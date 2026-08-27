Liam Lawson heeft gisteren weer een nieuwe kans gehad van Red Bull Racing. Na zijn invalbeurt op Zandvoort afgelopen weekend, mocht hij gisteren ook in actie komen tijdens een bandentest voor Pirelli op het circuit van Mugello. Vandaag zal hij echter plaatsmaken voor reservecoureur Ayumu Iwasa.

Het team van Red Bull Racing moest in de week voor de race op Zandvoort schakelen, want Isack Hadjar had een polsblessure opgelopen. Lawson werd opgetrommeld, en zijn plekje bij Racing Bulls werd in Zandvoort ingevuld door Yuki Tsunoda. Bij Red Bull willen ze voorzichtig doen met Hadjar, en ze kozen er dan ook voor om Lawson te laten rijden bij een bandentest op het circuit van Mugello in Italië. Op het circuit werd er getest met banden voor volgend jaar.

Wat deed Lawson?

Lawson werkte vooral runs af op de C3-compounds, en werkte in de middaguren langere stints af. In totaal legde de Nieuw-Zeelandse Red Bull-invaller 116 rondjes af, en hij was niet de enige coureur die op de baan te vinden was. Ook McLaren was namelijk aanwezig voor de bandentest, en daar zat Oscar Piastri achter het stuur.

Wie zet Red Bull vandaag in?

Ook vandaag zal er veel Formule 1-actie zijn op het circuit van Mugello, maar Lawson zal hierbij niet in actie komen. Red Bull heeft er namelijk voor gekozen om reservecoureur Ayumu Iwasa in te zetten, terwijl Lando Norris zal gaan rijden voor McLaren. Ook het team van Audi zal vandaag in actie komen tijdens de bandentest, hier neemt Nico Hülkenberg plaats achter het stuur.

Belangrijke dag voor Racing Bulls

Lawsons vaste team Racing Bulls zal vandaag ook in actie komen. Ze zijn aanwezig op het circuit van Imola, waar ze vandaag een filmdag en een TPC-test organiseren. Gisteren werd er opgebouwd in de paddock, en meldde Nikola Tsolov zich op het circuit. Het Bulgaarse Formule 2-talent wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een Racing Bulls-zitje voor volgend jaar, en hij zal vandaag zijn eerste TPC-test afwerken. Of Lawson in actie komt tijdens de filmdag van Racing Bulls, is niet bekend.