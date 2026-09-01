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Verstappen de koning van Monza: Deze records bezit de Nederlander in Italië

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Verstappen de koning van Monza: Deze records bezit de Nederlander in Italië

Komend weekend wordt na een week zonder race het Formule 1-circus hervat. Dan vindt in alle gelederen de Grand Prix van Italië op het pijlsnelle circuit van Monza plaats. Voor Max Verstappen misschien het ideale moment, aangezien de Nederlander aast op een ommekeer dit F1-seizoen. 

In tegenstelling tot zijn eerste jaren op Monza, is uitgerekend de thuisbasis van Ferrari uitgegroeid tot het circuit waar juist Verstappen zijn stempel meermaals wist te drukken. Nadat de viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing in 2021 samen met toenmalig WK-rivaal Lewis Hamilton eraf ging, is de iconische baan steeds meer zijn domein geworden. Nadien won Verstappen meerdere malen en verbrak hij talloze records. 

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Monza kan kantelpunt worden voor Verstappen

In een seizoen waarin Verstappen nog altijd zoekende is naar zijn eerste GP-overwinning van 2026, kan Monza een kantelpunt worden. Mocht de 28-jarige winnen, kan hij weer de weg omhoog vinden in de Formule 1. De Nederlander flikte het dan één keer eerder in 2025, toen hij plots voor de McLarens op dominante wijze wist te winnen. 

Nadien kon Verstappen weer meedoen om overwinningen en deed hij zelfs tot aan de laatste race mee om de wereldtitel. Echter won Lando Norris toen het wereldkampioenschap met een verschil van slechts twee punten. Maar alles begon toen op Monza. 

Deze records heeft Verstappen op Monza

In de afgelopen jaren heeft Verstappen meerdere records op Monza op zijn naam geschreven. Van de snelste kwalificatieronden tot de meeste overwinningen op een rij heeft hij allemaal in Italië voor elkaar gebokst. Daarnaast slaagde de Nederlander ergens in wat vele voorgangers niet lukte: in 2025 werd Verstappen massaal toegezongen door de beruchte Tifosi, daar waar winnaars die niet voor Ferrari reden, keihard werden uitgefloten. 

Deze records bezit Verstappen onder andere op Monza: 

  • Snelste kwalificatieronde uit F1-geschiedenis: 1:18.792 
  • Snelste Grand Prix uit F1-geschiedenis: 1:13:24.325 
  • Tien GP-overwinningen op een rij: Destijds record verbroken door Verstappen op Monza  

Vooral zijn record uit 2025 onderstreepte hoe goed Verstappen inmiddels uit de voeten kan op het Italiaanse circuit. Met zijn ronde van 1:18.792 bemachtigde hij niet alleen pole position, maar reed hij met een gemiddelde snelheid van ruim 264 kilometer per uur de snelste kwalificatieronde uit de geschiedenis van de Formule 1.

Een dag later deed Verstappen er nog een schepje bovenop. De Nederlander legde de volledige Grand Prix af in 1 uur, 13 minuten en 24,325 seconden. Daarmee werd de editie van 2025 de snelste Formule 1-race ooit verreden. Verstappen kwam uiteindelijk bijna twintig seconden voor Norris over de finish.

Twee jaar eerder had Monza eveneens een belangrijke plaats gekregen in de recordboeken van Verstappen. In 2023 won hij er zijn tiende Grand Prix op rij. Daarmee verbeterde hij het toenmalige record van Sebastian Vettel, die in 2013 negen opeenvolgende wedstrijden had gewonnen. Uitgerekend in Italië wist Verstappen destijds dus een van de meest indrukwekkende zegereeksen uit de geschiedenis van de sport compleet te maken.

Red Bull en Verstappen zijn nog zoekende

Momenteel zijn Red Bull en Verstappen dit Formule 1-seizoen nog zoekende. Nadat de nieuwe reglementen hun entree hebben gemaakt in de koningsklasse van de autosport, is duidelijk geworden dat Mercedes, McLaren en Ferrari een maatje te groot zijn.

De karakteristieken van Monza zijn echter totaal anders dan die van veel andere circuits op de kalender. Lange rechte stukken worden afgewisseld met zware remzones en relatief weinig bochten. Teams rijden daarom met een bijzonder lage hoeveelheid downforce om zoveel mogelijk topsnelheid te genereren. Juist daardoor kan de onderlinge pikorde in Italië anders uitvallen dan tijdens de voorgaande raceweekenden.

