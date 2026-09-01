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Tijdschema GP Italië: Op deze tijd komt Verstappen in actie

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<b> Tijdschema GP Italië: </b> Op deze tijd komt Verstappen in actie

De Formule 1 maakt zich op voor de Grand Prix van Italië. Na de race op Zandvoort reist het circus af naar de iconische omloop van Monza, waar komend weekend de dertiende Grand Prix van het seizoen op het programma staat. De actie begint vrijdag en wordt zondagmiddag afgesloten met de race.

Voor de Formule 1-coureurs staan er vrijdag direct twee vrije trainingen op het programma. De eerste sessie begint om 12:30 uur, waarna om 16:00 uur de tweede vrije training van start gaat. Teams krijgen daarmee de eerste kans om hun auto's af te stellen voor het snelle circuit van Monza.

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Belangrijke zaterdag voor Verstappen en co.

Op zaterdag wordt het programma vervolgd met de derde en laatste vrije training. De coureurs verschijnen om 12:30 uur opnieuw op de baan. Daarna wordt het menens, want om 16:00 uur staat de kwalificatie op het programma. Daar wordt bepaald vanaf welke startpositie de coureurs zondag aan de Italiaanse Grand Prix beginnen.

De kwalificatie kan bijzonder belangrijk worden op Monza, waar inhalen weliswaar mogelijk is, maar een goede uitgangspositie nog altijd veel waard is. De coureurs krijgen tijdens de kwalificatie één uur de tijd om het maximale uit hun auto's te halen. Voor Max Verstappen wordt het bovendien een belangrijk moment in zijn jacht op een goed resultaat op Italiaanse bodem.

Zondagmiddag barst de strijd los

De Grand Prix van Italië begint zondag om 15:00 uur. De race op Monza gaat over 53 ronden en wordt daarmee een belangrijke test voor de snelheid en efficiëntie van de Formule 1-auto's. Het circuit staat bekend om zijn lange rechte stukken en zware remzones en vraagt daardoor om een specifieke afstelling.

Voor de Nederlandse en Belgische Formule 1-fans is het programma overzichtelijk: vrijdag om 12:30 uur begint de eerste training, zaterdag om 16:00 uur volgt de kwalificatie en zondag om 15:00 uur gaat de Grand Prix van Italië van start. Het volledige F1-weekend in Monza loopt van vrijdag 4 september tot en met zondag 6 september.

Tijdschema Italië (Nederlandse tijd):

Vrijdag 4 september:

Eerste vrije training: 12:30 uur - 13:30 uur

Tweede vrije training: 16:00 uur - 17:00 uur

Zaterdag 5 september:

Derde vrije training: 12:30 uur - 13:30 uur

Kwalificatie: 16:00 uur - 17:00 uur

Zondag 6 september:

Grand Prix van Nederland: 15:00 uur

F1 bekijker

Posts: 514

Er hoeft geen Verstappen bij...

  • 2
  • 1 sep 2026 - 09:42
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing GP Italië 2026

Reacties (2)

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  • F1 bekijker

    Posts: 514

    Er hoeft geen Verstappen bij...

    • + 2
    • 1 sep 2026 - 09:42
  • Snork

    Posts: 23.003

    En wanneer komt de rest in actie?
    Verstappen is zo 2025....

    • + 1
    • 1 sep 2026 - 11:51

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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