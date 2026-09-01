Volgens Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur is het niet mogelijk om alle eisen van Lewis Hamilton in te willigen. De zevenvoudig wereldkampioen is veeleisend, maar dat is volgens Vasseur geen probleem. De Franse teambaas begrijpt dat Hamilton en zijn teamgenoot Charles Leclerc veel van het team willen zien.

Hamilton is bezig met zijn tweede seizoen in dienst van Ferrari, en hij lijkt zich veel beter te voelen dan in zijn eerste jaar. De Brit won in Barcelona en staat momenteel gedeeld tweede in de strijd om het wereldkampioenschap. Het is echter geen geheim dat Hamilton graag wil zien dat er dingen anders gaan, iets wat vorig jaar al duidelijk werd. Ferrari probeert Hamilton zich zo goed mogelijk op zijn plek te laten voelen, maar dat is niet altijd mogelijk.

Waarom luisteren ze niet altijd?

Ferrari-teambaas Vasseur kent Hamilton goed, en weet dan ook wat zijn coureur wil zien. In een interview met Autosport wordt Vasseur gevraagd naar de eisen van Hamilton: "Ja, maar we hebben niet alles gedaan wat hij heeft gevraagd! Maar suggesties zijn altijd welkom. Dat geldt voor Lewis, en dat geldt voor Charles. Dat geldt voor elke coureur. Bij elke sessie komen ze weer met een lijst aan dingen die ze graag zouden willen verbeteren."

Vasseur luistert graag naar zijn coureurs, maar hij stelt ook dat ze niet alles kunnen doorvoeren: "Sommige punten van deze lijst zijn niet mogelijk, omdat je dit niet voor het team kan doen. Ze begrijpen ook heel snel dat dit vanuit het teamperspectief geen zin heeft, kijkend naar de budgetcap of wat dan ook."

'Soms begrijp je het daardoor'

Hij neemt het zo ook niets kwalijk: "Soms hebben ze geen volledig beeld van de situatie, maar het is in ieder geval goed voor mij om te begrijpen waar zij het gevoel hebben dat er zwaktes zitten."

De feedback van Hamilton is dan ook niet nutteloos: "Soms begrijp je dankzij hun input iets, omdat je je concentreerde op de visie van het team, en je begrijpt dat het voor de coureurs toch iets anders aanvoelt."