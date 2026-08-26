Lando Norris lijkt de volgende grote naam op de Formule 1-transfermarkt te worden. Nadat Max Verstappen donderdag zijn toekomst aan Red Bull Racing verbond met een nieuw contract tot en met 2030, kan ook de McLaren-coureur op korte termijn duidelijkheid geven over zijn toekomst. Volgens ESPN is de kans groot dat Norris zijn huidige werkgever trouw blijft en zich eveneens tot na 2030 aan het team verbindt.

Verstappen maakte donderdag definitief een einde aan maandenlange speculatie over zijn toekomst. De viervoudig wereldkampioen tekende een nieuw contract bij Red Bull, nadat er eerder dit seizoen nog de nodige twijfel was ontstaan over een langer verblijf bij de Oostenrijkse renstal. Daarmee schaart de Nederlander zich bij Charles Leclerc, die in juni al een nieuwe Ferrari-deal tekende die eveneens verder loopt dan 2030.

Norris kan Verstappen en Leclerc volgen

Norris ligt momenteel nog tot en met 2027 vast bij McLaren, al heeft hij een optie om ook in 2028 voor het Britse team uit te komen. Volgens ESPN melden goed ingevoerde bronnen dat de 26-jarige Brit waarschijnlijk de volgende coureur is die zijn toekomst voor langere tijd vastlegt. Een nieuw contract zou hem minstens tot 2030 aan McLaren verbinden.

Daarmee lijkt Norris de lijn van Verstappen en Leclerc te volgen. De Nederlander zou met zijn nieuwe deal bovendien flink meer gaan verdienen: zijn jaarsalaris stijgt naar verluidt van 60 miljoen dollar naar 110 miljoen dollar, inclusief bonussen. Norris kan bij een nieuwe overeenkomst eveneens een forse financiële verbetering tegemoetzien.

Norris kan bijzonder McLaren-record evenaren

Als Norris tot en met 2030 bij McLaren blijft, zou hij liefst twaalf jaar voor de formatie uit Woking rijden. De Brit debuteerde in 2019 voor het team, nadat hij in 2017 op zeventienjarige leeftijd al onderdeel werd van het opleidingsprogramma van McLaren. Alleen Lewis Hamilton kwam tot dusver bij één team aan twaalf of meer seizoenen. De Brit reed van 2012 tot en met 2024 voor Mercedes.

Verstappen lijkt dat record echter te gaan verbreken. Als hij zijn nieuwe Red Bull-contract volledig uitdient, komt hij uit op vijftien seizoenen bij de renstal. De Nederlander stapte in 2016, tijdens zijn tweede F1-seizoen, over naar Red Bull en won sindsdien vier wereldtitels en 71 Grands Prix. Leclerc rijdt sinds 2019 voor Ferrari en boekte negen zeges, terwijl Norris sinds zijn debuut twaalf races heeft gewonnen.