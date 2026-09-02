Het team van Mercedes lijkt aankomend weekend in Monza géén ADUO-update te introduceren. De Duitse renstal wisselt voor de Italiaanse Grand Prix de krachtbron van WK-leider Andrea Kimi Antonelli, maar ze hebben geen ADUO-token gebruikt. Het is onduidelijk wat de gevolgen zijn voor de rest van het seizoen.

Het is geen geheim dat het team van Mercedes voor aankomend weekend de motor van Antonelli wisselt. Het feit dat dit gebeurt in de thuisrace van de WK-leider, is pijnlijk, maar het biedt Antonelli wel kansen. Met een verse krachtbron kan hij beter aanvallen, en op het circuit van Monza is het inhalen dan ook makkelijker. Men vroeg zich af of Mercedes een flinke verbetering zou doorvoeren aan de nieuwe motor, maar dit lijkt niet het geval te zijn.

'Mercedes voert geen update door'

Volgens het doorgaans goed ingevoerde Italiaanse medium AutoRacer heeft Mercedes ervoor gekozen om geen ADUO-token te gebruiken. Het Duitse team lijkt zich volledig te richten op de betrouwbaarheid, waar ze in de eerste seizoenshelft nog de nodige problemen mee hadden. Het is een zeer belangrijke keuze, ook omdat er weinig ruimte voor grote updates zou zijn met het oog op de budgetcap.

Volgens AutoRacer heeft Mercedes eerder dit jaar flink geïnvesteerd in de auto en in de ADUO-update die ze doorvoerden in Oostenrijk. Het feit dat Mercedes vroeg in het seizoen oppermachtig was in de Formule 1, zou dus ook komen door het feit dat ze toen veel meer geld hadden geïnvesteerd dan de concurrentie.

Red Bull nog altijd de beste

Mercedes mag nog een aantal ADUO-updates doorvoeren, en dat kan een voordeel zijn. De FIA maakte recent bekend dat Red Bull Powertrains volgens de ADUO-regels nog steeds de beste verbrandingsmotor heeft. Dit zorgt ervoor dat de concurrentie tokens krijgt om verbeteringen door te voeren, en dat geldt dus ook voor Mercedes. Of dit echt gaat gebeuren, is de vraag. Bij Mercedes zullen ze er in ieder geval alles aan doen om de wereldtitel binnen te slepen.