vermeende reprimande in Maranello waarschijnlijk twee keer nadenken voordat hij opnieuw publiekelijk zijn frustraties over de Scuderia uit.