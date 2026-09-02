Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur heeft eerlijk toegegeven dat ze de impact van de komst van Lewis Hamilton hebben onderschat. De Britse zevenvoudig wereldkampioen stapte vorig jaar over naar Ferrari, en het eerste seizoen verliep zeer stroef. Volgens Vasseur had Ferrari Hamilton niet onder controle, en was het andersom hetzelfde liedje.

Hamilton maakte vorig jaar de transfer van de eeuw in de Formule 1 door na elf jaar Mercedes te verlaten, en over te stappen naar Ferrari. De verwachtingen waren hooggespannen, maar de zevenvoudig wereldkampioen kon niet schitteren. Sterker nog, het werd op sommige momenten zelfs gênant. Hamilton stond geen enkele keer op het podium, en men vroeg zich af of hij het heilige vuur nog wel in zich had. Dit jaar komt hij veel beter voor de dag, en wist hij te winnen in Barcelona.

'Dat hadden we onderschat'

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur geeft eerlijk toe dat ze te makkelijk met de transfer om gingen. In een interview met La Gazzetta dello Sport legt hij dat uit: "Het was een heel lastig seizoen, voor het team en voor hem. We hebben de impact van zo'n radicale verandering die hij voor zich had zeker onderschat. Lewis moest dat zien te managen tijdens een best complex jaar voor het team."

Vasseur stelt dat het een enorme uitdaging was: "Ik denk niet dat hij ons onder controle had, en wij hadden ook de controle niet over Lewis, dus de samenwerking moest aan beide kanten worden verbeterd. En dat is precies wat er is gebeurd."

'Dat was soms pijnlijk'

Toen Hamilton bij Ferrari kwam, was het volgens Vasseur een soort sprong in het diepe: "Toen hij bij het team kwam, kende hij Loïc Serra en mij, dat was het. Hij moest de 1500 andere mensen die bij ons werken leren kennen, hij moest nieuwe software bestuderen, hij moest nieuwe methodes onder de knie krijgen en daarna begon hij aan te geven wat er volgens hem anders kon of worden verbeterd. Het proces was lang en soms pijnlijk, maar we geloofden dat het het waard was, en we zien nu de resultaten."

De stand van zaken

Aankomend weekend staat Ferrari's thuisrace op het circuit van Monza op het programma. Hamilton staat momenteel op de derde plaats in de strijd om het wereldkampioenschap. Hij heeft 183 punten bij elkaar gereden, en staat op gelijke hoogte met nummer twee George Russell.