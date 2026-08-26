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'McLaren beloont Norris met Verstappen-achtig contract'

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'McLaren beloont Norris met Verstappen-achtig contract'

Lando Norris lijkt de volgende grote naam op de Formule 1-transfermarkt te worden. Nadat Max Verstappen donderdag zijn toekomst aan Red Bull Racing verbond met een nieuw contract tot en met 2030, kan ook de McLaren-coureur op korte termijn duidelijkheid geven over zijn toekomst. Volgens ESPN is de kans groot dat Norris zijn huidige werkgever trouw blijft en zich eveneens tot na 2030 aan het team verbindt.

Verstappen maakte donderdag definitief een einde aan maandenlange speculatie over zijn toekomst. De viervoudig wereldkampioen tekende een nieuw contract bij Red Bull, nadat er eerder dit seizoen nog de nodige twijfel was ontstaan over een langer verblijf bij de Oostenrijkse renstal. Daarmee schaart de Nederlander zich bij Charles Leclerc, die in juni al een nieuwe Ferrari-deal tekende die eveneens verder loopt dan 2030.

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Norris kan Verstappen en Leclerc volgen

Norris ligt momenteel nog tot en met 2027 vast bij McLaren, al heeft hij een optie om ook in 2028 voor het Britse team uit te komen. Volgens ESPN melden goed ingevoerde bronnen dat de 26-jarige Brit waarschijnlijk de volgende coureur is die zijn toekomst voor langere tijd vastlegt. Een nieuw contract zou hem minstens tot 2030 aan McLaren verbinden.

Daarmee lijkt Norris de lijn van Verstappen en Leclerc te volgen. De Nederlander zou met zijn nieuwe deal bovendien flink meer gaan verdienen: zijn jaarsalaris stijgt naar verluidt van 60 miljoen dollar naar 110 miljoen dollar, inclusief bonussen. Norris kan bij een nieuwe overeenkomst eveneens een forse financiële verbetering tegemoetzien.

Norris kan bijzonder McLaren-record evenaren

Als Norris tot en met 2030 bij McLaren blijft, zou hij liefst twaalf jaar voor de formatie uit Woking rijden. De Brit debuteerde in 2019 voor het team, nadat hij in 2017 op zeventienjarige leeftijd al onderdeel werd van het opleidingsprogramma van McLaren. Alleen Lewis Hamilton kwam tot dusver bij één team aan twaalf of meer seizoenen. De Brit reed van 2012 tot en met 2024 voor Mercedes.

Verstappen lijkt dat record echter te gaan verbreken. Als hij zijn nieuwe Red Bull-contract volledig uitdient, komt hij uit op vijftien seizoenen bij de renstal. De Nederlander stapte in 2016, tijdens zijn tweede F1-seizoen, over naar Red Bull en won sindsdien vier wereldtitels en 71 Grands Prix. Leclerc rijdt sinds 2019 voor Ferrari en boekte negen zeges, terwijl Norris sinds zijn debuut twaalf races heeft gewonnen.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Lando Norris McLaren

Reacties (2)

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  • Pietje Bell

    Posts: 36.415

    De bewering van Max zijn gigantische salarisverhoging komt weg bij deze persoon,
    die nu beweert dat Norris 60 miljoen euro per seizoen probeert te krijgen.

    "Auteur van het jaarlijkse boek BUSINESS/book GP sinds 2010.
    Expert in de economie van de #f1"

    Marc Limacher | BUSINESS / book GP
    @MarcLimacher
    Vertaald uit het Frans
    Ik hoor dat Max Verstappen vanaf 2027 bij Red Bull Racing een jaarsalaris van
    92 miljoen euro zal ontvangen, plus bonussen die hem in staat stellen om per seizoen
    115 miljoen euro te bereiken.

    Dat komt neer op een totale overeenkomst van 460 miljoen euro.
    8:26 p.m. · 20 aug. 2026


    Marc Limacher | BUSINESS / book GP
    @MarcLimacher
    Vertaald uit het Frans
    Ik hoor dat Lando Norris met McLaren onderhandelt om vanaf 2027 een salaris van
    60 miljoen euro per seizoen te krijgen.

    Dat zou hem de 3e best betaalde coureur maken.

    De onderhandelingen zijn eind juni begonnen.

    De wereldkampioen van 2025 verdient in 2026 40 miljoen.
    10:24 a.m. · 25 aug. 2026

    • + 0
    • 26 aug 2026 - 09:01
  • shakedown

    Posts: 1.960

    t'is tpch wel op een houtje bijten....

    • + 0
    • 26 aug 2026 - 09:30

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.589
  • Podiums 48
  • Grand Prix 164
  • Land GB
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, GB
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
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Team profiel

McLaren
McLaren
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