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Vasseur: "Ferrari had Hamilton niet onder controle"

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Vasseur: "Ferrari had Hamilton niet onder controle"

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur heeft eerlijk toegegeven dat ze de impact van de komst van Lewis Hamilton hebben onderschat. De Britse zevenvoudig wereldkampioen stapte vorig jaar over naar Ferrari, en het eerste seizoen verliep zeer stroef. Volgens Vasseur had Ferrari Hamilton niet onder controle, en was het andersom hetzelfde liedje.

Hamilton maakte vorig jaar de transfer van de eeuw in de Formule 1 door na elf jaar Mercedes te verlaten, en over te stappen naar Ferrari. De verwachtingen waren hooggespannen, maar de zevenvoudig wereldkampioen kon niet schitteren. Sterker nog, het werd op sommige momenten zelfs gênant. Hamilton stond geen enkele keer op het podium, en men vroeg zich af of hij het heilige vuur nog wel in zich had. Dit jaar komt hij veel beter voor de dag, en wist hij te winnen in Barcelona.

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'Dat hadden we onderschat'

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur geeft eerlijk toe dat ze te makkelijk met de transfer om gingen. In een interview met La Gazzetta dello Sport legt hij dat uit: "Het was een heel lastig seizoen, voor het team en voor hem. We hebben de impact van zo'n radicale verandering die hij voor zich had zeker onderschat. Lewis moest dat zien te managen tijdens een best complex jaar voor het team."

Vasseur stelt dat het een enorme uitdaging was: "Ik denk niet dat hij ons onder controle had, en wij hadden ook de controle niet over Lewis, dus de samenwerking moest aan beide kanten worden verbeterd. En dat is precies wat er is gebeurd."

'Dat was soms pijnlijk'

Toen Hamilton bij Ferrari kwam, was het volgens Vasseur een soort sprong in het diepe: "Toen hij bij het team kwam, kende hij Loïc Serra en mij, dat was het. Hij moest de 1500 andere mensen die bij ons werken leren kennen, hij moest nieuwe software bestuderen, hij moest nieuwe methodes onder de knie krijgen en daarna begon hij aan te geven wat er volgens hem anders kon of worden verbeterd. Het proces was lang en soms pijnlijk, maar we geloofden dat het het waard was, en we zien nu de resultaten."

De stand van zaken

Aankomend weekend staat Ferrari's thuisrace op het circuit van Monza op het programma. Hamilton staat momenteel op de derde plaats in de strijd om het wereldkampioenschap. Hij heeft 183 punten bij elkaar gereden, en staat op gelijke hoogte met nummer twee George Russell.

919

Posts: 4.450

Dat is echt dom, had iedereen aan kunnen zien komen, bij Mercedes kreeg hij alle ruimte van de wereld en werd met fluwelen handschoentjes bediend. Als je dit dan niet aan ziet komen dan lig je echt te slapen.

  • 2
  • 2 sep 2026 - 11:58
F1 Nieuws Lewis Hamilton Frédéric Vasseur Ferrari GP Italië 2026

Reacties (6)

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  • shakedown

    Posts: 1.974

    Hamilton heb je nooit onder controle. Daarvoor is het een veel te grote persoonlijkheid.

    • + 1
    • 2 sep 2026 - 11:46
  • 919

    Posts: 4.450

    Dat is echt dom, had iedereen aan kunnen zien komen, bij Mercedes kreeg hij alle ruimte van de wereld en werd met fluwelen handschoentjes bediend. Als je dit dan niet aan ziet komen dan lig je echt te slapen.

    • + 2
    • 2 sep 2026 - 11:58
    • Bongol

      Posts: 4

      Wat een poepen praat en de auto bestuurd zich zelf ook richting de finishlijn en Verstappen is natuuuuuuulijk de echte rijder toch.

      • + 0
      • 2 sep 2026 - 13:50
    • 919

      Posts: 4.450

      Wellicht proberen even vanalles en nog wat er buiten te laten? Vasseur geeft hier letterlijk toe dat er niet aan enige verwachtings management gedaan is, daarmee blijkt Ferrari wederom een hobbyclub te zijn want ook Ferrari en Vasseur hebben met dezelfde ogen die wij hebben kunnen zien hoe Hamilton binnen mercedess zijn eigen koningrijk mocht voeren. Daar heeft Verstappen niets mee te maken, en als je hetgeen ik schreef als poepenpraat beoordeeld, dan ben je zienderblind geweest voor wat Vasseur zelf hier benoemd heeft, want ze hebben er geen kloot aan gedaan om Hamilton te managen zodat hij in het stramien van Ferrari past.

      • + 0
      • 2 sep 2026 - 14:36
  • Bongol

    Posts: 4

    Heeft niks met controle te maken. De man is een 7 voeding wereldkampioen en je kan zo iemand nooit onder controle houden of krijgen, anders word je nooit kampioen dan ook nog 8 voeding kampioen en zoals je ook ziet, enige manier om zo een persoonlijkheid te stoppen is de race te manupileren om hem op die manier te stoppen

    • + 0
    • 2 sep 2026 - 13:46
    • Aajd Flupke

      Posts: 277

      Je gebruikt zo'n rare spelling, dat ik vermoed dat je nickname ook eigenlijk met een M had moeten beginnen ipv een B

      • + 2
      • 2 sep 2026 - 14:04

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Ferrari
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3
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4
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5
Alpine F1
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6
Racing Bulls
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Verenigde Staten van Amerika
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Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.716
  • Podiums 137
  • Grand Prix 244
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Ferrari
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