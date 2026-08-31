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Wolff zou Verstappen veel vrijheden hebben gegeven

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Wolff zou Verstappen veel vrijheden hebben gegeven

Toto Wolff suggereert dat Max Verstappen bij Mercedes veel vrijheden zou hebben gekregen. Verstappen mag van zijn team Red Bull deelnemen aan GT3-races, terwijl niet elke renstal zoiets zou toestaan. Wolff stelt dat zijn coureurs bij Mercedes zulke activiteiten ook mogen ondernemen.

Verstappen verlengde recent zijn contract bij Red Bull Racing tot en met 2030. De viervoudig wereldkampioen maakte daarmee een einde aan een enorme geruchtenstroom. Hij werd in verband gebracht met een overstap naar McLaren en Mercedes, maar dat kwam er dus niet van. Verstappen geldt bij Red Bull als de absolute kopman, en hij krijgt veel vrijheden. Zo kan hij zich nu ook focussen op zijn GT3-team, en nam hij dit jaar deel aan de 24 uur van de Nürburgring.

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'Daar hecht ik veel waarde aan'

Bij Mercedes zou Verstappen ook zoiets mogen doen, zo suggereert teambaas Toto Wolff. De Oostenrijker wordt geciteerd door Formule 1 Magazine: "Elk team is weer anders. Ik denk dat ik probeer te achterhalen wat een coureur binnen onze structuur snel maakt. Welk kader moeten we bieden om het beste uit hem te halen? En een onderdeel daarvan is natuurlijk het welzijn."

Wolff vindt dit zeer belangrijk: "Dat is iets waar ik heel erg veel waarde aan hecht. Ik heb coureurs nooit in een hokje proberen te stoppen en gezegd: 'Zo moet je zijn.'"

Hoe ging het met Hamilton?

Wolff wijst naar het verleden: "Ik kan me Lewis Hamilton en zijn modecollectie nog herinneren. Er was een race op Silverstone, waar hij zijn Tommy Hilfiger-collectie lanceerde. Hij had ook een modeshow in Hongkong, waar hij ons via FaceTime liet weten dat hij dankbaar was dat Mercedes over was gestapt van Boss naar Hilfiger, zodat hij zijn eigen collectie kon lanceren."

"Daarna vloog hij van Hongkong naar Los Angeles. Niki Lauda zei destijds tegen mij: 'Ik begrijp niet waarom we dit toestaan, we racen volgende week in Singapore.' Ik zei toen tegen hem: 'Doe me een plezier. Ik krijg hier al genoeg kritiek omdat jij in hippe kleren de wereld rondreist!'"

'Al vliegen ze naar de maan...'

Wolff kreeg zijn gelijk: "Dit was toen Lewis een ongelooflijke pole position pakte, die sensationele ronde, en hij de race won terwijl hij aan de horizon verdween. Na de race riep hij: 'Dat was een goede deal, toch?' En Niki zei daarna tegen me: 'Ik ga nooit meer kritiek leveren, zelfs niet als hij voor een Grand Prix naar de maan vliegt!'"

Pietje Bell

Posts: 36.495

Max heeft de zekerheid dat hij t/m 2030 bij RBR kan blijven racen, maar hij wil natuurlijk kunnen winnen en het liefst nog een keer WK worden.
Mocht het er volgend jaar zo uitzien dat daar ook in 2028 geen uitzicht op is zal hij echt wel voor Mercedes kiezen als die hem die zekerheid wel kunnen g... [Lees verder]

  • 3
  • 31 aug 2026 - 11:01
F1 Nieuws Max Verstappen Toto Wolff Red Bull Racing Mercedes

Reacties (2)

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  • Pietje Bell

    Posts: 36.495

    Max heeft de zekerheid dat hij t/m 2030 bij RBR kan blijven racen, maar hij wil natuurlijk kunnen winnen en het liefst nog een keer WK worden.
    Mocht het er volgend jaar zo uitzien dat daar ook in 2028 geen uitzicht op is zal hij echt wel voor Mercedes kiezen als die hem die zekerheid wel kunnen geven.
    Die clausule zal zeker weten wel in zijn contract staan.

    • + 3
    • 31 aug 2026 - 11:01
    • mordor

      Posts: 2.198

      Wk worden en kunnen winnen? Dan had ie vorig jaar bij MB moeten tekenen. Nu is het een hele duur betaalde ontwikkelingsrijder met beperkt uitzicht op succes.

      • + 2
      • 31 aug 2026 - 12:16

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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