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Ferrari-icoon lyrisch over Antonelli: "Hij kan ons betoveren"

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Ferrari-icoon lyrisch over Antonelli: "Hij kan ons betoveren"

Andrea Kimi Antonelli kent tot nu toe een uitstekend seizoen. De jonge Italiaan heeft in de eerste seizoenshelft een grote voorsprong opgebouwd in het wereldkampioenschap en staat daardoor volop in de belangstelling. Komend weekend staat zijn thuisrace op het programma en voormalig Ferrari-president Luca di Montezemolo is erg lovend over de twintigjarige Italiaan.

Monza staat traditioneel volledig in het teken van Ferrari, maar de Tifosi hebben dit jaar ook een coureur uit eigen land om voor te juichen. Antonelli staat na twaalf races bovenaan het wereldkampioenschap met 242 punten. Het verschil met de nummers twee, George Russell en Lewis Hamilton, bedraagt momenteel 59 punten. 

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Di Montezemolo geniet van Antonelli

De Italiaanse oud-Ferrari-president geniet van de prestaties van Antonelli, al blijft zijn hart vanzelfsprekend bij de Scuderia liggen. Tegenover de Italiaanse F1-journalist Leo Turrini vertelt Di Montezemolo dat hij ook hoopt op een sterk resultaat van de twee Ferrari-coureurs. "Eens een Ferrari-fan, altijd een Ferrari-fan," zei Di Montezemolo. "Je kunt je hart niet beheersen. Ik hoop op een prestatie van Hamilton of Leclerc."

Antonelli heeft dit jaar veel kenners en fans versteld doen staan met zijn prestaties. Zijn teamgenoot Russell werd voorafgaand aan het seizoen gezien als de grote favoriet voor de wereldtitel, maar het is juist de jongste van de twee die de eerste seizoenshelft naar zijn hand heeft gezet. Zo won hij vijf van de eerste zes races. Ook Di Montezemolo kan daardoor niet om de kwaliteiten van de Mercedes-coureur heen, ondanks dat hij een van de grootste concurrenten van Ferrari is. "Daarnaast kan ik mijn enorme sympathie voor Antonelli niet verbergen. Ik weet dat hij door de motorwissel achteraan zal starten, maar deze man is zo goed dat hij ons zou kunnen betoveren."

Antonelli vs. Ferrari

De leider in het wereldkampioenschap krijgt tijdens zijn thuisrace te maken met een geduchte concurrent in Ferrari. Lewis Hamilton en Charles Leclerc hebben Mercedes naarmate het seizoen vorderde steeds vaker onder druk weten te zetten. Vooral Hamilton heeft zich regelmatig vooraan gemeld en staat momenteel gedeeld tweede in het kampioenschap.

Hoewel Antonelli door zijn motorwissel vanaf de achterste regionen moet beginnen, blijft hij een belangrijke kandidaat om veel punten te scoren. Ferrari zal voor eigen publiek willen toeslaan, terwijl Antonelli juist zijn voorsprong in het kampioenschap verder wil vergroten. De verwachtingen rondom de jonge Italiaan zijn dan ook hooggespannen.

F1 Nieuws Andrea Kimi Antonelli Ferrari Mercedes GP Italië 2026

Reacties (3)

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  • Pietje Bell

    Posts: 36.521

    Ferrari-icoon lyrisch over Antonelli: "Hij kan ons betoveren"


    Hij schijnt ook ene Rose Nakash, telg van de beroemde Nakesh family, ( drie broers
    van oa. Jordache Enterprises) te hebben betoverd.
    Hij heeft samen met haar en haar familie zijn verjaardag in Portofino gevierd waar ze
    allemaal in hetzelfde hotel verbleven.
    Lekker genieten van alle roem en mooie jongedames op zijn leeftijd.

    • + 0
    • 2 sep 2026 - 12:45
  • Bongol

    Posts: 4

    Overdreven gelul

    • + 0
    • 2 sep 2026 - 13:51

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
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Bahrein
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China
Shanghai International Circuit
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Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
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26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

IT Andrea Kimi Antonelli 12
  • Team Mercedes
  • Punten 392
  • Podiums 13
  • Grand Prix 36
  • Land Italië
  • Geb. datum 25 aug 2006 (20)
  • Geb. plaats Bologna, Italië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Ferrari
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