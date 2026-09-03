Verstappen zorgt voor hilariteit: "Mag ik ze van de baan rijden?"

Max Verstappen heeft voor de nodige hilariteit gezorgd met een opmerking over zijn deelname aan een opvallend Red Bull-evenement. Hij neemt het later deze maand op tegen honderd karters op Silverstone, maar naar eigen zeggen mag Verstappen ze van Red Bull niet van de baan drukken.

Verstappen is normaal gesproken geen fan van speciale stunts of commerciële evenementen, maar zal later deze maand toch iets bijzonders gaan doen. De viervoudig wereldkampioen zal zich melden op het circuit van Silverstone, waar hij het opneemt tegen honderd karters. Het is de bedoeling dat Verstappen zoveel mogelijk tegenstanders gaat verslaan. Het veld bestaat overigens niet uit professionele coureurs, maar uit door Red Bull gesteunde atleten of influencers.

'Mag ik ze van de baan duwen?'

Verstappens aanstaande kartuitdaging kwam ook ter sprake tijdens de livestream van Verstappen Sim Racing op Twitch gisteravond. Tijdens een potje EA FC 26 kreeg Verstappen de vraag of hij er een beetje zin in heeft, de viervoudig wereldkampioen kwam met een opvallende reactie: "Ik heb aan Red Bull gevraagd of ik, aangezien er honderd andere gasten meedoen, ze van de baan mag rijden of niet? En ze waren zo van: idealiter niet, nee!"

Wat gaat Verstappen doen?

Het speciale evenement met de naam 'Max vs 100' staat op het programma op 16 september op het circuit van Silverstone. Verstappen zal achteraan starten en moet proberen alle karters in te halen. Als een karter is ingehaald, zit de race voor hem of haar erop. Fans kunnen live mee kijken naar het evenement, want de kartrace wordt uitgezonden op Disney+.

Drukke dagen voor de boeg

Voordat het zover is, moet Verstappen echter aan de bak. Vandaag zal hij zich melden op het circuit van Monza voor de mediadag, en hij hoopt dit weekend een gooi naar succes te kunnen doen. Na de Italiaanse Grand Prix kan Verstappen kort bijkomen alvorens hij doorreist naar Madrid voor de Spaanse Grand Prix op de nieuwe Madring.