Guenther Steiner denkt dat Mercedes aan George Russell duidelijk heeft gemaakt dat Andrea Kimi Antonelli de prioriteit is binnen het team. De Zilverpijlen zouden de rest van 2026 volledig in het teken willen stellen van de titelstrijd van de jonge Italiaan. Russell kreeg tijdens de Dutch Grand Prix al te maken met teamorders en kijkt momenteel tegen een achterstand van 59 punten aan.

Mercedes kwam als het dominante team uit de wintertests en Russell werd daardoor gezien als een van de grote favorieten voor de wereldtitel. Antonelli heeft die verwachtingen echter volledig overtroffen. De jonge Italiaan behaalde vijf overwinningen in de eerste zes races en staat na twaalf Grands Prix nog altijd bovenaan in het wereldkampioenschap.

Russell is tweede rijder

In The Red Flags-podcast stelt Steiner dat hij denkt dat Russell het een en ander te horen heeft gekregen van Mercedes, al weet de voormalig teambaas van Haas dat niet zeker. "Ik zou niet zeggen dat ze hem hebben verteld: 'Jij bent de tweede rijder.' Ze hebben hem verteld: 'Jij bent er nu om Kimi te ondersteunen.' Ik zou hem niet de tweede rijder noemen, maar: 'Als het nodig is, moet je Kimi ondersteunen om het wereldkampioenschap te winnen. Dit is jouw missie voor dit seizoen.' Nee, ik denk dat dat is gebeurd," legde Steiner uit.

Beste tactiek voor Mercedes

Volgens Steiner is de voorkeur aan één van de twee coureurs geven dé manier om te winnen als Mercedes zijnde. Hij blikt dan voornamelijk terug op seizoen 2025, waarin McLaren het risico nam om beide coureurs de kans op het wereldkampioenschap te geven. Hierdoor kwam Max Verstappen erg dichtbij en scheelde het nog maar twee punten met Lando Norris, die het wereldkampioenschap heeft gewonnen. "Als je wilt winnen, is dit wat je moet doen. Anders neem je het risico zoals McLaren vorig jaar deed, en kom je dan bij de laatste race uit om dat wereldkampioenschap te verliezen, niet om het te winnen, maar om het te verliezen."