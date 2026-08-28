Het is nog steeds onduidelijk of Isack Hadjar in Monza weer in actie kan komen voor Red Bull. De geblesseerde Fransman werd in Zandvoort vervangen door Liam Lawson, en de kans is aanwezig dat hij ook in Monza weer moet rijden. Mogelijk moet Red Bull een risico nemen, en moeten ze daarna toestemming aan de FIA vragen om de line-up te wijzigen.

Vlak voor het einde van de zomerstop werd duidelijk dat Hadjar tijdens een bokstraining een blessure had opgelopen aan zijn pols. Hierdoor kon hij niet in actie komen tijdens de Dutch Grand Prix in Zandvoort, al was hij wel aanwezig op het circuit. Hij werd vervangen door Liam Lawson, die op zijn beurt bij Racing Bulls werd vervangen door Yuki Tsunoda. Lawson liet een goede indruk achter, en wist punten te scoren. Toch weet hij ook dat Red Bull het liefst Hadjar weer wil inzetten.

Wat zijn de scenario's?

Of Hadjar weer kan rijden in Monza, is een week voor de start van het raceweekend nog onduidelijk. Volgens de New Zealand Herald is er nog geen zekerheid over de inzetbaarheid van Hadjar. Red Bull zou hem zo lang mogelijk de tijd willen geven om te herstellen, en het is duidelijk dat ze geen risico's willen nemen. Een langslepende polsblessure kan immers later nog gevolgen hebben, zoals vorig jaar duidelijk werd met Lance Stroll.

Volgens de New Zealand Herald liet één bron binnen Red Bull zelfs weten dat er een soort worst case scenario in werking kan treden in Monza. Mocht Hadjar daar na de eerste vrije training concluderen dat hij nog te veel last heeft van zijn pols, dan kan er weer worden gewisseld met Lawson. Mocht dit scenario werkelijkheid worden, dan moeten ze eerst toestemming vragen aan de FIA.

Extra meters voor Lawson

Vooralsnog bestaat er dus veel onduidelijkheid over de situatie van Hadjar. De Fransman was wel aanwezig op het circuit van Zandvoort, maar sprak daar niet met de media. Hij kwam afgelopen weekend ook niet in actie tijdens een bandentest op het circuit van Mugello. Red Bull liet tijdens de tweedaagse test Lawson en reservecoureur Ayumu Iwasa rijden. Lawson kwam op donderdag ook in actie tijdens een filmdag van Racing Bulls op het circuit van Imola.