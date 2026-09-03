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Lammers houdt dubbele gevoelens over na harde crash Verstappen

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Lammers houdt dubbele gevoelens over na harde crash Verstappen

Jan Lammers kijkt met gemengde gevoelens terug op de laatste Grand Prix van Nederland in Zandvoort. De voormalig Formule 1-coureur was als sportief directeur nauw betrokken bij het evenement, maar zag Max Verstappen al in de eerste ronde uitvallen. Toch kan Lammers daar een bijzondere waardering voor opbrengen.

De race in Zandvoort betekende het einde van een tijdperk, want de Nederlandse Grand Prix keert voorlopig niet meer terug op de Formule 1-kalender. Lammers zag de afgelopen jaren hoe de race uitgroeide tot een enorm evenement en blikt vooruit op het restant van het seizoen, met onder meer de Grand Prix van Italië in Monza.

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'Liever dit dan een kleurloze zevende plek'

"Ik denk dat we de Grand Prix van Nederland op een geweldige manier hebben afgesloten. Als sportief directeur was ik soms een soort uithangbord van het evenement, al voelde ik me daar niet altijd even comfortabel bij. Achter de schermen stond namelijk een team van minstens twintig mensen dat ontzettend veel werk heeft verzet en enorm belangrijk is geweest voor het succes van de race", zo schrijft de Nederlander in zijn column voor de Telegraaf. 

Dat Verstappen al in de openingsronde crashte, was volgens Lammers uiteraard een flinke tegenvaller. De Nederlander bleef ongedeerd, maar zijn race zat er vrijwel meteen op. Toch bekijkt Lammers het op een opvallende manier. "Dat Max er zo vroeg uitlag, was natuurlijk een enorme domper. Gelukkig bleef hij zelf ongedeerd. Maar eerlijk gezegd heb ik liever dat hij alles geeft en uitvalt dan dat hij kleurloos als zevende finisht. Max gaat altijd voluit en dat past ook bij hem. Als hij dan crasht, is dat in zekere zin een spectaculair afscheid."

Voor Lammers voelt het einde van de Grand Prix van Nederland bovendien persoonlijk. Hij woont zelf in Zandvoort en merkt dat de teleurstelling over het verdwijnen van de race nu al begint toe te nemen. "Ik merk hier in Zandvoort nu al dat mensen het jammer vinden dat de race verdwijnt. Toen de Formule 1 in 2021 na 36 jaar terugkeerde, ontstond er een enorme hype. Zeker na die eerste editie, toen iedereen nog volledig in de feeststemming was."

'Je hebt voor een geweldig evenement ook het publiek nodig'

Volgens Lammers was niet alleen de organisatie verantwoordelijk voor het succes van de Nederlandse Grand Prix. Ook de sfeer op en rond het circuit speelde een belangrijke rol. "Je kunt een evenement nog zo goed organiseren, maar uiteindelijk heb je ook het publiek nodig. Ik denk dat Nederlanders over het algemeen gewoon graag plezier maken. Ze zijn bereid om naar een evenement te fietsen of de trein te pakken en maken daar vervolgens een feestje van."

De laatste editie kreeg bovendien een bijzondere afsluiting. McLaren trok aan het langste eind in Zandvoort, waarmee volgens Lammers een mooie historische cirkel werd gesloten. "Dat McLaren de laatste Grand Prix van Nederland heeft gewonnen, net als in 1985 met Niki Lauda, maakte het plaatje eigenlijk compleet. Dat geeft het afscheid van Zandvoort ook nog een mooi historisch randje."

Na het afscheid van Zandvoort richt Lammers zijn blik alweer op Monza en de rest van het Formule 1-seizoen. In Italië staat de jonge Andrea Kimi Antonelli centraal, een coureur die Lammers al kent uit zijn tijd op de kartbaan. De voormalig F1-coureur kijkt dan ook met bijzondere interesse naar de ontwikkeling van de nieuwe Italiaanse held.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Jan Lammers Red Bull Racing

Reacties (2)

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  • meister

    Posts: 4.370

    Mee eens, Zandvoort is beetje the rise and the fall van Max.
    Wat wij al een lange tijd zagen is dat Max aan het worstelen is met de auto met het team maar ook met zichzelf en dat kwam bijeen op Zandvoort als een Opera.

    Max staat op standje overleven vol in de stress, dit jaar nu al vergeten en hopen op betere jaren.

    Maar hoop hadden Alonso ook en Vettel en Hamilton maar zeker ook Schumacher die op beter had gehoopt bij Mercedes.
    Alleen de echt grote komen hier bovenop, we gaan het zien maar niet dit jaar.

    • + 0
    • 3 sep 2026 - 10:12
  • The Wolf

    Posts: 1.473

    Nou weet ik wel dat Max geremd wordt door z'n materiaal, maar verder vind ik het ook tot nu toe het minst inspirerende seizoen van hem, een coureur die ik qua racen toch normaal bovenaan heb staan, en van dat matige seizoen was Zandvoort voor thuispubliek dan toch wel het dieptepunt. Maar ja, zoals ze dat zo mooi zeggen, Poep gebeurt

    • + 0
    • 3 sep 2026 - 10:43

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Bahrein
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Australië
Albert Park
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China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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België
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Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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