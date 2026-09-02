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McLaren kondigt komst van belangrijke update aan

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McLaren kondigt komst van belangrijke update aan

Ook het team van McLaren zal op het circuit van Monza gaan rijden met een volledig roterende achtervleugel. De Britse regerend constructeurskampioen testte al eerder met deze vleugel, en ze durven het nieuwe wapen nu op de auto's van Lando Norris en Oscar Piastri te schroeven.

De actieve aerodynamica keerde dit jaar terug in de Formule 1, en de teams hebben veel ontwikkelingsvrijheid gekregen van de FIA. Dat resulteerde in veel verschillende designs, en het team van Ferrari zorgde voor veel verbazing door tijdens de testweek in Bahrein op de baan te verschijnen met een vleugel waarbij het bovenste element volledig roteert. Het onderdeel kreeg al snel de naam macarenavleugel, en Red Bull kwam al snel met een eigen variant. In Italië zal ook Racing Bulls met een eigen macarenavleugel gaan rijden.

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'We blijven ons onvermoeid doorontwikkelen'

McLaren testte voor de zomerstop ook met zo'n vleugel, en ze hebben nu aangekondigd dat deze definitief op de auto zal zitten in Monza. In de preview laten ze echter weten dat ze hun vleugel zullen omschrijven als H-Wing: "Zoals het hele seizoen al te zien is, blijft McLaren zich onvermoeid doorontwikkelen met de ambitie om de auto voor 2026 op een breder scala aan circuits beter te laten presteren. Als onderdeel van deze ambitie neemt het team een aantal kleine aerodynamische updates mee naar Monza."

Ze wijzen trots naar de nieuwe vleugel: "Daarnaast zijn we van plan om eerder goedgekeurde onderdelen in te zetten die specifiek zijn ontworpen voor zo'n snel, uniek circuit, én introduceren we de H-Wing. Dit onderdeel debuteerde tijdens de vrije training in Hongarije."

Waarom kiest McLaren voor een andere naam?

McLaren kiest voor een andere naam voor de vleugel, en daar hebben ze een duidelijke reden voor: "De naam van de H-Wing is een knipoog naar onze F-duct uit 2010. Die dankte destijds zijn naam aan de 'F' die in ons logo dat precies naast de luchtinlaat te zien was. In diezelfde geest is de H-Wing vernoemd naar de 'H' in de merknaam van Etihad Airways op de achtervleugel, als onderdeel van de samenwerking met de luchtvaartmaatschappij." 

shakedown

Posts: 1.973

Wat een gekonkel over de naamgeving van een vleugel...

  • 2
  • 2 sep 2026 - 10:07
F1 Nieuws McLaren GP Italië 2026

Reacties (3)

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  • shakedown

    Posts: 1.973

    Wat een gekonkel over de naamgeving van een vleugel...

    • + 2
    • 2 sep 2026 - 10:07
    • f(1)orum

      Posts: 10.362

      Yep, ze 'draaien' er niet omheen

      • + 0
      • 2 sep 2026 - 10:17
  • bvonk2

    Posts: 286

    Lekker belangrijk hoe het heet, als het maar werkt. En dat doen de updates bij McLaren gelukkig meestal wel. Zou mooi zijn als ze de huidige vorm kunnen behouden en wat inlopen op Ferrari en Mercedes.

    • + 0
    • 2 sep 2026 - 12:34

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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