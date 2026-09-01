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Hamilton verrast fans met bijzondere aankoop

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Hamilton verrast fans met bijzondere aankoop

Lewis Hamilton heeft een opvallende aankoop gedaan, zo deelt hij op sociale media. De zevenvoudig wereldkampioen heeft zijn absolute droomauto aan zijn collectie toegevoegd en heeft zichzelf direct voor een uitdaging gezet. Hamilton heeft een prachtige Ferrari F40 aangeschaft, die naar eigen zeggen dertig jaar lang stond te verstoffen in een garage.

Hamilton maakte vorig jaar de veelbesproken overstap van Mercedes naar Ferrari. Op sportief gebied was het in eerste instantie geen succes, maar Hamilton werd al snel in de armen gesloten door de Tifosi. Dit seizoen loopt alles veel beter, en wist Hamilton in Barcelona zijn eerste Grand Prix in het scharlakenrood te winnen. Op persoonlijk vlak gaat het ook goed met Hamilton, die een jeugddroom in vervulling heeft laten gaan.

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'Als kind droomde ik hiervan'

Hamilton deelde gisteravond op sociale media dat hij zijn droomauto heeft aangeschaft: een Ferrari F40. De Brit deelde een rij aan foto's waarop te zien is hoe hij poseert voor de auto, de motor en in een fabriek in Maranello. Hamiltons F40 ziet er namelijk niet fabrieksnieuw uit, maar lijkt eerder jarenlang ergens onder een doek te hebben gestaan.

Dat klopt ook, zo legt een trotse Hamilton uit op sociale media: "Mijn eigen F40. Dit is de auto van mijn dromen voor zo lang ik me kan herinneren. Als kind droomde ik ervan om deze auto te hebben. Toen ik vorig jaar aan de slag ging bij Ferrari, zorgde ik ervoor dat er eentje te zien was op mijn eerste dag in Maranello. Zoveel betekent deze auto voor mij."

Dertig jaar in een garage

Het is een bijzonder exemplaar: "Deze auto's zijn kunstwerken en heel erg zeldzaam, dus toen ik deze vond, onder het stof nadat hij dertig jaar in een garage had gestaan, wist ik dat ik haar thuis moest brengen. Eerst naar Maranello, waar de geweldige engineers en monteurs in de fabriek wekenlang hebben doorgewerkt om haar tot leven te wekken. Ik wil iedereen bedanken die heeft geholpen bij dit project. Het is echt een droom die uitkomt. Ik kan niet wachten om meer met jullie te delen."

erik1

Posts: 406

Schitterende auto. De poster hing boven mijn bed tijdens mijn kinderjaren. Dat de F40 'incredibly rare' zou zijn, valt trouwens wel mee. Er zijn meer dan 1000 van gemaakt. Maar hij is zo iconisch, dat het logisch is dat je er tegenwoordig de hoofdprijs voor betaalt.

  • 2
  • 1 sep 2026 - 10:27
F1 Nieuws Lewis Hamilton Ferrari

Reacties (10)

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  • The Wolf

    Posts: 1.458

    'bijzondere aankoop', dacht al nou komt het, Lewis heeft een Ferrari Luce gekocht... Maar gelukkig een F40 op de kop getikt

    • + 0
    • 1 sep 2026 - 09:36
    • markos

      Posts: 1.090

      Gelukkig heeft ie een betere smaak in auto's dan in kleding!

      • + 0
      • 1 sep 2026 - 09:43
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 21.046

      Zal wel 'n goedkoop bul zijn geweest.
      Heeft 30 jaar niet gelopen en stof staan vergaren daar in die schuur.
      Tis maar goed dat de monteurs bij Ferrari daar wekenlang aan gewerkt hebben om dat bul weer op de weg te krijgen....die hebben wat bij gebeund natuurlijk.....voor weinig.

      • + 0
      • 1 sep 2026 - 10:01
    • The Wolf

      Posts: 1.458

      Volledige verhaal is dat Lewis gewoon genept is, bleek een ordinaire polyester kitcar te zijn, zag je ook bijna niet, merkte ze pas toen ze 'm op de fabriek aan de gang slingerde en er dat typerende VW Kever geluid uit kwam

      • + 1
      • 1 sep 2026 - 10:13
    • Patrace

      Posts: 6.903

      @Wolf: een F40 met een boxermotor? Dat zou wat zijn, inderdaad.

      • + 0
      • 1 sep 2026 - 10:42
  • erik1

    Posts: 406

    Schitterende auto. De poster hing boven mijn bed tijdens mijn kinderjaren. Dat de F40 'incredibly rare' zou zijn, valt trouwens wel mee. Er zijn meer dan 1000 van gemaakt. Maar hij is zo iconisch, dat het logisch is dat je er tegenwoordig de hoofdprijs voor betaalt.

    • + 2
    • 1 sep 2026 - 10:27
    • beerkuh

      Posts: 3.826

      note* er zijn er 1311 van gemaakt, de onofficiele telling tm heden is dat er 823 nog van over zijn, althans die bekend zijn. inmiddels is het een collector item en wordt slechts sporadisch gezien! het zou theoretisch heel goed mogelijk zijn dat er meer zijn als de 823 maar die zijn dan weggezet en niet bekend of gerigistreerd

      • + 0
      • 1 sep 2026 - 11:18
    • Rimmer

      Posts: 13.464

      Zeker!
      Maar een F40 kunnen kopen die decennia stil heeft gestaan en hem daarna in Maranello helemaal terug in die bijna nieuwstaat kunnen brengen is een jongens dromen. Ik zou daar elke dag met een kop koffie in de hand toe zitten kijken hoe ze met de auto bezig zijn.
      Daarna is het dan eindelijk zo ver. Ik wacht tot het donker is en dan start de rit van Maranello terug naar Monaco. Helemaal alleen. De motor bromt en gromt, de snelweg is rustig en zacht verlicht. Jan Hammer met the extended Miami Vice theme staat aan en dan blazen. Blazen blazen blazen haha. All the way back to Monaco. Fuck yeah. Ik ben jaloers op je Lewis haha
      #living life

      • + 0
      • 1 sep 2026 - 11:26
  • TheStijg

    Posts: 4.053

    Ik ben aangenaam verrast dat deze impulsaankoop niet BIZAR is… ;-)

    • + 1
    • 1 sep 2026 - 10:56

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Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.716
  • Podiums 137
  • Grand Prix 244
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Ferrari
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