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Verstappen verwacht hels weekend: "Heel pijnlijk"

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Verstappen verwacht hels weekend: "Heel pijnlijk"

Max Verstappen verwacht een zeer pijnlijk raceweekend op het circuit van Monza. De Italiaanse omloop geldt als een echt hogesnelheidscircuit, en met de huidige auto's vormt dat een probleem. Verstappen heeft zich hierbij neergelegd, maar echt blij is hij er vanzelfsprekend niet mee.

Het iconische en historische circuit van Monza geldt als een populair circuit waar de coureurs hoge snelheden kunnen behalen en normaal gesproken nauwelijks op de rem hoeven te gaan. Met de huidige regels vormen dit soort circuits echter een uitdaging, omdat de coureurs energie moeten besparen. De leeglopende batterijen zorgen ervoor dat de coureurs veel topsnelheid verliezen, en dat het fenomeen superclipping zijn intrede maakt.

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Heeft Verstappen er zin in?

Verstappen klinkt niet heel positief als hij in Monza naar zijn verwachtingen wordt gevraagd: "Echt pijnlijk. Het is enorm energie-inefficiënt. Maar ik wil er aan de andere kant ook niet te negatief over doen. Het is wat het is. Ik heb me er mentaal bij neergelegd en me gewoon voorbereid op een weekend dat iets anders uitpakt."

Zuchtend herhaalt hij wat hij dit jaar al eerder heeft gezegd: "Je kunt gewoon niet vol pushen. We moeten simpelweg voorzichtig zijn met het gaspedaal, laten we het zo maar noemen."

'Het gebeurt ook op normale circuits'

De FIA grijpt na dit jaar wel in met aanpassingen, net zoals ze dat eerder dit jaar ook deden. Het heeft weinig nut, zo legt Verstappen uit: "Het gebeurt ook op normale circuits, waar aanpassingen worden gedaan om het beter te maken. Maar dat betekent niet dat het is opgelost. Het is nog lang niet opgelost. Iedereen doet daarin gewoon zijn uiterste best, de FIA, de Formule 1, om te proberen zo goed mogelijk met de situatie om te gaan."

Hoe gaat het met Red Bull?

Ook van Red Bull verwacht Verstappen dit weekend niet veel: "Op de inefficiënte circuits waren we tot nu toe simpelweg niet geweldig met ons energieverbruik. Ik verwacht hier dus geen wonderen, het gaat nog steeds heel lastig worden. De teams om ons heen nemen op dit moment updates mee, dus die maken stappen voorwaarts."

"Aangezien we er daarvoor al achter lagen, verwacht ik niet dat dat nu ineens verandert. We proberen simpelweg meer te leren over de auto en over de zaken die we volgend jaar anders willen zien."

NicoS

Posts: 21.176

Ja zeker wel, ik ben fan van de sport…..
Dat is voor sommigen moeilijk voor te stellen, maar dat is hun bekrompen gedachte…..;)

  • 8
  • 3 sep 2026 - 18:12
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Italië 2026

Reacties (15)

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  • Flexwing

    Posts: 547

    Wordt echt een drama

    • + 2
    • 3 sep 2026 - 17:27
    • RonHymer

      Posts: 336

      Ja en dat was het ook al.

      • + 1
      • 3 sep 2026 - 18:24
  • f(1)orum

    Posts: 10.371

    Verstappen verwacht hels weekend: "Heel pijnlijk"
    Zeker, eenieder wordt getrakteerd op 'accu'te pijn....

    • + 2
    • 3 sep 2026 - 17:31
  • HarryLam

    Posts: 5.714

    Kan zomaar dat ze zelfs nog achter Alpine komen te zitten.

    • + 0
    • 3 sep 2026 - 17:36
  • NicoS

    Posts: 21.176

    Alles wat ze verzonnen hebben rond deze motor regels is misschien wel de grootste flop ooit in de geschiedenis van de F1…..
    Het ergste is dat degene die dit verzonnen hebben hun baan gewoon mogen houden….., en daar dik voor betaald krijgen.

    • + 2
    • 3 sep 2026 - 17:45
    • F1 bekijker

      Posts: 519

      Had je niet gezegd als het om Mercedes ging.

      • + 1
      • 3 sep 2026 - 18:05
    • NicoS

      Posts: 21.176

      Ja zeker wel, ik ben fan van de sport…..
      Dat is voor sommigen moeilijk voor te stellen, maar dat is hun bekrompen gedachte…..;)

      • + 8
      • 3 sep 2026 - 18:12
    • NicoS

      Posts: 21.176

      En Mercedes heeft net als elk team last van superclipping en een lege accu, het is gewoon triest….

      • + 5
      • 3 sep 2026 - 18:14
    • RonHymer

      Posts: 336

      En op een ferme 2e plek de sprint weekenden.

      • + 1
      • 3 sep 2026 - 18:25
    • Snork

      Posts: 23.023

      Boeien, dat superclipping. De pitspoezen zijn pleite. Dat is pas erg.

      • + 3
      • 3 sep 2026 - 20:51
  • Erwinnaar

    Posts: 5.839

    Een 1 stopper maximaal voor allen en uitrijden en zo snel mogelijk vergeten dit jaar.

    De f2 en f3 zullen leuker zijn om te kijken.

    • + 1
    • 3 sep 2026 - 18:15
  • schwantz34

    Posts: 42.761

    Als iemand me 30 jaar geleden had verteld dat er ooit een tijd zou komen dat F1 auto's fors snelheid zouden minderen op een recht stuk met nog 400 meter te geen naar de remzone, had ik hem recht in z'n bek uitgelachen, en gezegd dat hij zich toch echt beter per direct vrijwillig zou moeten aanmelden bij het eerste de beste gekkenhuis!

    • + 2
    • 3 sep 2026 - 19:32
    • hupholland

      Posts: 10.197

      dan had je dus een verkeerde diagnose gesteld. Goed dat je dat toe durft te geven. Tijden veranderen, omgekeerd werkt dat ook zo, je kunt je toch niet mee voorstellen dat ze vroeger op die kombaan geracet hebben in Monza?
      Overigens moet dat superclipping wel in perspectief zien, de topsnelheden liggen juist met deze motoren ook hoger. En ik herinner me in 2011 nog dat Vettel de race won maar al heel vroeg in de limiter hing op het rechte stuk. Zn topsnelheid in kwalificatie (met DRS open) was 22 km/u langzamer dan de 'snelste man', maar hij was wel veruit het snelste over een hele ronde.
      En verder nog ter herinnering, Monza levert op droog weer maar zelden spektakel en is ook qua tijd de kortste op van de kalender volgens mij.

      • + 1
      • 3 sep 2026 - 19:51
  • Tony

    Posts: 1.684

    Bekijk het een beetje positief, Max. Als je de tweede ronde haalt, gaat het in ieder geval al beter dan in Zandvoort.

    • + 1
    • 3 sep 2026 - 20:27
  • monzaron

    Posts: 1.153

    ‘’Je kunt gewoon niet vol pushen. We moeten simpelweg voorzichtig zijn met het gaspedaal, laten we het zo maar noemen.’’ Prachtig verwoord waar ‘media-criticasters van Verstappen’ geen woord tegen in kunnen brengen.

    • + 1
    • 3 sep 2026 - 20:59

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Japan
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Bahrein
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Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
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Monaco
Monte Carlo
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Spanje
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Red Bull Ring
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-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
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Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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