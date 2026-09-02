Helmut Marko is opvallend kritisch op zijn voormalig werkgever Red Bull. De Oostenrijkse oud-teamadviseur vindt dat Red Bull niet slecht aan het seizoen is begonnen, maar dat ze daarna foutjes hebben gemaakt. Marko is ook kritisch op de FIA-regels, en vindt niet dat Red Bull de beste motor heeft.

Het team van Red Bull Racing en stercoureur Max Verstappen zijn momenteel bezig met een lastig seizoen in de Formule 1. Ze wisten dat ze bij het nieuwe regelpakket voor uitdagingen zouden komen te staan met hun eigen krachtbron, maar de achterstand is momenteel zeer fors. Ze kunnen de strijd met Mercedes, McLaren en Ferrari niet aangaan en ze hebben nog geen race gewonnen. Het feit dat ze volgens de AUDO-regeling van de FIA de beste verbrandingsmotor hebben, helpt ook niet mee.

'Daarna ging het mis'

Marko vindt het zeer opvallend dat Red Bull weer is aangewezen als fabrikant met de beste verbrandingsmotor. Als hij hiernaar wordt gevraagd in een interview met zijn landgenoten van OE24, haalt hij hard uit: "Deze reglementen zijn onvolwassen en moeten per direct worden aangepast. De aandrijflijn bestaat uit de verbrandingsmotor, de elektromotor, de software en de accu. Red Bull heeft zeker niet de beste motor."

Als er wordt gesteld dat de motor blijkbaar niet de enige zwakte is, wordt Marko gevraagd naar het chassis. Hij reageert opvallend kritisch: "Ze begonnen zeker niet slecht aan het seizoen, maar daarna ging het mis. Als je twee keer de verkeerde kant opgaat met de ontwikkeling, wordt het financieel gezien lastig met de budgetcap."

Moest Red Bull Newey niet laten gaan?

Red Bull verloor in de afgelopen jaren veel slimme koppen, waaronder topontwerper Adrian Newey. Als Marko wordt gevraagd of het een slecht idee was om Newey te laten gaan, reageert hij schouderophalend: "Het team heeft vorig jaar al bewezen, toen ze zonder Newey op een haar na de titel misliepen, dat ze het aankunnen. Maar zoals je weet, ben ik nu slechts een toeschouwer die het van een afstandje bekijkt."