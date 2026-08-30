Ferrari trekt alles uit de kast voor de Grand Prix van Italië. De Italiaanse renstal komt tijdens de thuisrace in Monza met een belangrijke motorupgrade, nieuwe aerodynamische onderdelen en circuitspecifieke aanpassingen. Daarmee hoopt Ferrari voor eigen publiek een flinke stap vooruit te zetten.

De nieuwe power unit is mogelijk goed voor een winst van ongeveer 15 pk. Ferrari mag dankzij de ADUO-regels dit seizoen twee motorupgrades doorvoeren, nadat het meer dan vier procent achterstand had op de benchmark. De engineers onder leiding van Enrico Gualtieri hebben na uitgebreide betrouwbaarheidstests besloten om de eerste upgrade direct in Monza te introduceren.

Ferrari komt met flinke motorupgrade in Monza

De nieuwe Ferrari-motor krijgt onder meer een aangepaste verbrandingskamer en turbocharger. De Italianen verwachten daarmee het gat met Mercedes, dat momenteel over het sterkste allroundpakket beschikt, flink te verkleinen. Ook Shell levert een bijdrage, want Ferrari zal gebruikmaken van nieuwe brandstof die door de partner is ontwikkeld.

De 067/7-power unit heeft inmiddels de vereiste betrouwbaarheidstests doorstaan. Ferrari mikt in Monza vooral op extra vermogen op de lange rechte stukken en een aangepaste koppelafgifte. Daarmee moet de elektrische energie efficiënter worden verdeeld en moet de SF-26 beter uit de verf komen op het snelle circuit.

Ook op aerodynamisch vlak komt Ferrari met vernieuwingen. De renstal brengt een efficiëntere versie van de zogenaamde Macarena-achtervleugel mee, terwijl ook de geblazen uitlaat opnieuw wordt bekeken. Afhankelijk van de hoeveelheid luchtweerstand kan Ferrari die configuratie in Monza nog verder aanpassen.

Ferrari krijgt hulp van Mercedes

Ferrari heeft bovendien een opsteker gekregen van Mercedes. Andrea Kimi Antonelli zal in Monza een gridstraf vanaf de achterkant moeten incasseren, nadat Mercedes vanwege eerdere betrouwbaarheidsproblemen zijn volledige power unit moet vervangen. De Italiaan is daardoor al door zijn toegestane motorallocatie heen.

George Russell lijkt voorlopig geen gridstraf te krijgen. Mercedes zou kunnen overwegen om bij de Grand Prix van Azerbeidzjan een nieuwe power unit te plaatsen, aangezien het circuit in Baku vergelijkbare eigenschappen heeft als Monza. Ferrari hoopt ondertussen te profiteren van het nadeel van Antonelli en de achterstand op Mercedes te verkleinen.

Dat is hard nodig voor de Italianen. Ferrari won slechts drie van de laatste negentien edities van de Italiaanse Grand Prix. Bovendien heeft McLaren in de voorbije twee races meer punten verzameld, waardoor Ferrari verder is achteropgeraakt. In het constructeurskampioenschap bedraagt de achterstand op Mercedes inmiddels 87 punten. Een sterk resultaat in Monza is dan ook meer dan welkom.