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Marko kraakt Red Bull volledig af met felle uitspraak

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Marko kraakt Red Bull volledig af met felle uitspraak

Helmut Marko is opvallend kritisch op zijn voormalig werkgever Red Bull. De Oostenrijkse oud-teamadviseur vindt dat Red Bull niet slecht aan het seizoen is begonnen, maar dat ze daarna foutjes hebben gemaakt. Marko is ook kritisch op de FIA-regels, en vindt niet dat Red Bull de beste motor heeft.

Het team van Red Bull Racing en stercoureur Max Verstappen zijn momenteel bezig met een lastig seizoen in de Formule 1. Ze wisten dat ze bij het nieuwe regelpakket voor uitdagingen zouden komen te staan met hun eigen krachtbron, maar de achterstand is momenteel zeer fors. Ze kunnen de strijd met Mercedes, McLaren en Ferrari niet aangaan en ze hebben nog geen race gewonnen. Het feit dat ze volgens de AUDO-regeling van de FIA de beste verbrandingsmotor hebben, helpt ook niet mee.

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'Daarna ging het mis'

Marko vindt het zeer opvallend dat Red Bull weer is aangewezen als fabrikant met de beste verbrandingsmotor. Als hij hiernaar wordt gevraagd in een interview met zijn landgenoten van OE24, haalt hij hard uit: "Deze reglementen zijn onvolwassen en moeten per direct worden aangepast. De aandrijflijn bestaat uit de verbrandingsmotor, de elektromotor, de software en de accu. Red Bull heeft zeker niet de beste motor."

Als er wordt gesteld dat de motor blijkbaar niet de enige zwakte is, wordt Marko gevraagd naar het chassis. Hij reageert opvallend kritisch: "Ze begonnen zeker niet slecht aan het seizoen, maar daarna ging het mis. Als je twee keer de verkeerde kant opgaat met de ontwikkeling, wordt het financieel gezien lastig met de budgetcap."

Moest Red Bull Newey niet laten gaan?

Red Bull verloor in de afgelopen jaren veel slimme koppen, waaronder topontwerper Adrian Newey. Als Marko wordt gevraagd of het een slecht idee was om Newey te laten gaan, reageert hij schouderophalend: "Het team heeft vorig jaar al bewezen, toen ze zonder Newey op een haar na de titel misliepen, dat ze het aankunnen. Maar zoals je weet, ben ik nu slechts een toeschouwer die het van een afstandje bekijkt."

schwantz34

Posts: 42.749

"Deze reglementen zijn onvolwassen en moeten per direct worden aangepast. De aandrijflijn bestaat uit de verbrandingsmotor, de elektromotor, de software en de accu. Red Bull heeft zeker niet de beste motor."

Precies dit dus, ik vind het ook gewoon bezopen dat de FIA louter en alleen maar naar de... [Lees verder]

  • 5
  • 2 sep 2026 - 13:09
F1 Nieuws Helmut Marko Red Bull Racing

Reacties (4)

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  • beerkuh

    Posts: 3.827

    wat is hier kritisch aan? hij heeft gewoon gelijk, ze zouden de gemiddelde forummember eens moeten intervieuwen whahah das pas kritisch

    • + 3
    • 2 sep 2026 - 12:13
    • Regenrace

      Posts: 2.909

      Ik wil 't wel scherper stellen - die kop is een leugen. En da's niet voor het eerst gezien hun ziekelijke neiging.

      • + 0
      • 2 sep 2026 - 14:23
  • schwantz34

    Posts: 42.749

    "Deze reglementen zijn onvolwassen en moeten per direct worden aangepast. De aandrijflijn bestaat uit de verbrandingsmotor, de elektromotor, de software en de accu. Red Bull heeft zeker niet de beste motor."

    Precies dit dus, ik vind het ook gewoon bezopen dat de FIA louter en alleen maar naar de performance van de verbrandingsmotor kijkt, terwijl ze daarnaast de andere 3 componenten van de aandrijflijn volledig links laten liggen.

    • + 5
    • 2 sep 2026 - 13:09
    • MLTG

      Posts: 1.221

      En daar was RBR het helemaal mee eens, totdat ze bleken de snelste ICE te hebben
      En ook Marko liep toen nog rond bij RBR.
      Maar ze hadden verwacht niet de snelste ICE te hebben dus zouden de regels in hun voordeel zijn.
      Als MB bleek de snelste ICE te hebben had een schwantz en RBR wel anders gereageerd.

      • + 2
      • 2 sep 2026 - 15:59

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Punten
1
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2
Ferrari
338
3
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263
4
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186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
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Audi
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China
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Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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België
Spa-Francorchamps
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Hongarije
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Nederland
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Datum
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-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

AT Helmut Marko -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land AT
  • Geb. datum 27 apr 1943 (83)
  • Geb. plaats Graz, Austria, AT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Red Bull Racing
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