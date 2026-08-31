Carlos Sainz is onder de indruk van Lewis Hamilton, die zich in zijn tweede seizoen bij Ferrari weet te onderscheiden van Charles Leclerc. De Spanjaard reed vier seizoenen naast de Monegask en weet daardoor als geen ander hoe lastig het is om hem structureel te verslaan. Volgens Sainz laat Hamilton zien dat ervaring en aanpassingsvermogen een groot verschil kunnen maken.

Het seizoen is inmiddels twaalf races onderweg en Hamilton heeft voorlopig de overhand binnen Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen kende de afgelopen weekenden enkele tegenslagen, maar heeft zijn teamgenoot nog altijd achter zich gelaten in het kampioenschap. Het verschil tussen de twee bedraagt 28 punten. Hamilton staat gedeeld tweede, terwijl Leclerc op de vijfde plaats terug te vinden is.

Verschil tussen teamgenoten

Sainz is vooral verbaasd over de grote verschillen die dit seizoen tussen teamgenoten zichtbaar zijn sinds de introductie van de nieuwe reglementen. Niet alleen Hamilton en Leclerc vallen hem op, ook bij andere teams ziet hij opvallende verschuivingen. Zo is Max Verstappen minder dominant tegenover Isack Hadjar dan hij in voorgaande seizoenen was tegenover zijn voormalige teamgenoten.

In een interview met Motorsport.com bespreekt Sainz de opvallende verschillen binnen de huidige Formule 1. "Laten we bij de basis beginnen: het is indrukwekkend om te zien hoe sterk de prestaties van de teamgenoten verschillen", zo begint de Spanjaard. Volgens de viervoudig Grand Prix-winnaar is er bij meerdere teams een compleet andere dynamiek ontstaan. "Niet alleen tussen Antonelli en Russell, maar ook tussen Hamilton en Leclerc, en Verstappen die niet zo dominant was over Hadjar. Ik denk dat dit een les is voor iedereen. We hebben gezien dat wanneer het basisconcept van een auto verandert, de rangorde ook kan verschuiven."

Auto's verschillen

Volgens Sainz bewijzen de nieuwe reglementen dat de prestaties van een coureur niet los kunnen worden gezien van de auto waarin hij rijdt. Een coureur kan jarenlang uitblinken met een bepaald concept, maar vervolgens moeite hebben zodra de technische uitgangspunten veranderen. "Ik heb altijd volgehouden dat een auto je misschien heel goed bevalt, of misschien is het niet helemaal wat je zoekt, maar vroeg of laat moet je je aanpassen. Het kan even duren, maar uiteindelijk moet je er wel komen."

De Spanjaard denkt dan ook dat succes in de Formule 1 niet uitsluitend afhankelijk is van talent. "Ik heb altijd gedacht dat veel successen in de Formule 1 mede te danken zijn aan het feit dat je op het juiste moment op de juiste plaats bent." Daarmee verwijst Sainz naar de invloed van het materiaal en de manier waarop een coureur zich weet aan te passen aan verschillende auto's.

Ook bij Williams is een vergelijkbare situatie zichtbaar. Sainz vormt daar sinds zijn overstap een duo met Alex Albon, maar het team heeft de gewenste stap richting de voorkant van het middenveld nog niet kunnen zetten. De twee coureurs moeten daardoor vooral proberen punten te verzamelen in een competitief middenveld. Voorlopig heeft Sainz daarin de betere resultaten laten zien en weet hij Albon achter zich te houden.