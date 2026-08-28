Liam Lawson heeft veel lof gekregen voor zijn invalbeurt bij Red Bull Racing in Zandvoort. Hoewel hij in 2025 al na twee races werd gedegradeerd naar het zusterteam Racing Bulls, wist hij zich afgelopen weekend sterk staande te houden naast Max Verstappen en zelfs punten binnen te halen voor het team. Voormalig Red Bull-coureur David Coulthard is erg lovend over de Nieuw-Zeelander.

Voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner koos eind 2024 ervoor om Lawson bij Red Bull te plaatsen als vervanger van Sergio Pérez, in plaats van de meer ervaren Yuki Tsunoda of een coureur van buitenaf. De samenwerking tussen Lawson en de Oostenrijkse renstal eindigde echter niet in het succes waarop vooraf was gehoopt. Lawson finishte de eerste twee races buiten de punten en werd vervolgens alsnog vervangen door Tsunoda.

Lawson heeft indruk gemaakt

Sommigen hadden Lawson na zijn mislukte avontuus bij Red Bull al afgeschreven als toekomstig topcoureur, maar na de Grand Prix van Nederland heeft hij opnieuw indruk gemaakt. In de nieuwste aflevering van de podcast Up To Speed spreekt Coulthard zijn lof en respect uit voor Lawson. "Liam heeft het fantastisch gedaan; ik vind wat hij in de kwalificatie heeft laten zien echt indrukwekkend", aldus Coulthard.

Lawson heeft dit seizoen al elf races namens Racing Bulls gereden en daarin 43 punten verzameld. Daarmee heeft hij zijn groei ten opzichte van vorig jaar laten zien. De races bij Racing Bulls hebben hem geholpen, zo ziet ook Coulthard. "Het feit dat Red Bull en Racing Bulls dezelfde motor hadden, heeft waarschijnlijk enorm geholpen bij die overgang, maar ik denk dat de volwassenheid van de prestaties er echt uit sprong en ons eraan herinnerde waarom hij de kans kreeg om in de Formule 1 te rijden."

Belofte van Lawson

De Nieuw-Zeelander maakte in 2023 zijn F1-debuut. Hij mocht invallen voor de geblesseerde Daniel Ricciardo en eindigde eenmaal in de punten. Ook in 2024 mocht hij invallen voor Ricciardo en reed hij de laatste zes races van het seizoen. Hij werd vervolgens beloond met een zitje bij Red Bull, maar wist dat vertrouwen niet om te zetten in sterke prestaties. "Als we kritisch willen zijn, moeten we toegeven dat er momenten zijn geweest waarop hij de belofte die hem hierheen bracht niet helemaal heeft waargemaakt, maar wat hij afgelopen weekend liet zien, herinnerde ons eraan dat hij een kwaliteitscoureur is die zijn plek daar verdient", zo benadrukt Coulthard.