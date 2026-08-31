Lando Norris heeft een opvallende uitspraak gedaan over zijn nieuwe contract bij McLaren. De regerend wereldkampioen blijft tot en met 2030 verbonden aan de Britse renstal, maar geeft toe dat hij vindt dat hij inmiddels net zoveel zou moeten verdienen als Max Verstappen en Lewis Hamilton.

Norris maakte zaterdag bekend dat hij zijn contract bij McLaren heeft verlengd. Volgens The Telegraph gaat de 26-jarige Brit naar verluidt zo'n 30 miljoen euro per jaar verdienen. Dat bedrag ligt aanzienlijk lager dan de salarissen die Verstappen en Hamilton volgens de berichtgeving ontvangen.

Norris vindt dat hij meer moet verdienen

Verstappen zou met zijn nieuwe contract bij Red Bull Racing ongeveer 70 miljoen euro per jaar verdienen, terwijl Hamilton bij Ferrari naar verluidt rond de 50 miljoen euro ontvangt. Norris werd door The Telegraph gevraagd hoe hij kijkt naar de enorme verschillen. "Ik vind eigenlijk dat ik net zoveel zou moeten verdienen als Max en Lewis. Mijn nieuwe contract komt alleen absoluut niet in de buurt van de bedragen die online worden genoemd", aldus de McLaren-coureur.

Tegelijkertijd begrijpt Norris waarom hij financieel nog niet op hetzelfde niveau zit als de twee ervaren wereldkampioenen. Verstappen en Hamilton hebben meerdere wereldtitels op hun naam staan, terwijl Norris in 2025 zijn eerste wereldkampioenschap veroverde. "Het komt zeker niet in de buurt van wat Lewis en Max verdienen. Dat is ergens ook logisch, want ik heb in mijn carrière nog niet bereikt wat zij hebben bereikt", legt de Brit uit.

Norris ziet zichzelf wel als concurrent

Toch vindt Norris dat zijn prestaties inmiddels voldoende zijn om aanspraak te maken op een salaris dat dichter bij de absolute top ligt. De McLaren-coureur is ervan overtuigd dat hij zich op de baan kan meten met Verstappen en Hamilton. "Aan de andere kant vind ik dat het wel dichter bij elkaar zou moeten liggen. Ik geloof namelijk dat ik tegen hen kan vechten wanneer het nodig is en dat ik dan ook beter kan presteren", klinkt het.

Norris heeft in ieder geval nog jaren om zijn palmares verder uit te breiden. Zijn nieuwe contract loopt minimaal tot en met 2030 en de wereldkampioen heeft bovendien aangegeven dat hij het liefst zijn volledige Formule 1-carrière bij McLaren blijft. "Ik wil mijn hele carrière bij McLaren blijven, omdat ik hier gelukkig ben. Ik wil niet veranderen. Ik wil met McLaren vechten als het moeilijk gaat en met McLaren winnen wanneer het juist geweldig gaat", besluit Norris. Met recente zeges in Hongarije en Nederland heeft de Brit bovendien opnieuw laten zien dat hij een belangrijke kandidaat is in de strijd om de wereldtitel.