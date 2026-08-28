user icon
icon

Lawson ontvangt lof na Red Bull-rentree: "Daarom kreeg hij de kans"

<< Naar nieuwsoverzicht
Lawson ontvangt lof na Red Bull-rentree: "Daarom kreeg hij de kans"

Liam Lawson heeft veel lof gekregen voor zijn invalbeurt bij Red Bull Racing in Zandvoort. Hoewel hij in 2025 al na twee races werd gedegradeerd naar het zusterteam Racing Bulls, wist hij zich afgelopen weekend sterk staande te houden naast Max Verstappen en zelfs punten binnen te halen voor het team. Voormalig Red Bull-coureur David Coulthard is erg lovend over de Nieuw-Zeelander. 

Voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner koos eind 2024 ervoor om Lawson bij Red Bull te plaatsen als vervanger van Sergio Pérez, in plaats van de meer ervaren Yuki Tsunoda of een coureur van buitenaf. De samenwerking tussen Lawson en de Oostenrijkse renstal eindigde echter niet in het succes waarop vooraf was gehoopt. Lawson finishte de eerste twee races buiten de punten en werd vervolgens alsnog vervangen door Tsunoda.

Meer over Red Bull Racing Vliegtuig Verstappen onderweg naar Nederland

Vliegtuig Verstappen onderweg naar Nederland

28 aug
 FIA-stewards openen onderzoek naar Verstappen

FIA-stewards openen onderzoek naar Verstappen

22 aug

Lawson heeft indruk gemaakt

Sommigen hadden Lawson na zijn mislukte avontuus bij Red Bull al afgeschreven als toekomstig topcoureur, maar na de Grand Prix van Nederland heeft hij opnieuw indruk gemaakt. In de nieuwste aflevering van de podcast Up To Speed spreekt Coulthard zijn lof en respect uit voor Lawson. "Liam heeft het fantastisch gedaan; ik vind wat hij in de kwalificatie heeft laten zien echt indrukwekkend", aldus Coulthard.

Lawson heeft dit seizoen al elf races namens Racing Bulls gereden en daarin 43 punten verzameld. Daarmee heeft hij zijn groei ten opzichte van vorig jaar laten zien. De races bij Racing Bulls hebben hem geholpen, zo ziet ook Coulthard. "Het feit dat Red Bull en Racing Bulls dezelfde motor hadden, heeft waarschijnlijk enorm geholpen bij die overgang, maar ik denk dat de volwassenheid van de prestaties er echt uit sprong en ons eraan herinnerde waarom hij de kans kreeg om in de Formule 1 te rijden."

Belofte van Lawson

De Nieuw-Zeelander maakte in 2023 zijn F1-debuut. Hij mocht invallen voor de geblesseerde Daniel Ricciardo en eindigde eenmaal in de punten. Ook in 2024 mocht hij invallen voor Ricciardo en reed hij de laatste zes races van het seizoen. Hij werd vervolgens beloond met een zitje bij Red Bull, maar wist dat vertrouwen niet om te zetten in sterke prestaties. "Als we kritisch willen zijn, moeten we toegeven dat er momenten zijn geweest waarop hij de belofte die hem hierheen bracht niet helemaal heeft waargemaakt, maar wat hij afgelopen weekend liet zien, herinnerde ons eraan dat hij een kwaliteitscoureur is die zijn plek daar verdient", zo benadrukt Coulthard.

F1 Nieuws David Coulthard Liam Lawson Red Bull Racing GP Nederland 2026

Reacties (3)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 67.502

    De genoemde podcast…

    Did Max Verstappen just shut all doors for Red Bull’s young drivers? | Up To Speed
    (38,50 minuten)

    urlr.me/RQBxwW

    (herhaalde plaatsing)

    • + 0
    • 28 aug 2026 - 18:43
  • HarryLam

    Posts: 5.698

    Maar ook Tsunoda deed het best ok.

    • + 0
    • 28 aug 2026 - 19:00
    • Patrace

      Posts: 6.896

      Ja, maar die heeft zijn kans wel gehad binnen de Red Bull teams, me dunkt. Yuki heeft in totaal 5 jaar in de F1 gereden en heeft vorig jaar gewoon erg matig gepresteerd. Dus die komt nooit meer voor een vast zitje in aanmerking bij de Red Bull teams.

      • + 0
      • 28 aug 2026 - 20:50

NL Grand Prix van Nederland

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

NLGrand Prix van Nederland

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB David Coulthard -
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 27 maa 1971 (55)
  • Geb. plaats Twynholm, Kirkcudbrightshire, Scotland, UK, Groot Brittannië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 1,82 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar