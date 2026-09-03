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Verstappen zorgt voor hilariteit: "Mag ik ze van de baan rijden?"

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Verstappen zorgt voor hilariteit: "Mag ik ze van de baan rijden?"

Max Verstappen heeft voor de nodige hilariteit gezorgd met een opmerking over zijn deelname aan een opvallend Red Bull-evenement. Hij neemt het later deze maand op tegen honderd karters op Silverstone, maar naar eigen zeggen mag Verstappen ze van Red Bull niet van de baan drukken.

Verstappen is normaal gesproken geen fan van speciale stunts of commerciële evenementen, maar zal later deze maand toch iets bijzonders gaan doen. De viervoudig wereldkampioen zal zich melden op het circuit van Silverstone, waar hij het opneemt tegen honderd karters. Het is de bedoeling dat Verstappen zoveel mogelijk tegenstanders gaat verslaan. Het veld bestaat overigens niet uit professionele coureurs, maar uit door Red Bull gesteunde atleten of influencers.

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'Mag ik ze van de baan duwen?'

Verstappens aanstaande kartuitdaging kwam ook ter sprake tijdens de livestream van Verstappen Sim Racing op Twitch gisteravond. Tijdens een potje EA FC 26 kreeg Verstappen de vraag of hij er een beetje zin in heeft, de viervoudig wereldkampioen kwam met een opvallende reactie: "Ik heb aan Red Bull gevraagd of ik, aangezien er honderd andere gasten meedoen, ze van de baan mag rijden of niet? En ze waren zo van: idealiter niet, nee!"

Wat gaat Verstappen doen?

Het speciale evenement met de naam 'Max vs 100' staat op het programma op 16 september op het circuit van Silverstone. Verstappen zal achteraan starten en moet proberen alle karters in te halen. Als een karter is ingehaald, zit de race voor hem of haar erop. Fans kunnen live mee kijken naar het evenement, want de kartrace wordt uitgezonden op Disney+.

Drukke dagen voor de boeg

Voordat het zover is, moet Verstappen echter aan de bak. Vandaag zal hij zich melden op het circuit van Monza voor de mediadag, en hij hoopt dit weekend een gooi naar succes te kunnen doen. Na de Italiaanse Grand Prix kan Verstappen kort bijkomen alvorens hij doorreist naar Madrid voor de Spaanse Grand Prix op de nieuwe Madring.

Ouw-sjagerijn

Posts: 21.062

Verstappen zorgt voor hilariteit: "Mag ik ze baan de baan rijden?"

Eerst douchen en daarna gelijk 'n schone onderbroek aantrekken....wat heb ik om deze grap gelachen zeg.

Ik moest ook gelijk denken aan verleden jaar toen hij vriend van de baan reed.....heeft hem toen het kampioenschap gekost..

  • 1
  • 3 sep 2026 - 10:11
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Italië 2026

Reacties (8)

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  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 21.062

    Verstappen zorgt voor hilariteit: "Mag ik ze baan de baan rijden?"

    Eerst douchen en daarna gelijk 'n schone onderbroek aantrekken....wat heb ik om deze grap gelachen zeg.

    Ik moest ook gelijk denken aan verleden jaar toen hij vriend van de baan reed.....heeft hem toen het kampioenschap gekost..

    • + 0
    • 3 sep 2026 - 10:11
  • Snork

    Posts: 23.015

    Mag ik ze de baan rijden?
    Nee, wel de moeder.

    Zo, ik doe ook even mee met deze turbotaal.

    • + 0
    • 3 sep 2026 - 10:20
    • f(1)orum

      Posts: 10.369

      Waarom mag Max wel de moeder van die gasten van de baan rijden?

      • + 0
      • 3 sep 2026 - 10:25
    • The Wolf

      Posts: 1.473

      broer jij wilt geen fittie starten of ik ga jou jumpen met m'n matties

      • + 0
      • 3 sep 2026 - 10:32
    • The Wolf

      Posts: 1.473

      je echt gaat zware bokonko krijgen broer, geloof mij, wollah

      • + 0
      • 3 sep 2026 - 10:33
    • arone

      Posts: 1.215

      Je bedoelt:

      Waarom mag Max wel de moeder van die gasten baan de baan rijden?

      • + 0
      • 3 sep 2026 - 10:46
  • josdaboss

    Posts: 1.194

    Oeps foutje, "Mag ik ze haan de baan rijden" moet er staan denk ik

    • + 0
    • 3 sep 2026 - 10:35
    • arone

      Posts: 1.215

      Misschien baan de banaan?

      • + 0
      • 3 sep 2026 - 10:47

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China
Shanghai International Circuit
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Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
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Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
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Oostenrijk
Red Bull Ring
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Groot Brittannië
Silverstone
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België
Spa-Francorchamps
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Hongarije
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Nederland
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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