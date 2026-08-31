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Harde boodschap: "Mercedes heeft Russell dat heel duidelijk gemaakt..."

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Harde boodschap: "Mercedes heeft Russell dat heel duidelijk gemaakt..."

Guenther Steiner denkt dat Mercedes aan George Russell duidelijk heeft gemaakt dat Andrea Kimi Antonelli de prioriteit is binnen het team. De Zilverpijlen zouden de rest van 2026 volledig in het teken willen stellen van de titelstrijd van de jonge Italiaan. Russell kreeg tijdens de Dutch Grand Prix al te maken met teamorders en kijkt momenteel tegen een achterstand van 59 punten aan.

Mercedes kwam als het dominante team uit de wintertests en Russell werd daardoor gezien als een van de grote favorieten voor de wereldtitel. Antonelli heeft die verwachtingen echter volledig overtroffen. De jonge Italiaan behaalde vijf overwinningen in de eerste zes races en staat na twaalf Grands Prix nog altijd bovenaan in het wereldkampioenschap.

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Russell is tweede rijder

In The Red Flags-podcast stelt Steiner dat hij denkt dat Russell het een en ander te horen heeft gekregen van Mercedes, al weet de voormalig teambaas van Haas dat niet zeker. "Ik zou niet zeggen dat ze hem hebben verteld: 'Jij bent de tweede rijder.' Ze hebben hem verteld: 'Jij bent er nu om Kimi te ondersteunen.' Ik zou hem niet de tweede rijder noemen, maar: 'Als het nodig is, moet je Kimi ondersteunen om het wereldkampioenschap te winnen. Dit is jouw missie voor dit seizoen.' Nee, ik denk dat dat is gebeurd," legde Steiner uit.

Beste tactiek voor Mercedes

Volgens Steiner is de voorkeur aan één van de twee coureurs geven dé manier om te winnen als Mercedes zijnde. Hij blikt dan voornamelijk terug op seizoen 2025, waarin McLaren het risico nam om beide coureurs de kans op het wereldkampioenschap te geven. Hierdoor kwam Max Verstappen erg dichtbij en scheelde het nog maar twee punten met Lando Norris, die het wereldkampioenschap heeft gewonnen. "Als je wilt winnen, is dit wat je moet doen. Anders neem je het risico zoals McLaren vorig jaar deed, en kom je dan bij de laatste race uit om dat wereldkampioenschap te verliezen, niet om het te winnen, maar om het te verliezen."

schwantz34

Posts: 42.730

Second Sjoiche Sjors!

  • 2
  • 31 aug 2026 - 19:52
F1 Nieuws George Russell Guenther Steiner Mercedes

Reacties (4)

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  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 21.044

    Natuurlijk is vriend tweede rijder.
    Hij moet Kimi ondersteuning geven op het moment dat daar om gevraagd wordt....zo simpel is het gewoon.

    • + 1
    • 31 aug 2026 - 19:15
    • schwantz34

      Posts: 42.730

      Second Sjoiche Sjors!

      • + 2
      • 31 aug 2026 - 19:52
    • Larry Perkins

      Posts: 67.554

      Die teamorders zijn helemaal niet nodig want Gluiperige George kan Kimi toch niet bijhouden. Heb liever dat Mercedes afspraken maakt met fotografen om geen close-ups meer te maken van George - The Ugly One...

      • + 2
      • 31 aug 2026 - 20:01
  • hupholland

    Posts: 10.194

    Zou kunnen, een strijd zoals in Canada of Barcelona zullen ze misschien willen vermijden. Maar verder dan dat hoeft het niet te gaan, Russell kon bv in Zandvoort gewoon de sprint winnen en zich ook voor Antonelli kwalificeren. De situatie op het einde hoeft men niks achter te zoeken, het is feitelijk gewoon Antonelli die de 1e teamorder krijgt door te moeten pitten om Ferrari af te dekken en Russell krijgt deel 2. Antonelli had natuurlijk nooit vrijwillig die positie opgegeven aan een concurrent, hij was in dezelfde ronde gestopt als Russell en had met een marge van 7 seconden weinig te vrezen. T was puur om Ferrari op 2 verschillende manieren af te dekken. Als op de plek van Russell bv Verstappen had gereden (met vergelijkbare snelheid en banden) had Mercedes Antonelli nooit binnengehaald.

    • + 0
    • 31 aug 2026 - 19:39

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Test kalender

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Bahrain International Circuit - Wintertest

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.215
  • Podiums 30
  • Grand Prix 164
  • Land GB
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, GB
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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