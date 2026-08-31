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Norris wil hetzelfde salaris als Verstappen en Hamilton: "Ik verdien dat"

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Norris wil hetzelfde salaris als Verstappen en Hamilton: "Ik verdien dat"

Lando Norris heeft een opvallende uitspraak gedaan over zijn nieuwe contract bij McLaren. De regerend wereldkampioen blijft tot en met 2030 verbonden aan de Britse renstal, maar geeft toe dat hij vindt dat hij inmiddels net zoveel zou moeten verdienen als Max Verstappen en Lewis Hamilton.

Norris maakte zaterdag bekend dat hij zijn contract bij McLaren heeft verlengd. Volgens The Telegraph gaat de 26-jarige Brit naar verluidt zo'n 30 miljoen euro per jaar verdienen. Dat bedrag ligt aanzienlijk lager dan de salarissen die Verstappen en Hamilton volgens de berichtgeving ontvangen.

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Norris vindt dat hij meer moet verdienen

Verstappen zou met zijn nieuwe contract bij Red Bull Racing ongeveer 70 miljoen euro per jaar verdienen, terwijl Hamilton bij Ferrari naar verluidt rond de 50 miljoen euro ontvangt. Norris werd door The Telegraph gevraagd hoe hij kijkt naar de enorme verschillen. "Ik vind eigenlijk dat ik net zoveel zou moeten verdienen als Max en Lewis. Mijn nieuwe contract komt alleen absoluut niet in de buurt van de bedragen die online worden genoemd", aldus de McLaren-coureur.

Tegelijkertijd begrijpt Norris waarom hij financieel nog niet op hetzelfde niveau zit als de twee ervaren wereldkampioenen. Verstappen en Hamilton hebben meerdere wereldtitels op hun naam staan, terwijl Norris in 2025 zijn eerste wereldkampioenschap veroverde. "Het komt zeker niet in de buurt van wat Lewis en Max verdienen. Dat is ergens ook logisch, want ik heb in mijn carrière nog niet bereikt wat zij hebben bereikt", legt de Brit uit.

Norris ziet zichzelf wel als concurrent

Toch vindt Norris dat zijn prestaties inmiddels voldoende zijn om aanspraak te maken op een salaris dat dichter bij de absolute top ligt. De McLaren-coureur is ervan overtuigd dat hij zich op de baan kan meten met Verstappen en Hamilton. "Aan de andere kant vind ik dat het wel dichter bij elkaar zou moeten liggen. Ik geloof namelijk dat ik tegen hen kan vechten wanneer het nodig is en dat ik dan ook beter kan presteren", klinkt het.

Norris heeft in ieder geval nog jaren om zijn palmares verder uit te breiden. Zijn nieuwe contract loopt minimaal tot en met 2030 en de wereldkampioen heeft bovendien aangegeven dat hij het liefst zijn volledige Formule 1-carrière bij McLaren blijft. "Ik wil mijn hele carrière bij McLaren blijven, omdat ik hier gelukkig ben. Ik wil niet veranderen. Ik wil met McLaren vechten als het moeilijk gaat en met McLaren winnen wanneer het juist geweldig gaat", besluit Norris. Met recente zeges in Hongarije en Nederland heeft de Brit bovendien opnieuw laten zien dat hij een belangrijke kandidaat is in de strijd om de wereldtitel.

Need5Speed

Posts: 4.400

Omdat hij vorig jaar net aan wereldkampioen is geworden in een betere auto dan Verstappen. Dan verdien je het ook. Toch?

  • 2
  • 31 aug 2026 - 12:42
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Lewis Hamilton Lando Norris McLaren

Reacties (8)

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  • gridiron

    Posts: 3.722

    En op basis van wat verdient hij dat dan, zoals hier eerder al werd vermeld bij het zoveelste artikel van zijn contract. Eerst nog een paar extra titels

    • + 0
    • 31 aug 2026 - 12:11
    • Need5Speed

      Posts: 4.400

      Omdat hij vorig jaar net aan wereldkampioen is geworden in een betere auto dan Verstappen. Dan verdien je het ook. Toch?

      • + 2
      • 31 aug 2026 - 12:42
  • RonHymer

    Posts: 332

    Als hij het al verdient, waarom wil hij het dan?

    • + 0
    • 31 aug 2026 - 12:13
    • bvonk2

      Posts: 285

      Omdat hij het ook wil krijgen.

      Ik verdien ook veel meer dan ik echt krijg. Vind ik zelf.

      • + 0
      • 31 aug 2026 - 12:51
  • DenniSNL1980

    Posts: 482

    Lijkt mij niet raar dat hij hetzelfde wil verdienen als Max/Lewis, zal elke F1-coureur zeggen. Het gaat er meer om wat McLaren hem waard wint. Als je dan ook nog stelt dat je je hele carrière bij McLaren wil blijven, omdat je het zo fijn vindt daar geef je jezelf ook niet een heel sterke onderhandelingspositie alleen.

    • + 0
    • 31 aug 2026 - 12:29
    • da_bartman

      Posts: 6.829

      ook een beetje raar om als je handtekening onder het nieuwe contract nog niet eens droog is te gaan lopen roeptoeteren dat het bedrag dat op dat verse contract staat veel te laag is. Dan had je ook niet moeten tekenen.

      • + 1
      • 31 aug 2026 - 12:36
  • Aajd Flupke

    Posts: 272

    Gelukkig heeft Lando nog een hele carrière voor zich als stand-up comedian

    • + 0
    • 31 aug 2026 - 12:39
  • Spearhead

    Posts: 562

    Ik zou dat ook graag verdienen maar mijn baas wil het me ook niet geven. Ik ben nochtans momenteel een 2-voudig wereldkampioen F1 op de Playstation.

    • + 0
    • 31 aug 2026 - 12:44

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
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Datum
Grand Prix
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-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

McLaren
McLaren
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