Daarentegen is er hoop voor Verstappen op Monza. Nadat de FIA heeft uitgesproken dat Red Bull volgens de ADUO-regeling de sterkste motor zou hebben, kan de Nederlander wellicht voor de tweede keer een kantelpunt forceren. Komend weekend zal blijken of Verstappen de snelste is op de rechte stukken van het Italiaanse circuit.

Daarbij zal Red Bull de balans moeten vinden tussen topsnelheid en stabiliteit. De auto's moeten op Monza niet alleen snel zijn op de rechte stukken, maar ook goed over de kerbstones kunnen rijden en stabiel blijven tijdens het harde aanremmen voor onder meer de eerste chicane. Precies daar kan het verschil tussen Red Bull en de concurrentie zichtbaar worden.

Een overwinning zou de problemen van Red Bull niet in één klap oplossen. De achterstand die de Oostenrijkse renstal onder de nieuwe reglementen heeft opgelopen, verdwijnt niet door één sterk raceweekend. Toch kan Monza opnieuw het circuit worden waar Verstappen zijn seizoen nieuw leven inblaast.

De geschiedenis laat in ieder geval zien dat de Nederlander zich steeds meer thuis is gaan voelen op het terrein van Ferrari. Of Verstappen ook in 2026 opnieuw weet toe te slaan voor het oog van de Tifosi, zal komend weekend moeten blijken.

Pietje Bell

Posts: 36.505

Max en zijn gezin vliegen vanmiddag om 15:15u weer terug naar Nice.
Alle vakanties zitter er (voorlopig?) op.
Hij vliegt donderdagmorgen laat naar Italië.

ibb.co/MkZYVbCx

Ondertussen heeft Kelly enkel een paar foto's van Max, Lily en zichzelf gepost uit
Sardinië nadat ze donderdag die absur... [Lees verder]

  • 2
  • 1 sep 2026 - 11:51
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing GP Italië 2026

Reacties (7)

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  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 21.046

    "In 2025 werd Verstappen massaal toegezongen door de beruchte Tifosi".

    Achteraf was dat niet toezingen, maar het was 'n soort van klaaglied.
    Toen Max zijn helm afzette waren ze zo hard geschrokken van dat wanstaltig gezicht dat men met dat klaaglied, dat 'n typisch Italiaans lied is over iemand waar men van schrikt en al enkele honderden jaren oud is, massaal begon te zingen.
    En omdat Max die gebruiken niet kon dacht hij, en velen met hem, dat ze hem toezongen.

    Maar nu ken je het ware verhaal achter die bewuste zondag.

    • + 1
    • 1 sep 2026 - 11:35
  • Pietje Bell

    Posts: 36.504

    Max en zijn gezin vliegen vanmiddag om 15:15u weer terug naar Nice.
    Alle vakanties zitter er (voorlopig?) op.
    Hij vliegt donderdagmorgen laat naar Italië.

    ibb.co/MkZYVbCx

    Ondertussen heeft Kelly enkel een paar foto's van Max, Lily en zichzelf gepost uit
    Sardinië nadat ze donderdag die absurde tirade mbt Penelopes vader heeft gepost ,
    waarin ze hem zwart maakte, maar nog steeds geen enkele foto van Penelope in Sardinië.

    "Motherhood has taught me that I cannot control how others behave or
    make anyone communicate, cooperate or put a child’s needs first.
    Children notice more than we realise. They know who listens, who shows up
    and where they feel safe."

    urlr.me/HQbNkb

    Ondertussen hebben Victoria en Sophie echter laten weten dat ze meerdere weken op Max zijn jacht waren waarop Penelope afgelopen week ook te zien is in het zeezwembad.

    urlr.me/cHfxmv

    urlr.me/4gxe3J

    • + 2
    • 1 sep 2026 - 11:51
  • powered by bye

    Posts: 549

    Ohh je bent weer bezig met je dagbesteding

    • + 1
    • 1 sep 2026 - 11:54
  • Joeppp

    Posts: 8.786

    Hij heeft daar ook het record parkeren op een Mercedes.

    • + 1
    • 1 sep 2026 - 11:54
  • Snork

    Posts: 23.005

    Laat Kimi maar de jongste F1 coureur ooit worden die op Monza een F1 race gewonnen heeft.

    • + 2
    • 1 sep 2026 - 11:56
  • Larry Perkins

    Posts: 67.558

    "In een seizoen waarin Verstappen nog altijd zoekende is naar zijn eerste GP-overwinning van 2026, kan Monza een kantelpunt worden."

    Ja, in Q2 om precies te zijn!

    Als ze dan toch mijn teksten herkauwen dan wel graag correct citeren...

    • + 2
    • 1 sep 2026 - 12:03

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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