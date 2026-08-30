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Ferrari gaat ervoor: Motorupgrade voor Hamilton en Leclerc in Monza

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Ferrari gaat ervoor: Motorupgrade voor Hamilton en Leclerc in Monza

Ferrari trekt alles uit de kast voor de Grand Prix van Italië. De Italiaanse renstal komt tijdens de thuisrace in Monza met een belangrijke motorupgrade, nieuwe aerodynamische onderdelen en circuitspecifieke aanpassingen. Daarmee hoopt Ferrari voor eigen publiek een flinke stap vooruit te zetten.

De nieuwe power unit is mogelijk goed voor een winst van ongeveer 15 pk. Ferrari mag dankzij de ADUO-regels dit seizoen twee motorupgrades doorvoeren, nadat het meer dan vier procent achterstand had op de benchmark. De engineers onder leiding van Enrico Gualtieri hebben na uitgebreide betrouwbaarheidstests besloten om de eerste upgrade direct in Monza te introduceren.

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Ferrari komt met flinke motorupgrade in Monza

De nieuwe Ferrari-motor krijgt onder meer een aangepaste verbrandingskamer en turbocharger. De Italianen verwachten daarmee het gat met Mercedes, dat momenteel over het sterkste allroundpakket beschikt, flink te verkleinen. Ook Shell levert een bijdrage, want Ferrari zal gebruikmaken van nieuwe brandstof die door de partner is ontwikkeld.

De 067/7-power unit heeft inmiddels de vereiste betrouwbaarheidstests doorstaan. Ferrari mikt in Monza vooral op extra vermogen op de lange rechte stukken en een aangepaste koppelafgifte. Daarmee moet de elektrische energie efficiënter worden verdeeld en moet de SF-26 beter uit de verf komen op het snelle circuit.

Ook op aerodynamisch vlak komt Ferrari met vernieuwingen. De renstal brengt een efficiëntere versie van de zogenaamde Macarena-achtervleugel mee, terwijl ook de geblazen uitlaat opnieuw wordt bekeken. Afhankelijk van de hoeveelheid luchtweerstand kan Ferrari die configuratie in Monza nog verder aanpassen.

Ferrari krijgt hulp van Mercedes

Ferrari heeft bovendien een opsteker gekregen van Mercedes. Andrea Kimi Antonelli zal in Monza een gridstraf vanaf de achterkant moeten incasseren, nadat Mercedes vanwege eerdere betrouwbaarheidsproblemen zijn volledige power unit moet vervangen. De Italiaan is daardoor al door zijn toegestane motorallocatie heen.

George Russell lijkt voorlopig geen gridstraf te krijgen. Mercedes zou kunnen overwegen om bij de Grand Prix van Azerbeidzjan een nieuwe power unit te plaatsen, aangezien het circuit in Baku vergelijkbare eigenschappen heeft als Monza. Ferrari hoopt ondertussen te profiteren van het nadeel van Antonelli en de achterstand op Mercedes te verkleinen.

Dat is hard nodig voor de Italianen. Ferrari won slechts drie van de laatste negentien edities van de Italiaanse Grand Prix. Bovendien heeft McLaren in de voorbije twee races meer punten verzameld, waardoor Ferrari verder is achteropgeraakt. In het constructeurskampioenschap bedraagt de achterstand op Mercedes inmiddels 87 punten. Een sterk resultaat in Monza is dan ook meer dan welkom.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Charles Leclerc Ferrari

Reacties (2)

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  • Pietje Bell

    Posts: 36.484

    Volgens mij heeft Ferrari in Oostenrijk al een PU met een kleine upgrade geïntroduceerd
    en is dit dus de tweede upgrade.

    En wat Mercedes betreft .... naar verluidt zullen Kimi EN Russell beiden
    een nieuwe geupgrade PU in de wagen krijgen.

    • + 0
    • 30 aug 2026 - 13:57
    • racepace1

      Posts: 944

      verstandig is eerst de betrouwbaarheid op te lossen en dan wellicht opschroeven

      • + 0
      • 30 aug 2026 - 14:21

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
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Williams
11
10
Aston Martin
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.716
  • Podiums 137
  • Grand Prix 244
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Ferrari
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