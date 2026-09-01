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Antonelli floreert in Formule 1: "Ben nu mentaal sterker"

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Antonelli floreert in Formule 1: "Ben nu mentaal sterker"

Andrea Kimi Antonelli beleeft momenteel een droomseizoen in de Formule 1. De Italiaan staat na zijn eerste overwinningen in de koningsklasse bovenaan het WK en heeft met nog tien raceweekenden te gaan een voorsprong van 59 punten op teamgenoot George Russell. De 20-jarige Mercedes-coureur lijkt bovendien steeds beter om te kunnen gaan met de druk die bij zijn nieuwe status komt kijken.

Antonelli won dit seizoen al zes Grands Prix en werd daarmee de meest succesvolle tiener in de geschiedenis van de Formule 1. Alleen Max Verstappen wist als tiener vaker te winnen. De Italiaan pakte in China zijn eerste pole en overwinning, waarna hij een indrukwekkende reeks van vijf zeges op rij neerzette. Ook in Monaco was Antonelli oppermachtig.

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Antonelli maakt enorme ontwikkeling door

Waar Antonelli vorig jaar nog regelmatig worstelde met de druk en het niveau van de Formule 1, lijkt hij dit seizoen een compleet andere coureur. Na een moeilijke periode in 2025 wist hij veel te leren van zijn fouten. "Ervaring speelt een enorme rol. Natuurlijk moet ik nog veel ervaring opdoen, maar juist de moeilijke momenten van vorig jaar waren belangrijk voor mijn ontwikkeling. Ze hebben me emotioneel en mentaal sterker gemaakt", vertelt Antonelli.

Ook buiten de baan lijkt de Mercedes-coureur een stuk volwassener. Tijdens de zomerstop trok hij zich met familie en vrienden terug op een boot in Sardinië, al bleef de Formule 1 niet volledig buiten beeld. "We hebben tijdens het eten nog wel eens een race gekeken en over Formule 1 gepraat. Maar op een fijne manier, vooral om te beseffen wat we al hebben bereikt. Je moet daar natuurlijk van genieten, maar je mag er ook niet in blijven hangen. Het werk is nog niet gedaan."

Antonelli krijgt bovendien steeds meer aandacht van fans. De Italiaan geniet van zijn groeiende populariteit en probeert daar zo ontspannen mogelijk mee om te gaan. "Ik probeer hier zoveel mogelijk van te genieten. Je kunt helaas niet iedereen tevreden houden, maar ik vind de fans heel bijzonder. Zij zijn een enorm belangrijk onderdeel van onze sport en maken alles alleen maar mooier. De steun die ik krijg, is dan ook geweldig."

"In de auto ben ik een ander persoon"

De sleutel tot zijn huidige succes lijkt volgens Antonelli vooral te liggen in het vinden van de juiste balans. Hij probeert tijdens een raceweekend niet constant met prestaties bezig te zijn. "Ik wil zoveel mogelijk genieten van een raceweekend. De intensiteit blijft hoog, maar als ik uit de auto stap, probeer ik mijn hoofd niet meteen bij de volgende dag te hebben. Op donderdag maak ik bijvoorbeeld graag tijd voor de monteurs. Dan praten we een halfuur over allerlei onzin en maken we plezier. Dat helpt mij om mijn hoofd rustig te houden. Zodra ik in de auto stap, ben ik vervolgens een compleet ander persoon."

Die ontspannen aanpak kreeg Antonelli ook mee van verschillende topsporters, onder wie tennislegende Roger Federer. De boodschap die hij van hen kreeg, probeert hij nu zelf toe te passen. "Het belangrijkste is dat je jezelf blijft en ook probeert te genieten. Als je ontspannen rijdt, voel je de auto beter en komt de snelheid veel makkelijker. Wanneer je gespannen bent en alleen maar achter prestaties aanjaagt, wordt het juist moeilijker. Zelfs in slechte momenten probeer ik daarom altijd iets positiefs te vinden waar ik van kan leren."

Na zijn zes overwinningen en vier andere podiumplaatsen kan Antonelli met vertrouwen richting zijn thuisrace in Monza. Vorig jaar liep zijn Grand Prix van Italië nog uit op een teleurstelling, maar dat is volgens de Italiaan geen reden om met extra spanning terug te keren. "Ik kijk er enorm naar uit. Het wordt een geweldige sfeer en het zal heel anders zijn dan vorig jaar. Ik ga er met een andere houding en een andere mindset naartoe. Ik denk dat ik veel meer van het weekend kan genieten en kijk er echt naar uit om weer in Monza te rijden."

The Wolf

Posts: 1.458

Wat is dat toch met Sardinië, tijdens de vakantie zit het volledige F1 circus daar als Sardiniëtjes in 'n blikkie

  • 1
  • 1 sep 2026 - 08:31
F1 Nieuws Formule 1 F1 Andrea Kimi Antonelli Mercedes

Reacties (5)

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  • The Wolf

    Posts: 1.456

    Wat is dat toch met Sardinië, tijdens de vakantie zit het volledige F1 circus daar als Sardiniëtjes in 'n blikkie

    • + 1
    • 1 sep 2026 - 08:31
    • Sander

      Posts: 1.949

      Denk dat Benidorm net wat te druk is voor ze.

      • + 0
      • 1 sep 2026 - 08:45
    • The Wolf

      Posts: 1.456

      Vreemde mensen dat Formule 1 volk, denk dat er een snaar bij je los moet zitten om daar te werken. Voor de rest van de wereld geldt dat de laatste personen die je op je vakantie wilt tegenkomen wel je collega's zijn.

      • + 0
      • 1 sep 2026 - 08:52
    • LEPPIE

      Posts: 148

      Zijn net mensen......ze kunnen niet met elkaar , maar ook niet zonder elkaar

      • + 0
      • 1 sep 2026 - 09:12
    • f(1)orum

      Posts: 10.360

      Ik denk dat, net als de sardientjes, de F1 coureurs goed in de olie zitten?

      • + 0
      • 1 sep 2026 - 09:13

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

IT Andrea Kimi Antonelli 12
  • Team Mercedes
  • Punten 392
  • Podiums 13
  • Grand Prix 36
  • Land Italië
  • Geb. datum 25 aug 2006 (20)
  • Geb. plaats Bologna, Italië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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