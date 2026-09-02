Andrea Kimi Antonelli kent tot nu toe een uitstekend seizoen. De jonge Italiaan heeft in de eerste seizoenshelft een grote voorsprong opgebouwd in het wereldkampioenschap en staat daardoor volop in de belangstelling. Komend weekend staat zijn thuisrace op het programma en voormalig Ferrari-president Luca di Montezemolo is erg lovend over de twintigjarige Italiaan.

Monza staat traditioneel volledig in het teken van Ferrari, maar de Tifosi hebben dit jaar ook een coureur uit eigen land om voor te juichen. Antonelli staat na twaalf races bovenaan het wereldkampioenschap met 242 punten. Het verschil met de nummers twee, George Russell en Lewis Hamilton, bedraagt momenteel 59 punten.

Di Montezemolo geniet van Antonelli

De Italiaanse oud-Ferrari-president geniet van de prestaties van Antonelli, al blijft zijn hart vanzelfsprekend bij de Scuderia liggen. Tegenover de Italiaanse F1-journalist Leo Turrini vertelt Di Montezemolo dat hij ook hoopt op een sterk resultaat van de twee Ferrari-coureurs. "Eens een Ferrari-fan, altijd een Ferrari-fan," zei Di Montezemolo. "Je kunt je hart niet beheersen. Ik hoop op een prestatie van Hamilton of Leclerc."

Antonelli heeft dit jaar veel kenners en fans versteld doen staan met zijn prestaties. Zijn teamgenoot Russell werd voorafgaand aan het seizoen gezien als de grote favoriet voor de wereldtitel, maar het is juist de jongste van de twee die de eerste seizoenshelft naar zijn hand heeft gezet. Zo won hij vijf van de eerste zes races. Ook Di Montezemolo kan daardoor niet om de kwaliteiten van de Mercedes-coureur heen, ondanks dat hij een van de grootste concurrenten van Ferrari is. "Daarnaast kan ik mijn enorme sympathie voor Antonelli niet verbergen. Ik weet dat hij door de motorwissel achteraan zal starten, maar deze man is zo goed dat hij ons zou kunnen betoveren."

Antonelli vs. Ferrari

De leider in het wereldkampioenschap krijgt tijdens zijn thuisrace te maken met een geduchte concurrent in Ferrari. Lewis Hamilton en Charles Leclerc hebben Mercedes naarmate het seizoen vorderde steeds vaker onder druk weten te zetten. Vooral Hamilton heeft zich regelmatig vooraan gemeld en staat momenteel gedeeld tweede in het kampioenschap.

Hoewel Antonelli door zijn motorwissel vanaf de achterste regionen moet beginnen, blijft hij een belangrijke kandidaat om veel punten te scoren. Ferrari zal voor eigen publiek willen toeslaan, terwijl Antonelli juist zijn voorsprong in het kampioenschap verder wil vergroten. De verwachtingen rondom de jonge Italiaan zijn dan ook hooggespannen.