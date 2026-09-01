Andrea Kimi Antonelli beleeft momenteel een droomseizoen in de Formule 1. De Italiaan staat na zijn eerste overwinningen in de koningsklasse bovenaan het WK en heeft met nog tien raceweekenden te gaan een voorsprong van 59 punten op teamgenoot George Russell. De 20-jarige Mercedes-coureur lijkt bovendien steeds beter om te kunnen gaan met de druk die bij zijn nieuwe status komt kijken.

Antonelli won dit seizoen al zes Grands Prix en werd daarmee de meest succesvolle tiener in de geschiedenis van de Formule 1. Alleen Max Verstappen wist als tiener vaker te winnen. De Italiaan pakte in China zijn eerste pole en overwinning, waarna hij een indrukwekkende reeks van vijf zeges op rij neerzette. Ook in Monaco was Antonelli oppermachtig.

Antonelli maakt enorme ontwikkeling door

Waar Antonelli vorig jaar nog regelmatig worstelde met de druk en het niveau van de Formule 1, lijkt hij dit seizoen een compleet andere coureur. Na een moeilijke periode in 2025 wist hij veel te leren van zijn fouten. "Ervaring speelt een enorme rol. Natuurlijk moet ik nog veel ervaring opdoen, maar juist de moeilijke momenten van vorig jaar waren belangrijk voor mijn ontwikkeling. Ze hebben me emotioneel en mentaal sterker gemaakt", vertelt Antonelli.

Ook buiten de baan lijkt de Mercedes-coureur een stuk volwassener. Tijdens de zomerstop trok hij zich met familie en vrienden terug op een boot in Sardinië, al bleef de Formule 1 niet volledig buiten beeld. "We hebben tijdens het eten nog wel eens een race gekeken en over Formule 1 gepraat. Maar op een fijne manier, vooral om te beseffen wat we al hebben bereikt. Je moet daar natuurlijk van genieten, maar je mag er ook niet in blijven hangen. Het werk is nog niet gedaan."

Antonelli krijgt bovendien steeds meer aandacht van fans. De Italiaan geniet van zijn groeiende populariteit en probeert daar zo ontspannen mogelijk mee om te gaan. "Ik probeer hier zoveel mogelijk van te genieten. Je kunt helaas niet iedereen tevreden houden, maar ik vind de fans heel bijzonder. Zij zijn een enorm belangrijk onderdeel van onze sport en maken alles alleen maar mooier. De steun die ik krijg, is dan ook geweldig."

"In de auto ben ik een ander persoon"

De sleutel tot zijn huidige succes lijkt volgens Antonelli vooral te liggen in het vinden van de juiste balans. Hij probeert tijdens een raceweekend niet constant met prestaties bezig te zijn. "Ik wil zoveel mogelijk genieten van een raceweekend. De intensiteit blijft hoog, maar als ik uit de auto stap, probeer ik mijn hoofd niet meteen bij de volgende dag te hebben. Op donderdag maak ik bijvoorbeeld graag tijd voor de monteurs. Dan praten we een halfuur over allerlei onzin en maken we plezier. Dat helpt mij om mijn hoofd rustig te houden. Zodra ik in de auto stap, ben ik vervolgens een compleet ander persoon."

Die ontspannen aanpak kreeg Antonelli ook mee van verschillende topsporters, onder wie tennislegende Roger Federer. De boodschap die hij van hen kreeg, probeert hij nu zelf toe te passen. "Het belangrijkste is dat je jezelf blijft en ook probeert te genieten. Als je ontspannen rijdt, voel je de auto beter en komt de snelheid veel makkelijker. Wanneer je gespannen bent en alleen maar achter prestaties aanjaagt, wordt het juist moeilijker. Zelfs in slechte momenten probeer ik daarom altijd iets positiefs te vinden waar ik van kan leren."

Na zijn zes overwinningen en vier andere podiumplaatsen kan Antonelli met vertrouwen richting zijn thuisrace in Monza. Vorig jaar liep zijn Grand Prix van Italië nog uit op een teleurstelling, maar dat is volgens de Italiaan geen reden om met extra spanning terug te keren. "Ik kijk er enorm naar uit. Het wordt een geweldige sfeer en het zal heel anders zijn dan vorig jaar. Ik ga er met een andere houding en een andere mindset naartoe. Ik denk dat ik veel meer van het weekend kan genieten en kijk er echt naar uit om weer in Monza te rijden."