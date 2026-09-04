Het team van Red Bull Racing heeft ervoor gekozen een aantal kleine updates door te voeren voor het raceweekend in Monza. Ze zullen vandaag op de baan verschijnen met een aantal veranderingen die vooral gericht zijn op de speciale vereisten van het Italiaanse circuit. Ze zijn zeker niet de enige renstal die dit doen.

Het circuit van Monza staat bekend onder de veelzeggende naam 'Temple of Speed' en het is dan ook een baan waar de teams hun auto's op aanpassen. Vrijwel alle teams voeren dit weekend dan ook updates door, zo blijkt uit de documenten van de FIA. Alleen bij het team van Audi kiezen ze ervoor om niets aan te passen, terwijl andere teams juist ingrijpende veranderingen doorvoeren.

Wat heeft Red Bull gedaan?

Bij Red Bull voeren ze volgens de FIA-documenten vier updates door aan de RB22. Ze hebben bij het gedeelte rondom de achterwielophanging en het bodywork rondom het achterwiel een aantal veranderingen doorgevoerd. Dit is met het oog op de betrouwbaarheid gedaan, om ervoor te zorgen dat hier geen problemen ontstaan. Daarnaast hebben ze ook de bib edge bij de vloer aangepast om voor een betere lokale load te zorgen die voor meer aerodynamische stabiliteit moet zorgen.

Red Bull heeft daarnaast ook een tweetal aanpassingen doorgevoerd met het oog op het circuit van Monza. Om ervoor te zorgen dat er geen problemen met de Power Unit ontstaan op dit circuit, is de uitlaat deels aangepast. Ook aan de voorvleugel heeft Red Bull een verandering doorgevoerd speciaal voor dit circuit.

Speciale achtervleugels

Zoals verwacht heeft het team van McLaren een nieuwe achtervleugel meegenomen naar Monza. Ze hebben hun eigen interpretatie van de macarenavleugel ontwikkeld, al heet het onderdeel bij hen H-Wing. Ook het team van Racing Bulls heeft een nieuwe achtervleugel meegenomen naar Monza. De zusterrenstal van Red Bull testte vorige week tijdens een filmdag op Imola ook met een eigen macarenavleugel, en die schroeven ze nu op de auto. In het FIA-document blijven ze mysterieus, en stellen ze dat het om een nieuw Straight Mode-systeem gaat.