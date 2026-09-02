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'Mercedes verrast en voert geen ADUO-update door in Monza'

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'Mercedes verrast en voert geen ADUO-update door in Monza'

Het team van Mercedes lijkt aankomend weekend in Monza géén ADUO-update te introduceren. De Duitse renstal wisselt voor de Italiaanse Grand Prix de krachtbron van WK-leider Andrea Kimi Antonelli, maar ze hebben geen ADUO-token gebruikt. Het is onduidelijk wat de gevolgen zijn voor de rest van het seizoen.

Het is geen geheim dat het team van Mercedes voor aankomend weekend de motor van Antonelli wisselt. Het feit dat dit gebeurt in de thuisrace van de WK-leider, is pijnlijk, maar het biedt Antonelli wel kansen. Met een verse krachtbron kan hij beter aanvallen, en op het circuit van Monza is het inhalen dan ook makkelijker. Men vroeg zich af of Mercedes een flinke verbetering zou doorvoeren aan de nieuwe motor, maar dit lijkt niet het geval te zijn.

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'Mercedes voert geen update door'

Volgens het doorgaans goed ingevoerde Italiaanse medium AutoRacer heeft Mercedes ervoor gekozen om geen ADUO-token te gebruiken. Het Duitse team lijkt zich volledig te richten op de betrouwbaarheid, waar ze in de eerste seizoenshelft nog de nodige problemen mee hadden. Het is een zeer belangrijke keuze, ook omdat er weinig ruimte voor grote updates zou zijn met het oog op de budgetcap.

Volgens AutoRacer heeft Mercedes eerder dit jaar flink geïnvesteerd in de auto en in de ADUO-update die ze doorvoerden in Oostenrijk. Het feit dat Mercedes vroeg in het seizoen oppermachtig was in de Formule 1, zou dus ook komen door het feit dat ze toen veel meer geld hadden geïnvesteerd dan de concurrentie.

Red Bull nog altijd de beste

Mercedes mag nog een aantal ADUO-updates doorvoeren, en dat kan een voordeel zijn. De FIA maakte recent bekend dat Red Bull Powertrains volgens de ADUO-regels nog steeds de beste verbrandingsmotor heeft. Dit zorgt ervoor dat de concurrentie tokens krijgt om verbeteringen door te voeren, en dat geldt dus ook voor Mercedes. Of dit echt gaat gebeuren, is de vraag. Bij Mercedes zullen ze er in ieder geval alles aan doen om de wereldtitel binnen te slepen.

hupholland

Posts: 10.196

ADUO staat voor AeroDynamische Update Oostenrijk

  • 2
  • 2 sep 2026 - 12:05
F1 Nieuws Mercedes GP Italië 2026

Reacties (10)

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  • skibeest

    Posts: 2.153

    Waarom zouden ze zandzakje eruit en hij doet het weer alweer beter dan de rest

    • + 0
    • 2 sep 2026 - 08:37
  • Pietje Bell

    Posts: 36.518

    [i]"Volgens AutoRacer heeft Mercedes eerder dit jaar flink geïnvesteerd in de auto
    en in de ADUO-update die ze doorvoerden in Oostenrijk."[i]


    Mercedes bracht in Oostenrijk aerodynamische updates aan de auto (zoals
    aanpassingen aan de voorvleugel en vloer), maar dit had helemaal niets
    met de ADUO regeling te maken.

    • + 1
    • 2 sep 2026 - 08:46
    • Pietje Bell

      Posts: 36.518

      "Volgens AutoRacer heeft Mercedes eerder dit jaar flink geïnvesteerd in de auto
      en in de ADUO-update die ze doorvoerden in Oostenrijk."

      • + 0
      • 2 sep 2026 - 08:47
    • Need5Speed

      Posts: 4.409

      "Volgens het deze keer flink misperende Italiaanse medium AutoRacer ..."

      • + 0
      • 2 sep 2026 - 09:21
    • hupholland

      Posts: 10.196

      ADUO staat voor AeroDynamische Update Oostenrijk

      • + 2
      • 2 sep 2026 - 12:05
  • Flexwing

    Posts: 545

    Elektrische gedeelte is belangrijker dan de motor.
    Niet best dit.

    • + 0
    • 2 sep 2026 - 10:17
  • Damon Hill

    Posts: 19.957

    Houdt Mercedes nou bewust dingen achter de hand om later dit jaar met een absurde mokerslag aan te komen, of staan ze er echt slechter voor dan we denken?

    • + 1
    • 2 sep 2026 - 10:45
    • gridiron

      Posts: 3.727

      Misschien wel, anderzijds als de mokerslag te zwaar is zijn zij degene die bij de volgende ADUO toewijzing achter het net vissen.

      • + 0
      • 2 sep 2026 - 12:07
    • schwantz34

      Posts: 42.749

      Die sluwe Wolff zorgt nu eerst dat de motor een stuk betrouwbaarder gaat worden, want dat is gezien de nu al vele uitvalbeurten ook gewoon de hoogste prioriteit. En zodra de concurrentie weer iets dichterbij is gekomen tovert hij deze uitgestelde ADOU update alsnog wel uit uit zijn mouw om beide titels veilig te stellen.

      • + 0
      • 2 sep 2026 - 12:59
    • NicoS

      Posts: 21.172

      Een grote concurrent profiteert natuurlijk ook, of juist nu niet…..
      Dus of dat veel zin heeft….?

      • + 1
      • 2 sep 2026 - 13:39

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
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Bahrein
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Australië
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13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
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Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
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26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Groot Brittannië
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België
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-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
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Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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