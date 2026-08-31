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'Red Bull blijft ook zonder Verstappen in de Formule 1'

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'Red Bull blijft ook zonder Verstappen in de Formule 1'

Volgens voormalig Formule 1-coureur Christian Klien is het onzin om te stellen dat Red Bull de Formule 1 had verlaten als Max Verstappen was vertrokken. Verstappen verlengde recent zijn contract bij Red Bull, en volgens Klien is de sport zeer belangrijk voor Red Bull.

Maandenlang leek het erop dat Red Bull hun grote boegbeeld ging verliezen. De toekomst van viervoudig wereldkampioen Max Verstappen was hét onderwerp van gesprek, en hij werd in verband gebracht met Mercedes en McLaren. Vlak na de zomerstop konden alle geruchten in de prullenbak worden gegooid, en kwam Red Bull met belangrijk nieuws naar buiten. Verstappen verlengde zijn contract tot en met 2030, en ze willen weer voor de zeges gaan vechten.

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'Ze vertrekken niet zomaar'

Er gingen ook geruchten rond dat het Red Bull-concern zich minder op de Formule 1 zou focussen, of zich terug zou trekken, als Verstappen zou vertrekken. Volgens de Oostenrijkse voormalig Red Bull-coureur en analist Christian Klien, klopt daar niets van. Bij Formule 1 Magazine is Klien daar heel erg duidelijk over: "Geloof mij: Red Bull vertrekt absoluut niet zomaar uit de sport."

'Er is meer opgebouwd dan mensen zich realiseren'

Volgens Klien is de Formule 1 heel erg belangrijk voor Red Bull. De Oostenrijker wijst naar de projecten die in de afgelopen jaren zijn opgezet door het in Milton Keynes gevestigde team: "Kijk alleen al naar de eigen motoren die ze bij Red Bull hebben. Dat is echt een enorme investering. Het Red Bull-concern heeft een eigen circuit en ook een televisiestation. Rond de Formule 1 is veel meer opgebouwd dan mensen zich misschien zullen realiseren. Uiteindelijk is de Formule 1 nog altijd het beste marketinginstrument voor een merk als dit."

Hoe verloopt het project?

Red Bull rijdt sinds dit jaar met eigen motoren in de Formule 1, die ze in samenwerking met Ford produceren. Het Red Bull Powertrains-project is vooralsnog een succes, en ze zijn twee keer door de FIA aangewezen als de fabrikant met de beste verbrandingsmotor volgens de ADUO-regelgeving. Sportief gezien heeft Red Bull het zwaarder, en staan ze op de vierde plaats in het constructeurskampioenschap met een flinke achterstand op Mercedes, Ferrari en McLaren.

Pietje Bell

Posts: 36.503

Je weet dat de FIA NA Australië de PU regels bijgesteld heeft en Max
daar nu wat meer vree mee heeft?

Hij heeft trouwens geen kop , maar een hoofd.

  • 2
  • 31 aug 2026 - 20:27
F1 Nieuws Max Verstappen Christian Klien Red Bull Racing

Reacties (10)

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  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 21.044

    Hmmm, charmante foto van Max.

    • + 1
    • 31 aug 2026 - 17:08
  • Snork

    Posts: 23.001

    Ik zit al een tijdje me in te houden, maar ik zeg het gewoon.
    Kantklossen is uit. De tijd is aangebroken voor.....

    ...Punniken!

    De handwerktechniek waarbij je met wol of garen een lange, holle koord maakt met behulp van een punnikklosje (een klein klosje met meestal vier pinnetjes) en een haakje.Een eenvoudige vorm van rondbreien.

    Tante Agaath ziet het met lede ogen aan. Jonge wulpse Warmetuutse meiden, en ja, zelfs ook uit Jipsingboermussel, zoals Jacoba, Antje en Klaasje, maken hun opwachting. DJ Ome Joop maakt het niet uit of het kantklossen of punniken is, hij hijgt vooral achter deze jonge generatie dames aan.

    Het is een aardverschuiving, ik weet het. Maar net als Sjors werd ingehaald door Kimi (Go Kimi!), wordt Agaath nu omver gepunnikt door vooral Jacoba.

    Later meer....

    • + 0
    • 31 aug 2026 - 17:29
  • Pietje Bell

    Posts: 36.503

    Kelly heeft enkel foto's vanaf Sardinié van Max, Lily en zichzelf gedeeld van al die
    drie weken. Op de paparazzi foto's warenStan Pex en zijn vriendin al te zien en nu
    heeft Victoria ook laten zien dat ze bij Max op zijn jacht waren.
    Toen Max in Comporta zat is Vic met haar gezin naar Sardinië gevlogen en hebben ze
    eerst 4 dagen alleen op zijn jacht vertoefd, daarna samen.

