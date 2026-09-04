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Red Bull introduceert nieuwe updates in Monza

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Red Bull introduceert nieuwe updates in Monza

Het team van Red Bull Racing heeft ervoor gekozen een aantal kleine updates door te voeren voor het raceweekend in Monza. Ze zullen vandaag op de baan verschijnen met een aantal veranderingen die vooral gericht zijn op de speciale vereisten van het Italiaanse circuit. Ze zijn zeker niet de enige renstal die dit doen.

Het circuit van Monza staat bekend onder de veelzeggende naam 'Temple of Speed' en het is dan ook een baan waar de teams hun auto's op aanpassen. Vrijwel alle teams voeren dit weekend dan ook updates door, zo blijkt uit de documenten van de FIA. Alleen bij het team van Audi kiezen ze ervoor om niets aan te passen, terwijl andere teams juist ingrijpende veranderingen doorvoeren.

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Wat heeft Red Bull gedaan?

Bij Red Bull voeren ze volgens de FIA-documenten vier updates door aan de RB22. Ze hebben bij het gedeelte rondom de achterwielophanging en het bodywork rondom het achterwiel een aantal veranderingen doorgevoerd. Dit is met het oog op de betrouwbaarheid gedaan, om ervoor te zorgen dat hier geen problemen ontstaan. Daarnaast hebben ze ook de bib edge bij de vloer aangepast om voor een betere lokale load te zorgen die voor meer aerodynamische stabiliteit moet zorgen.

Red Bull heeft daarnaast ook een tweetal aanpassingen doorgevoerd met het oog op het circuit van Monza. Om ervoor te zorgen dat er geen problemen met de Power Unit ontstaan op dit circuit, is de uitlaat deels aangepast. Ook aan de voorvleugel heeft Red Bull een verandering doorgevoerd speciaal voor dit circuit.

Speciale achtervleugels

Zoals verwacht heeft het team van McLaren een nieuwe achtervleugel meegenomen naar Monza. Ze hebben hun eigen interpretatie van de macarenavleugel ontwikkeld, al heet het onderdeel bij hen H-Wing. Ook het team van Racing Bulls heeft een nieuwe achtervleugel meegenomen naar Monza. De zusterrenstal van Red Bull testte vorige week tijdens een filmdag op Imola ook met een eigen macarenavleugel, en die schroeven ze nu op de auto. In het FIA-document blijven ze mysterieus, en stellen ze dat het om een nieuw Straight Mode-systeem gaat.

f(1)orum

Posts: 10.374

"Red Bull introduceert nieuwe updates in Monza"
Nou ja, het zijn in ieder geval geen oude updates.

  • 1
  • 4 sep 2026 - 11:01
F1 Nieuws Red Bull Racing GP Italië 2026

Reacties (6)

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  • f(1)orum

    Posts: 10.374

    "Red Bull introduceert nieuwe updates in Monza"
    Nou ja, het zijn in ieder geval geen oude updates.

    • + 1
    • 4 sep 2026 - 11:01
    • AUDI_F1

      Posts: 4.040

      Dat doet Audi, die nemen hun Highspeed pakket mee en laten het Monaco pakket thuis.

      • + 0
      • 4 sep 2026 - 12:24
  • gridiron

    Posts: 3.735

    En McLaren kennen staat hun H-vleugel enkel tijdens de vrije training op hun auto om te testen en gaan ze daarna pas evalueren of ze hem echt gaan gebruiken

    • + 0
    • 4 sep 2026 - 12:10
    • Need5Speed

      Posts: 4.423

      Suffe naam trouwens, H-wing. Dat had de MacLarena wing moeten zijn.

      • + 0
      • 4 sep 2026 - 13:22
  • hupholland

    Posts: 10.198

    een fitte Max?

    • + 0
    • 4 sep 2026 - 12:12

IT Grand Prix van Italië

Lokale tijd 

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    12:30 - 13:30

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Vrije training 2

    16:00 - 17:00

    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

    Snelste ronde

    15:00 - 15:00

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ITGrand Prix van Italië

Lokale tijd 

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  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    12:30 - 13:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    16:00 - 17:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    15:00 - 15:00

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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