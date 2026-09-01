De Formule 1 maakt zich op voor de Grand Prix van Italië. Na de race op Zandvoort reist het circus af naar de iconische omloop van Monza, waar komend weekend de dertiende Grand Prix van het seizoen op het programma staat. De actie begint vrijdag en wordt zondagmiddag afgesloten met de race.

Voor de Formule 1-coureurs staan er vrijdag direct twee vrije trainingen op het programma. De eerste sessie begint om 12:30 uur, waarna om 16:00 uur de tweede vrije training van start gaat. Teams krijgen daarmee de eerste kans om hun auto's af te stellen voor het snelle circuit van Monza.

Belangrijke zaterdag voor Verstappen en co.

Op zaterdag wordt het programma vervolgd met de derde en laatste vrije training. De coureurs verschijnen om 12:30 uur opnieuw op de baan. Daarna wordt het menens, want om 16:00 uur staat de kwalificatie op het programma. Daar wordt bepaald vanaf welke startpositie de coureurs zondag aan de Italiaanse Grand Prix beginnen.

De kwalificatie kan bijzonder belangrijk worden op Monza, waar inhalen weliswaar mogelijk is, maar een goede uitgangspositie nog altijd veel waard is. De coureurs krijgen tijdens de kwalificatie één uur de tijd om het maximale uit hun auto's te halen. Voor Max Verstappen wordt het bovendien een belangrijk moment in zijn jacht op een goed resultaat op Italiaanse bodem.

Zondagmiddag barst de strijd los

De Grand Prix van Italië begint zondag om 15:00 uur. De race op Monza gaat over 53 ronden en wordt daarmee een belangrijke test voor de snelheid en efficiëntie van de Formule 1-auto's. Het circuit staat bekend om zijn lange rechte stukken en zware remzones en vraagt daardoor om een specifieke afstelling.

Voor de Nederlandse en Belgische Formule 1-fans is het programma overzichtelijk: vrijdag om 12:30 uur begint de eerste training, zaterdag om 16:00 uur volgt de kwalificatie en zondag om 15:00 uur gaat de Grand Prix van Italië van start. Het volledige F1-weekend in Monza loopt van vrijdag 4 september tot en met zondag 6 september.

Tijdschema Italië (Nederlandse tijd):

Vrijdag 4 september:

Eerste vrije training: 12:30 uur - 13:30 uur

Tweede vrije training: 16:00 uur - 17:00 uur

Zaterdag 5 september:

Derde vrije training: 12:30 uur - 13:30 uur

Kwalificatie: 16:00 uur - 17:00 uur

Zondag 6 september:

Grand Prix van Nederland: 15:00 uur