Lewis Hamilton heeft een opvallende aankoop gedaan, zo deelt hij op sociale media. De zevenvoudig wereldkampioen heeft zijn absolute droomauto aan zijn collectie toegevoegd en heeft zichzelf direct voor een uitdaging gezet. Hamilton heeft een prachtige Ferrari F40 aangeschaft, die naar eigen zeggen dertig jaar lang stond te verstoffen in een garage.

Hamilton maakte vorig jaar de veelbesproken overstap van Mercedes naar Ferrari. Op sportief gebied was het in eerste instantie geen succes, maar Hamilton werd al snel in de armen gesloten door de Tifosi. Dit seizoen loopt alles veel beter, en wist Hamilton in Barcelona zijn eerste Grand Prix in het scharlakenrood te winnen. Op persoonlijk vlak gaat het ook goed met Hamilton, die een jeugddroom in vervulling heeft laten gaan.

'Als kind droomde ik hiervan'

Hamilton deelde gisteravond op sociale media dat hij zijn droomauto heeft aangeschaft: een Ferrari F40. De Brit deelde een rij aan foto's waarop te zien is hoe hij poseert voor de auto, de motor en in een fabriek in Maranello. Hamiltons F40 ziet er namelijk niet fabrieksnieuw uit, maar lijkt eerder jarenlang ergens onder een doek te hebben gestaan.

Dat klopt ook, zo legt een trotse Hamilton uit op sociale media: "Mijn eigen F40. Dit is de auto van mijn dromen voor zo lang ik me kan herinneren. Als kind droomde ik ervan om deze auto te hebben. Toen ik vorig jaar aan de slag ging bij Ferrari, zorgde ik ervoor dat er eentje te zien was op mijn eerste dag in Maranello. Zoveel betekent deze auto voor mij."

Dertig jaar in een garage

Het is een bijzonder exemplaar: "Deze auto's zijn kunstwerken en heel erg zeldzaam, dus toen ik deze vond, onder het stof nadat hij dertig jaar in een garage had gestaan, wist ik dat ik haar thuis moest brengen. Eerst naar Maranello, waar de geweldige engineers en monteurs in de fabriek wekenlang hebben doorgewerkt om haar tot leven te wekken. Ik wil iedereen bedanken die heeft geholpen bij dit project. Het is echt een droom die uitkomt. Ik kan niet wachten om meer met jullie te delen."