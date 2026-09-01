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Ferrari wil niet aan alle eisen van Hamilton voldoen

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Ferrari wil niet aan alle eisen van Hamilton voldoen

Volgens Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur is het niet mogelijk om alle eisen van Lewis Hamilton in te willigen. De zevenvoudig wereldkampioen is veeleisend, maar dat is volgens Vasseur geen probleem. De Franse teambaas begrijpt dat Hamilton en zijn teamgenoot Charles Leclerc veel van het team willen zien.

Hamilton is bezig met zijn tweede seizoen in dienst van Ferrari, en hij lijkt zich veel beter te voelen dan in zijn eerste jaar. De Brit won in Barcelona en staat momenteel gedeeld tweede in de strijd om het wereldkampioenschap. Het is echter geen geheim dat Hamilton graag wil zien dat er dingen anders gaan, iets wat vorig jaar al duidelijk werd. Ferrari probeert Hamilton zich zo goed mogelijk op zijn plek te laten voelen, maar dat is niet altijd mogelijk.

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Waarom luisteren ze niet altijd?

Ferrari-teambaas Vasseur kent Hamilton goed, en weet dan ook wat zijn coureur wil zien. In een interview met Autosport wordt Vasseur gevraagd naar de eisen van Hamilton: "Ja, maar we hebben niet alles gedaan wat hij heeft gevraagd! Maar suggesties zijn altijd welkom. Dat geldt voor Lewis, en dat geldt voor Charles. Dat geldt voor elke coureur. Bij elke sessie komen ze weer met een lijst aan dingen die ze graag zouden willen verbeteren."

Vasseur luistert graag naar zijn coureurs, maar hij stelt ook dat ze niet alles kunnen doorvoeren: "Sommige punten van deze lijst zijn niet mogelijk, omdat je dit niet voor het team kan doen. Ze begrijpen ook heel snel dat dit vanuit het teamperspectief geen zin heeft, kijkend naar de budgetcap of wat dan ook."

'Soms begrijp je het daardoor'

Hij neemt het zo ook niets kwalijk: "Soms hebben ze geen volledig beeld van de situatie, maar het is in ieder geval goed voor mij om te begrijpen waar zij het gevoel hebben dat er zwaktes zitten."

De feedback van Hamilton is dan ook niet nutteloos: "Soms begrijp je dankzij hun input iets, omdat je je concentreerde op de visie van het team, en je begrijpt dat het voor de coureurs toch iets anders aanvoelt."

F1 Nieuws Lewis Hamilton Frédéric Vasseur Ferrari

Reacties (1)

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  • gridiron

    Posts: 3.725

    De eis om enkel nog vegetarische maaltijden te serveren tijdens de race is afgeblazen omdat ze bang waren dat de technici zijn auto gingen op de barbecue gooien (met lewis er nog in)

    • + 0
    • 1 sep 2026 - 12:12

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Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
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8
Audi
16
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Williams
11
10
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-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
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Japan
Circuit Suzuka
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Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.716
  • Podiums 137
  • Grand Prix 244
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Ferrari
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