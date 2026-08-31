Volgens voormalig Formule 1-coureur Christian Klien is het onzin om te stellen dat Red Bull de Formule 1 had verlaten als Max Verstappen was vertrokken. Verstappen verlengde recent zijn contract bij Red Bull, en volgens Klien is de sport zeer belangrijk voor Red Bull.

Maandenlang leek het erop dat Red Bull hun grote boegbeeld ging verliezen. De toekomst van viervoudig wereldkampioen Max Verstappen was hét onderwerp van gesprek, en hij werd in verband gebracht met Mercedes en McLaren. Vlak na de zomerstop konden alle geruchten in de prullenbak worden gegooid, en kwam Red Bull met belangrijk nieuws naar buiten. Verstappen verlengde zijn contract tot en met 2030, en ze willen weer voor de zeges gaan vechten.

'Ze vertrekken niet zomaar'

Er gingen ook geruchten rond dat het Red Bull-concern zich minder op de Formule 1 zou focussen, of zich terug zou trekken, als Verstappen zou vertrekken. Volgens de Oostenrijkse voormalig Red Bull-coureur en analist Christian Klien, klopt daar niets van. Bij Formule 1 Magazine is Klien daar heel erg duidelijk over: "Geloof mij: Red Bull vertrekt absoluut niet zomaar uit de sport."

'Er is meer opgebouwd dan mensen zich realiseren'

Volgens Klien is de Formule 1 heel erg belangrijk voor Red Bull. De Oostenrijker wijst naar de projecten die in de afgelopen jaren zijn opgezet door het in Milton Keynes gevestigde team: "Kijk alleen al naar de eigen motoren die ze bij Red Bull hebben. Dat is echt een enorme investering. Het Red Bull-concern heeft een eigen circuit en ook een televisiestation. Rond de Formule 1 is veel meer opgebouwd dan mensen zich misschien zullen realiseren. Uiteindelijk is de Formule 1 nog altijd het beste marketinginstrument voor een merk als dit."

Hoe verloopt het project?

Red Bull rijdt sinds dit jaar met eigen motoren in de Formule 1, die ze in samenwerking met Ford produceren. Het Red Bull Powertrains-project is vooralsnog een succes, en ze zijn twee keer door de FIA aangewezen als de fabrikant met de beste verbrandingsmotor volgens de ADUO-regelgeving. Sportief gezien heeft Red Bull het zwaarder, en staan ze op de vierde plaats in het constructeurskampioenschap met een flinke achterstand op Mercedes, Ferrari en McLaren.