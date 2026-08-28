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'Red Bull heeft FIA nodig bij nieuwe invalbeurt Lawson'

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'Red Bull heeft FIA nodig bij nieuwe invalbeurt Lawson'

Het is nog steeds onduidelijk of Isack Hadjar in Monza weer in actie kan komen voor Red Bull. De geblesseerde Fransman werd in Zandvoort vervangen door Liam Lawson, en de kans is aanwezig dat hij ook in Monza weer moet rijden. Mogelijk moet Red Bull een risico nemen, en moeten ze daarna toestemming aan de FIA vragen om de line-up te wijzigen.

Vlak voor het einde van de zomerstop werd duidelijk dat Hadjar tijdens een bokstraining een blessure had opgelopen aan zijn pols. Hierdoor kon hij niet in actie komen tijdens de Dutch Grand Prix in Zandvoort, al was hij wel aanwezig op het circuit. Hij werd vervangen door Liam Lawson, die op zijn beurt bij Racing Bulls werd vervangen door Yuki Tsunoda. Lawson liet een goede indruk achter, en wist punten te scoren. Toch weet hij ook dat Red Bull het liefst Hadjar weer wil inzetten.

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Wat zijn de scenario's?

Of Hadjar weer kan rijden in Monza, is een week voor de start van het raceweekend nog onduidelijk. Volgens de New Zealand Herald is er nog geen zekerheid over de inzetbaarheid van Hadjar. Red Bull zou hem zo lang mogelijk de tijd willen geven om te herstellen, en het is duidelijk dat ze geen risico's willen nemen. Een langslepende polsblessure kan immers later nog gevolgen hebben, zoals vorig jaar duidelijk werd met Lance Stroll.

Volgens de New Zealand Herald liet één bron binnen Red Bull zelfs weten dat er een soort worst case scenario in werking kan treden in Monza. Mocht Hadjar daar na de eerste vrije training concluderen dat hij nog te veel last heeft van zijn pols, dan kan er weer worden gewisseld met Lawson. Mocht dit scenario werkelijkheid worden, dan moeten ze eerst toestemming vragen aan de FIA.

Extra meters voor Lawson

Vooralsnog bestaat er dus veel onduidelijkheid over de situatie van Hadjar. De Fransman was wel aanwezig op het circuit van Zandvoort, maar sprak daar niet met de media. Hij kwam afgelopen weekend ook niet in actie tijdens een bandentest op het circuit van Mugello. Red Bull liet tijdens de tweedaagse test Lawson en reservecoureur Ayumu Iwasa rijden. Lawson kwam op donderdag ook in actie tijdens een filmdag van Racing Bulls op het circuit van Imola.

azzey

Posts: 411

Dat valt tegelijkertijd in de praktijk wel mee. Vrijwel alle teams hebben reservecoureurs die af en toe een vrije training rijden. En daarbij delen sommige teams ook dezelfde reservecoureur zodat ie naar verhouding ook meer VT's rijden dan andere reserve coureurs en daarmee meer (actuele ervaring... [Lees verder]

  • 8
  • 28 aug 2026 - 13:38
F1 Nieuws Liam Lawson Isack Hadjar Red Bull Racing Racing Bulls GP Italië 2026

Reacties (4)

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  • bvonk2

    Posts: 283

    Dit laat duidelijk zien dat Red Bull zeker wel voordelen heeft met een zuster team. Andere teams kunnen niet zomaar mensen van het ene team bij het andere zetten.

    • + 0
    • 28 aug 2026 - 12:57
    • azzey

      Posts: 411

      Dat valt tegelijkertijd in de praktijk wel mee. Vrijwel alle teams hebben reservecoureurs die af en toe een vrije training rijden. En daarbij delen sommige teams ook dezelfde reservecoureur zodat ie naar verhouding ook meer VT's rijden dan andere reserve coureurs en daarmee meer (actuele ervaring) opdoen.
      Dit seizoen en vorig seizoen is dat met Paul Aron (Alpine & Audi) het geval, met Bearman in '24 (Ferrari & Haas) en met De Vries in 2022 (Aston Martin, Mercedes en Williams)).
      En heel soms hebben teams ook afspraken met andere teams om hun coureurs in te kunnen zetten als backup. Zie bijvoorbeeld de invalbeurt van RUS (Williams) die inviel voor HAM (Mercedes) toen ie COVID-positief getest was. Dus in die zin is de situatie tussen RBR en VCARB niet heel uniek.

      • + 8
      • 28 aug 2026 - 13:38
    • Aajd Flupke

      Posts: 269

      Dit laat duidelijk zien dat je er niet zo goed over hebt nagedacht 😝

      • + 4
      • 28 aug 2026 - 13:43
    • bvonk2

      Posts: 283

      Blijft lekker denk wat jullie willen, niet alleen coureurs worden gewisseld. Een coureur met race ervaring in in f1 is beter dan gemiddelde reserve coureur die dat niet heeft.

      • + 0
      • 28 aug 2026 - 14:50

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
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8
Audi
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Williams
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

NZ Liam Lawson 30
  • Land Nieuw-Zeeland
  • Geb. datum 11 feb 2002 (24)
  • Geb. plaats Hastings, New Zealand, Nieuw-Zeeland
  • Gewicht 69 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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