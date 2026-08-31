Toto Wolff suggereert dat Max Verstappen bij Mercedes veel vrijheden zou hebben gekregen. Verstappen mag van zijn team Red Bull deelnemen aan GT3-races, terwijl niet elke renstal zoiets zou toestaan. Wolff stelt dat zijn coureurs bij Mercedes zulke activiteiten ook mogen ondernemen.

Verstappen verlengde recent zijn contract bij Red Bull Racing tot en met 2030. De viervoudig wereldkampioen maakte daarmee een einde aan een enorme geruchtenstroom. Hij werd in verband gebracht met een overstap naar McLaren en Mercedes, maar dat kwam er dus niet van. Verstappen geldt bij Red Bull als de absolute kopman, en hij krijgt veel vrijheden. Zo kan hij zich nu ook focussen op zijn GT3-team, en nam hij dit jaar deel aan de 24 uur van de Nürburgring.

'Daar hecht ik veel waarde aan'

Bij Mercedes zou Verstappen ook zoiets mogen doen, zo suggereert teambaas Toto Wolff. De Oostenrijker wordt geciteerd door Formule 1 Magazine: "Elk team is weer anders. Ik denk dat ik probeer te achterhalen wat een coureur binnen onze structuur snel maakt. Welk kader moeten we bieden om het beste uit hem te halen? En een onderdeel daarvan is natuurlijk het welzijn."

Wolff vindt dit zeer belangrijk: "Dat is iets waar ik heel erg veel waarde aan hecht. Ik heb coureurs nooit in een hokje proberen te stoppen en gezegd: 'Zo moet je zijn.'"

Hoe ging het met Hamilton?

Wolff wijst naar het verleden: "Ik kan me Lewis Hamilton en zijn modecollectie nog herinneren. Er was een race op Silverstone, waar hij zijn Tommy Hilfiger-collectie lanceerde. Hij had ook een modeshow in Hongkong, waar hij ons via FaceTime liet weten dat hij dankbaar was dat Mercedes over was gestapt van Boss naar Hilfiger, zodat hij zijn eigen collectie kon lanceren."

"Daarna vloog hij van Hongkong naar Los Angeles. Niki Lauda zei destijds tegen mij: 'Ik begrijp niet waarom we dit toestaan, we racen volgende week in Singapore.' Ik zei toen tegen hem: 'Doe me een plezier. Ik krijg hier al genoeg kritiek omdat jij in hippe kleren de wereld rondreist!'"

'Al vliegen ze naar de maan...'

Wolff kreeg zijn gelijk: "Dit was toen Lewis een ongelooflijke pole position pakte, die sensationele ronde, en hij de race won terwijl hij aan de horizon verdween. Na de race riep hij: 'Dat was een goede deal, toch?' En Niki zei daarna tegen me: 'Ik ga nooit meer kritiek leveren, zelfs niet als hij voor een Grand Prix naar de maan vliegt!'"