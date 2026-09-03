Max Verstappen verwacht een zeer pijnlijk raceweekend op het circuit van Monza. De Italiaanse omloop geldt als een echt hogesnelheidscircuit, en met de huidige auto's vormt dat een probleem. Verstappen heeft zich hierbij neergelegd, maar echt blij is hij er vanzelfsprekend niet mee.

Het iconische en historische circuit van Monza geldt als een populair circuit waar de coureurs hoge snelheden kunnen behalen en normaal gesproken nauwelijks op de rem hoeven te gaan. Met de huidige regels vormen dit soort circuits echter een uitdaging, omdat de coureurs energie moeten besparen. De leeglopende batterijen zorgen ervoor dat de coureurs veel topsnelheid verliezen, en dat het fenomeen superclipping zijn intrede maakt.

Heeft Verstappen er zin in?

Verstappen klinkt niet heel positief als hij in Monza naar zijn verwachtingen wordt gevraagd: "Echt pijnlijk. Het is enorm energie-inefficiënt. Maar ik wil er aan de andere kant ook niet te negatief over doen. Het is wat het is. Ik heb me er mentaal bij neergelegd en me gewoon voorbereid op een weekend dat iets anders uitpakt."

Zuchtend herhaalt hij wat hij dit jaar al eerder heeft gezegd: "Je kunt gewoon niet vol pushen. We moeten simpelweg voorzichtig zijn met het gaspedaal, laten we het zo maar noemen."

'Het gebeurt ook op normale circuits'

De FIA grijpt na dit jaar wel in met aanpassingen, net zoals ze dat eerder dit jaar ook deden. Het heeft weinig nut, zo legt Verstappen uit: "Het gebeurt ook op normale circuits, waar aanpassingen worden gedaan om het beter te maken. Maar dat betekent niet dat het is opgelost. Het is nog lang niet opgelost. Iedereen doet daarin gewoon zijn uiterste best, de FIA, de Formule 1, om te proberen zo goed mogelijk met de situatie om te gaan."

Hoe gaat het met Red Bull?

Ook van Red Bull verwacht Verstappen dit weekend niet veel: "Op de inefficiënte circuits waren we tot nu toe simpelweg niet geweldig met ons energieverbruik. Ik verwacht hier dus geen wonderen, het gaat nog steeds heel lastig worden. De teams om ons heen nemen op dit moment updates mee, dus die maken stappen voorwaarts."

"Aangezien we er daarvoor al achter lagen, verwacht ik niet dat dat nu ineens verandert. We proberen simpelweg meer te leren over de auto en over de zaken die we volgend jaar anders willen zien."