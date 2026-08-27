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Red Bull geeft Lawson nieuwe kans tijdens bandentest

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Red Bull geeft Lawson nieuwe kans tijdens bandentest

Liam Lawson heeft gisteren weer een nieuwe kans gehad van Red Bull Racing. Na zijn invalbeurt op Zandvoort afgelopen weekend, mocht hij gisteren ook in actie komen tijdens een bandentest voor Pirelli op het circuit van Mugello. Vandaag zal hij echter plaatsmaken voor reservecoureur Ayumu Iwasa.

Het team van Red Bull Racing moest in de week voor de race op Zandvoort schakelen, want Isack Hadjar had een polsblessure opgelopen. Lawson werd opgetrommeld, en zijn plekje bij Racing Bulls werd in Zandvoort ingevuld door Yuki Tsunoda. Bij Red Bull willen ze voorzichtig doen met Hadjar, en ze kozen er dan ook voor om Lawson te laten rijden bij een bandentest op het circuit van Mugello in Italië. Op het circuit werd er getest met banden voor volgend jaar.

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Wat deed Lawson?

Lawson werkte vooral runs af op de C3-compounds, en werkte in de middaguren langere stints af. In totaal legde de Nieuw-Zeelandse Red Bull-invaller 116 rondjes af, en hij was niet de enige coureur die op de baan te vinden was. Ook McLaren was namelijk aanwezig voor de bandentest, en daar zat Oscar Piastri achter het stuur.

Wie zet Red Bull vandaag in?

Ook vandaag zal er veel Formule 1-actie zijn op het circuit van Mugello, maar Lawson zal hierbij niet in actie komen. Red Bull heeft er namelijk voor gekozen om reservecoureur Ayumu Iwasa in te zetten, terwijl Lando Norris zal gaan rijden voor McLaren. Ook het team van Audi zal vandaag in actie komen tijdens de bandentest, hier neemt Nico Hülkenberg plaats achter het stuur.

Belangrijke dag voor Racing Bulls

Lawsons vaste team Racing Bulls zal vandaag ook in actie komen. Ze zijn aanwezig op het circuit van Imola, waar ze vandaag een filmdag en een TPC-test organiseren. Gisteren werd er opgebouwd in de paddock, en meldde Nikola Tsolov zich op het circuit. Het Bulgaarse Formule 2-talent wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een Racing Bulls-zitje voor volgend jaar, en hij zal vandaag zijn eerste TPC-test afwerken. Of Lawson in actie komt tijdens de filmdag van Racing Bulls, is niet bekend.

Pietje Bell

Posts: 36.443

Hadjar kon niet testen en Max viert weer vakantie.

Terwijl Max op Sardinië verblijft : https://ibb.co/kgN4jqK3

wordt zijn jet vandaag en morgen door iemand anders gebruikt:

https://ibb.co/T5dncHM

En hier Stan Pex aan het woord over het karten met Jos:

urlr.me/vF5tq6

  • 2
  • 27 aug 2026 - 09:40
F1 Nieuws Liam Lawson Pirelli Red Bull Racing

Reacties (5)

Login om te reageren
  • Pietje Bell

    Posts: 36.444

    Hadjar kon niet testen en Max viert weer vakantie.

    Terwijl Max op Sardinië verblijft : ibb.co/kgN4jqK3

    wordt zijn jet vandaag en morgen door iemand anders gebruikt:

    ibb.co/T5dncHM

    En hier Stan Pex aan het woord over het karten met Jos:

    urlr.me/vF5tq6

    • + 2
    • 27 aug 2026 - 09:40
    • Pietje Bell

      Posts: 36.444

      En zoals hierboven al is aangegeven door een Jet Anon is Max's jet idd
      zojuist in Kopenhagen geland. Vermoedelijk met Vermeulen aan boord.
      De insider blijkt iemand te zijn die in de luchtvaart werkt en heeft toegang tot de vlucht schema's van alle vliegtuigen die (gaan) vertrekken en landen.

      • + 0
      • 27 aug 2026 - 13:47
  • TylaHunter

    Posts: 10.884

    Vind t al lang mooi dat Robert Doornbos met al zijn extreme verhalen, statistisch weer de slechtste RB coureur is.

    Niet alleen om de punten en daarmee de discussie ja toen waren er minder punten te verdienen... maar vooral de P12 van Doornbos vs de P7 van Lawson.

    Dat is gewoon objectief een stuk beter.

    • + 1
    • 27 aug 2026 - 11:21
    • snailer

      Posts: 34.624

      Lawson heeft het meer dan goed gedaan. Hij neemt ook aardig de maat van Lindblad, wat ook zo zou moeten, want Lindblad is een rookie. Aanwijzingen dat hij met groei goed genoeg is voor het middenveld.

      Maar ik vond toch ook dat Tsunoda het goed deed. Hij maakte zijn eerste meters in dit type auto, Hij kon het alleen zo goed doen doordat hij waarschijnlijk het afgelopen jaar hard heeft gewerkt. Is mischien toch goed genoeg voor een middenmoot team.

      • + 0
      • 27 aug 2026 - 11:53
    • Larry Perkins

      Posts: 67.471

      Lawson doet het oké en Lindblad zullen ze behouden, de hamvraag is derhalve wat RB volgend seizoen met Nikola Tsolov gaat doen, mocht hij F2-kampioen worden. Een seizoen reserve- en testcoureur, of een jaartje naar de Super Formula in Japan, of een combinatie daarvan?

      • + 1
      • 27 aug 2026 - 12:11

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Test kalender

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

NZ Liam Lawson 30
  • Team Racing Bulls
  • Punten 91
  • Podiums 0
  • Grand Prix 47
  • Land NZ
  • Geb. datum 11 feb 2002 (24)
  • Geb. plaats Hastings, New Zealand, NZ
  • Gewicht 69 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Pirelli
  • Team naam Pirelli
  • Basis Milan, Italië
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