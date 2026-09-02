Ook het team van McLaren zal op het circuit van Monza gaan rijden met een volledig roterende achtervleugel. De Britse regerend constructeurskampioen testte al eerder met deze vleugel, en ze durven het nieuwe wapen nu op de auto's van Lando Norris en Oscar Piastri te schroeven.

De actieve aerodynamica keerde dit jaar terug in de Formule 1, en de teams hebben veel ontwikkelingsvrijheid gekregen van de FIA. Dat resulteerde in veel verschillende designs, en het team van Ferrari zorgde voor veel verbazing door tijdens de testweek in Bahrein op de baan te verschijnen met een vleugel waarbij het bovenste element volledig roteert. Het onderdeel kreeg al snel de naam macarenavleugel, en Red Bull kwam al snel met een eigen variant. In Italië zal ook Racing Bulls met een eigen macarenavleugel gaan rijden.

'We blijven ons onvermoeid doorontwikkelen'

McLaren testte voor de zomerstop ook met zo'n vleugel, en ze hebben nu aangekondigd dat deze definitief op de auto zal zitten in Monza. In de preview laten ze echter weten dat ze hun vleugel zullen omschrijven als H-Wing: "Zoals het hele seizoen al te zien is, blijft McLaren zich onvermoeid doorontwikkelen met de ambitie om de auto voor 2026 op een breder scala aan circuits beter te laten presteren. Als onderdeel van deze ambitie neemt het team een aantal kleine aerodynamische updates mee naar Monza."

Ze wijzen trots naar de nieuwe vleugel: "Daarnaast zijn we van plan om eerder goedgekeurde onderdelen in te zetten die specifiek zijn ontworpen voor zo'n snel, uniek circuit, én introduceren we de H-Wing. Dit onderdeel debuteerde tijdens de vrije training in Hongarije."

Waarom kiest McLaren voor een andere naam?

McLaren kiest voor een andere naam voor de vleugel, en daar hebben ze een duidelijke reden voor: "De naam van de H-Wing is een knipoog naar onze F-duct uit 2010. Die dankte destijds zijn naam aan de 'F' die in ons logo dat precies naast de luchtinlaat te zien was. In diezelfde geest is de H-Wing vernoemd naar de 'H' in de merknaam van Etihad Airways op de achtervleugel, als onderdeel van de samenwerking met de luchtvaartmaatschappij."