    Van haar story's een paar opnames. Max en Tom op zo'n e-Foil
    en Luka (nog maar 5 jaar!) met een onderwaterscooter/Seab.o.b in het water:

    https://dubz.link/c/eaa3e1

    Victoria, Hailey (met zwemvest) en Tom op Max zijn sup board:

    ibb.co/k2XPN7Fs

    ibb.co/0VdJvt2H

    • + 1
    • 31 aug 2026 - 19:31
    • Pietje Bell

      Posts: 36.503

      Wat ik al dacht. Luka en Max één pot nat, echte Verstappens. 😁

      Voor het gebruik van een Seab..o..b op open zee geldt formeel
      een minimale leeftijd van 16 jaar.

      Als minderjarige op open zee geldt in de praktijk het volgende onderscheid:

      Zonder begeleiding / Zelfstandig: Minimaal 16 jaar.

      Met ouderlijk toezicht / Eigen jacht: Vanaf 10 tot 12 jaar, mits
      de eigenaar de Seab..o..b via het beeldscherm elektronisch begrenst
      (beperkt vermogen en maximale duikdiepte van bijvoorbeeld 2,5 meter)
      en er direct toezicht is.

      - Uitstekende zwemvaardigheid is verplicht. Je moet bij een lege accu of storing zelfstandig terug naar de boot of kust kunnen zwemmen.
      - Reddingsvest / Drijfvermogen: Het dragen van een goedgekeurd zwemvest of strak duikpak wordt sterk aanbevolen op open zee vanwege de stroming en golven.
      - Visuele zichtbaarheid: Gebruik een veiligheidsboei (marker buoy) of een opvallende vlag als je langere afstanden van een schip af legt. Een Seab.o.b ligt laag in het water, waardoor je voor andere boten snel onzichtbaar bent.
      - Beschermende kleding: Een neopreen wetsuit of UV-shirt beschermt tegen onderkoeling (door de windsnelheid en het koude water) en schuren van
      de Seab.o.b.
      - Duikbril / Masker: Een goed passend duikmasker is noodzakelijk om zicht te houden bij snelheden tot 20 km/u en bij het onder water gaan.

      • + 1
      • 31 aug 2026 - 19:51
    • Pietje Bell

      Posts: 36.503

      En oma FIFI heeft zojuist laten weten dat ze ook in Sardinië was.
      Zie ook een man die op Jules Gounon lijkt, maar zal hem wel niet zijn.
      Ook 3 laatste foto's van Ibiza met oa haar zus Julia Jane.

      urlr.me/Fnn5PH

      • + 1
      • 31 aug 2026 - 20:24
    • Pietje Bell

      Posts: 36.503

      Max en zijn gezin vliegen morgen weer terug naar Nice.
      Alle vakanties zitter er 9voorlopig?) op.
      Hij vliegt donderdagmorgen laat naar Italië.

      ibb.co/MkZYVbCx

      • + 1
      • 31 aug 2026 - 22:31
  • Larry Perkins

    Posts: 67.555

    Weer zo'n goedkope perstruc, je verzint een niet bestaand gerucht zodat je het in de media kunt tegenspreken en je een bericht hebt om weer wat pecunia binnen te harken...

    • + 0
    • 31 aug 2026 - 19:32
  • ScuderiaSjonno

    Posts: 2.252

    Ik vind het nog steeds een domme keuze van hem om bij te tekenen, al zijn daar letterlijk miljoenen goede reden voor te verzinnen.

    Maar hij had toch zo de balen van, wat "de sport" nog is dit jaar? Zijn houding en kop stond op onweer na Australië ik dacht die maakt dit jaar niet eens meer af. Hij had nog tot 2028 en bijtekenen tot 2030......

    Onbegrijpelijk.

    • + 0
    • 31 aug 2026 - 20:13
    • Pietje Bell

      Posts: 36.503

      Je weet dat de FIA NA Australië de PU regels bijgesteld heeft en Max
      daar nu wat meer vree mee heeft?

      Hij heeft trouwens geen kop , maar een hoofd.

      • + 2
      • 31 aug 2026 - 20:27

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Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
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Audi
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.557
  • Podiums 131
  • Grand Prix 245
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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