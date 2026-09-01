Komend weekend wordt na een week zonder race het Formule 1-circus hervat. Dan vindt in alle gelederen de Grand Prix van Italië op het pijlsnelle circuit van Monza plaats. Voor Max Verstappen misschien het ideale moment, aangezien de Nederlander aast op een ommekeer dit F1-seizoen.

In tegenstelling tot zijn eerste jaren op Monza, is uitgerekend de thuisbasis van Ferrari uitgegroeid tot het circuit waar juist Verstappen zijn stempel meermaals wist te drukken. Nadat de viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing in 2021 samen met toenmalig WK-rivaal Lewis Hamilton eraf ging, is de iconische baan steeds meer zijn domein geworden. Nadien won Verstappen meerdere malen en verbrak hij talloze records.

Monza kan kantelpunt worden voor Verstappen

In een seizoen waarin Verstappen nog altijd zoekende is naar zijn eerste GP-overwinning van 2026, kan Monza een kantelpunt worden. Mocht de 28-jarige winnen, kan hij weer de weg omhoog vinden in de Formule 1. De Nederlander flikte het dan één keer eerder in 2025, toen hij plots voor de McLarens op dominante wijze wist te winnen.

Nadien kon Verstappen weer meedoen om overwinningen en deed hij zelfs tot aan de laatste race mee om de wereldtitel. Echter won Lando Norris toen het wereldkampioenschap met een verschil van slechts twee punten. Maar alles begon toen op Monza.

Deze records heeft Verstappen op Monza

In de afgelopen jaren heeft Verstappen meerdere records op Monza op zijn naam geschreven. Van de snelste kwalificatieronden tot de meeste overwinningen op een rij heeft hij allemaal in Italië voor elkaar gebokst. Daarnaast slaagde de Nederlander ergens in wat vele voorgangers niet lukte: in 2025 werd Verstappen massaal toegezongen door de beruchte Tifosi, daar waar winnaars die niet voor Ferrari reden, keihard werden uitgefloten.

Deze records bezit Verstappen onder andere op Monza:

Snelste kwalificatieronde uit F1-geschiedenis: 1:18.792

1:18.792 Snelste Grand Prix uit F1-geschiedenis: 1:13:24.325

1:13:24.325 Tien GP-overwinningen op een rij: Destijds record verbroken door Verstappen op Monza

Vooral zijn record uit 2025 onderstreepte hoe goed Verstappen inmiddels uit de voeten kan op het Italiaanse circuit. Met zijn ronde van 1:18.792 bemachtigde hij niet alleen pole position, maar reed hij met een gemiddelde snelheid van ruim 264 kilometer per uur de snelste kwalificatieronde uit de geschiedenis van de Formule 1.

Een dag later deed Verstappen er nog een schepje bovenop. De Nederlander legde de volledige Grand Prix af in 1 uur, 13 minuten en 24,325 seconden. Daarmee werd de editie van 2025 de snelste Formule 1-race ooit verreden. Verstappen kwam uiteindelijk bijna twintig seconden voor Norris over de finish.

Twee jaar eerder had Monza eveneens een belangrijke plaats gekregen in de recordboeken van Verstappen. In 2023 won hij er zijn tiende Grand Prix op rij. Daarmee verbeterde hij het toenmalige record van Sebastian Vettel, die in 2013 negen opeenvolgende wedstrijden had gewonnen. Uitgerekend in Italië wist Verstappen destijds dus een van de meest indrukwekkende zegereeksen uit de geschiedenis van de sport compleet te maken.

Red Bull en Verstappen zijn nog zoekende

Momenteel zijn Red Bull en Verstappen dit Formule 1-seizoen nog zoekende. Nadat de nieuwe reglementen hun entree hebben gemaakt in de koningsklasse van de autosport, is duidelijk geworden dat Mercedes, McLaren en Ferrari een maatje te groot zijn.

De karakteristieken van Monza zijn echter totaal anders dan die van veel andere circuits op de kalender. Lange rechte stukken worden afgewisseld met zware remzones en relatief weinig bochten. Teams rijden daarom met een bijzonder lage hoeveelheid downforce om zoveel mogelijk topsnelheid te genereren. Juist daardoor kan de onderlinge pikorde in Italië anders uitvallen dan tijdens de voorgaande raceweekenden.

Daarentegen is er hoop voor Verstappen op Monza. Nadat de FIA heeft uitgesproken dat Red Bull volgens de ADUO-regeling de sterkste motor zou hebben, kan de Nederlander wellicht voor de tweede keer een kantelpunt forceren. Komend weekend zal blijken of Verstappen de snelste is op de rechte stukken van het Italiaanse circuit.

Daarbij zal Red Bull de balans moeten vinden tussen topsnelheid en stabiliteit. De auto's moeten op Monza niet alleen snel zijn op de rechte stukken, maar ook goed over de kerbstones kunnen rijden en stabiel blijven tijdens het harde aanremmen voor onder meer de eerste chicane. Precies daar kan het verschil tussen Red Bull en de concurrentie zichtbaar worden.

Een overwinning zou de problemen van Red Bull niet in één klap oplossen. De achterstand die de Oostenrijkse renstal onder de nieuwe reglementen heeft opgelopen, verdwijnt niet door één sterk raceweekend. Toch kan Monza opnieuw het circuit worden waar Verstappen zijn seizoen nieuw leven inblaast.

De geschiedenis laat in ieder geval zien dat de Nederlander zich steeds meer thuis is gaan voelen op het terrein van Ferrari. Of Verstappen ook in 2026 opnieuw weet toe te slaan voor het oog van de Tifosi, zal komend weekend moeten blijken.